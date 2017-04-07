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  6. Группа 1
2016-2017
Стадион: Зрители: 3395
Раннерс
2:0
Конец матча
Хорсенс
0'
21' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
1:0
23' Гол
Поури Марвин
64' Желтая карточка
Мадс Агесен
82' Желтая карточка
Брун Андреас
2:0
90' Гол
Поури Марвин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Тактическая замена. Поури Марвин уходит с поля и его заменяет Каллесеэ Миккель
Фол, нарушение
93'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
93'
Брун Андреас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Томсен Джонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Поури Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.

92'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Брун Андреас сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Поури Марвин из команды Раннерс добил мяч в ворота.
90'
Брун Андреас из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
88'
Удар от ворот произведет Хорсенс
88'
Брун Андреас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Фишер Александр из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
88'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает навес
87'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Mads Bech из команды Хорсенс делает навес
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
87'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
86'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
После удара головой, который нанес Поури Марвин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
86'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
85'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
85'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Брун Андреас из команды Раннерс делает неудачный навес.
84'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Геммер Йонас из команды Хорсенс делает неудачный навес.
84'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Геммер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Геммер Йонас заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Томсен Джонни
83'
Ким Аабич навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Брун Андреас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Брун Андреас атакует сзади соперника. Петер Нюманн пострадал.
81'
Тактическая замена. Андре Бьеррегаард уходит с поля и его заменяет Mikkel Qvist
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 3395 болельщиков
79'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ким Аабич из команды Хорсенс делает навес
79'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает навес
79'
Каспер Фискер Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
77'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
76'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
76'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс подал угловой справа.
76'
Фишер Александр выбил мяч на угловой.
76'
Стив Кларк выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
75'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
75'
Удар от ворот произведет Раннерс
75'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает неудачный навес.
75'
Петер Нюманн на финте ушёл от оппонента.
75'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Геммер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Delphin Tshiembe заработал фол.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Люндберг Виктор получил травму и заменен. Алланссон Йоэль выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Люндберг Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Финнбогасон Къяртан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
71'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
71'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
70'
Ким Аабич пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает навес
Травма, повреждение
69'
Геммер Йонас возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Геммер Йонас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Геммер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Люндберг Виктор наказан за толчок Геммер Йонас
67'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
66'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
66'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
66'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
65'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Меллер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Лассе Крюгер нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Геммер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
64'
Мадс Агесен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
64'
Мадс Агесен наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
Фол, нарушение
63'
Bubacarr Sanneh получает жёлтую карточку за толчок соперника.
63'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
62'
Marcus Moelvadgaard делает подножку сопернику.
62'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает навес
59'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Ким Аабич
Офсайд
59'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс в офсайде
58'
Каспер Фискер Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает пас партнеру.
57'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает навес
56'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
55'
Удар от ворот произведет Хорсенс
55'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
54'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
Офсайд
54'
Люндберг Виктор из команды Раннерс в офсайде
54'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает пас партнеру.
54'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
53'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Марксен Эрик
52'
Удар от ворот произведет Хорсенс
52'
Тактическая замена. Conor S. O'Brien уходит с поля и его заменяет Геммер Йонас
52'
Удар от ворот произведет Раннерс
52'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
52'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Удар от ворот произведет Раннерс
51'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает неудачный навес.
49'
Удар от ворот произведет Раннерс
49'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
49'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
Офсайд
48'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
47'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Mads Bech из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Хорсенс
43'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
43'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает неудачный навес.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
42'
Удар от ворот произведет Хорсенс
41'
Удар от ворот произведет Хорсенс
40'
Поури Марвин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
40'
Mads Bech из команды Хорсенс делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
39'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Томас Кортегаард атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
38'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Mads Bech из команды Хорсенс делает навес
38'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
36'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой слева.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
35'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
34'
Удар от ворот произведет Раннерс
34'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Conor S. O'Brien заработал фол.
33'
Фишер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
33'
Фишер Александр из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Mads Bech из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
32'
Томас Кортегаард наказан за толчок Kasper Enghardt
31'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
30'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
30'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
29'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
Офсайд
28'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
Описание гола
28'
Поури Марвин забил ударом головой, но гол не был засчитан
28'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
27'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
26'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Удар от ворот произведет Раннерс
23'
Люндберг Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Поури Марвин из команды Раннерс добил мяч в ворота.
23'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
23'
Удар от ворот произведет Раннерс
23'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс делает неудачный навес.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
21'
Финнбогасон Къяртан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Марксен Эрик
19'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
Офсайд
17'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Раннерс
15'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
15'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
14'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
14'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
14'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
Фол, нарушение
14'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Марксен Эрик.
12'
Поури Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.
12'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
11'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Андре Бьеррегаард на финте ушёл от оппонента.
10'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
9'
Томас Кортегаард выбил мяч на угловой.
9'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
8'
Поури Марвин из команды Раннерс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
7'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
Офсайд
7'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
7'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
6'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
5'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
4'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Kasper Enghardt
3'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
3'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
2'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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