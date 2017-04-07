Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 3395
21' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
1:0
23' ГолПоури Марвин
64' Желтая карточкаМадс Агесен
82' Желтая карточкаБрун Андреас
2:0
90' ГолПоури Марвин
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Тактическая замена. Поури Марвин уходит с поля и его заменяет Каллесеэ Миккель
93'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
93'
Брун Андреас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Томсен Джонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Поури Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Брун Андреас сделал результативную передачу.
90'
Поури Марвин из команды Раннерс добил мяч в ворота.
90'
Брун Андреас из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Томсен Джонни из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
88'
88'
Брун Андреас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Фишер Александр из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
88'
88'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает навес
87'
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
87'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
86'
После удара головой, который нанес Поури Марвин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
86'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
85'
85'
85'
85'
84'
84'
Брун Андреас из команды Раннерс делает неудачный навес.
84'
84'
Геммер Йонас из команды Хорсенс делает неудачный навес.
84'
84'
84'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Геммер Йонас заработал фол.
83'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Томсен Джонни
83'
Ким Аабич навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Брун Андреас получает желтую карточку.
82'
Брун Андреас атакует сзади соперника. Петер Нюманн пострадал.
81'
Тактическая замена. Андре Бьеррегаард уходит с поля и его заменяет Mikkel Qvist
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 3395 болельщиков
79'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Каспер Фискер Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
77'
77'
76'
76'
76'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс подал угловой справа.
76'
Фишер Александр выбил мяч на угловой.
76'
Стив Кларк выбил мяч подальше от ворот.
75'
75'
75'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает неудачный навес.
75'
Петер Нюманн на финте ушёл от оппонента.
75'
74'
74'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Delphin Tshiembe заработал фол.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Люндберг Виктор получил травму и заменен. Алланссон Йоэль выходит на поле.
72'
Люндберг Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Финнбогасон Къяртан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
71'
71'
71'
70'
Ким Аабич пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
69'
69'
69'
Геммер Йонас возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Геммер Йонас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Геммер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Люндберг Виктор наказан за толчок Геммер Йонас
67'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
66'
66'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
66'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
65'
65'
Меллер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Лассе Крюгер нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Мадс Агесен получает желтую карточку за споры
64'
Мадс Агесен наказан за толчок Финнбогасон Къяртан
63'
Bubacarr Sanneh получает жёлтую карточку за толчок соперника.
63'
62'
Marcus Moelvadgaard делает подножку сопернику.
62'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
61'
61'
61'
59'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Ким Аабич
59'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс в офсайде
58'
Каспер Фискер Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает пас партнеру.
57'
57'
56'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
55'
Каспер Фискер Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
54'
54'
54'
Люндберг Виктор из команды Раннерс в офсайде
54'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает пас партнеру.
54'
53'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Марксен Эрик
52'
52'
Тактическая замена. Conor S. O'Brien уходит с поля и его заменяет Геммер Йонас
52'
52'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
52'
51'
51'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает неудачный навес.
49'
49'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
49'
48'
47'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
44'
43'
43'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
43'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает неудачный навес.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
42'
41'
40'
Поури Марвин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
Mads Bech из команды Хорсенс делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
39'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Томас Кортегаард атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
38'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
37'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
36'
36'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
36'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой слева.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
35'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
34'
34'
34'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает подножку. Conor S. O'Brien заработал фол.
33'
Фишер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
33'
Фишер Александр из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Томас Кортегаард наказан за толчок Kasper Enghardt
31'
30'
30'
30'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
30'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
29'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
28'
28'
Поури Марвин забил ударом головой, но гол не был засчитан
28'
27'
27'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
26'
26'
24'
23'
Люндберг Виктор сделал результативную передачу.
23'
Поури Марвин из команды Раннерс добил мяч в ворота.
23'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
23'
23'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс делает неудачный навес.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
21'
Финнбогасон Къяртан получает желтую карточку.
21'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Марксен Эрик
19'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
16'
15'
15'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
14'
14'
14'
14'
14'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Марксен Эрик.
12'
Поури Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.
12'
12'
11'
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
11'
Андре Бьеррегаард на финте ушёл от оппонента.
10'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
9'
Томас Кортегаард выбил мяч на угловой.
9'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
8'
Поури Марвин из команды Раннерс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
7'
7'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
7'
7'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
6'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
5'
5'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
4'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
3'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Kasper Enghardt
3'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
3'
2'
2'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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