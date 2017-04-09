Стадион: Люнгбю Зрители: 5657
0:1
29' ГолПукки Теэму
31' Желтая карточкаАраюури Паулус
53' Желтая карточкаJens Odgaard
61' Желтая карточкаЛамб Микаэл
0:2
64' ГолПукки Теэму
1:2
81' ГолЙеспер Чристджансен
83' Желтая карточкаДжеппе Брандруп
90' Желтая карточкаКлимент Ян
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Kristoffer Larsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Остин Родольф нарушает правила. Лассе Рисе пострадал
94'
Климент Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
93'
93'
93'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает навес
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Oliver Kjaergaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Чорлу Резан
91'
Хольст Фредерик наказан за толчок Йеспер Чристджансен
89'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Мукхтар Хани пострадал.
88'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лассе Рисе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
88'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 5657 болельщиков
87'
Oliver Kjaergaard бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Хольст Фредерик из команды Брондбю в офсайде
87'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Нильссон Хокан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Климент Ян мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
86'
85'
Остин Родольф мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
85'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Остин Родольф из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
85'
Нильссон Хокан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
84'
84'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Мукхтар Хани бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
83'
Джеппе Брандруп получает желтую карточку.
83'
Джеппе Брандруп атакует сзади соперника. Климент Ян пострадал.
81'
Бойсен Давид сделал результативную передачу.
81'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю добил мяч в ворота.
81'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
81'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Kristoffer Larsen заработал фол.
80'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Кроне Свенн из команды Брондбю в офсайде
79'
Нильссон Хокан из команды Брондбю делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
78'
Тактическая замена. Халлгримур Йонассон уходит с поля и его заменяет Лассе Рисе
77'
77'
77'
Ларссон Юхан из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
77'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Jens Odgaard уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
76'
Кроне Свенн из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
76'
75'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
75'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
74'
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
73'
Jens Odgaard атакует сзади соперника. Кроне Свенн пострадал.
72'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
72'
Остин Родольф выбил мяч на угловой.
71'
Kristoffer Larsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Мукхтар Хани атакует сзади соперника. Йеспер Чристджансен пострадал.
71'
Фири Лебоганг наказан за толчок Миккель Йенсен
70'
70'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
68'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
67'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Тактическая замена. Bror Blume уходит с поля и его заменяет Kristoffer Larsen
66'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает подножку. Климент Ян заработал фол.
64'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Ларссон Юхан из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Ларссон Юхан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
64'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
64'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
63'
Климент Ян из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
62'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Кальмар Жолт уходит с поля и его заменяет Хольст Фредерик
61'
Ламб Микаэл получает желтую карточку.
61'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Пукки Теэму заработал фол.
60'
60'
Удар от ворот произведет Брондбю
60'
Casper Hoejer Nielsen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Jens Odgaard заработал фол.
58'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного удара в створ ворот
57'
Остин Родольф из команды Брондбю делает подножку. Jens Odgaard заработал фол.
57'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
56'
56'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Климент Ян из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
Фири Лебоганг из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
55'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
54'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Халлгримур Йонассон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
53'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Jens Odgaard получает желтую карточку.
53'
Jens Odgaard из команды Люнгбю делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
52'
52'
Кальмар Жолт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Jens Odgaard наказан за толчок Мукхтар Хани
52'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Удар от ворот произведет Брондбю
50'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
49'
Ларссон Юхан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
49'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
48'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
47'
Кальмар Жолт нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Кальмар Жолт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
47'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Климент Ян заработал фол.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч на угловой.
46'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
45'
Кальмар Жолт из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
43'
Jens Odgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
42'
41'
41'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
41'
Кроне Свенн из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
40'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пукки Теэму сотрясает перекладину
40'
39'
38'
38'
Херманнссон Хьертюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
38'
37'
37'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
36'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
36'
36'
Кроне Свенн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Араюури Паулус из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
35'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
35'
34'
[player1] из команды [team] в офсайде
34'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Миккель Йенсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
33'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Араюури Паулус получает желтую карточку.
31'
31'
Бойсен Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
29'
Кальмар Жолт сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Кальмар Жолт из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
28'
28'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
27'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
26'
26'
Остин Родольф из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
24'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
24'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
23'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает навес
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
23'
Кальмар Жолт из команды Брондбю подал угловой слева.
22'
Кроне Свенн из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает навес
21'
Кальмар Жолт из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
21'
После удара головой, который сделал Климент Ян мяч выносится вратарем на угловой
21'
20'
Климент Ян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
19'
19'
18'
18'
17'
После дальнего удара, который нанес Миккель Йенсен мяч отбит вратарем
16'
16'
Jens Odgaard из команды Люнгбю делает навес
16'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Бойсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Климент Ян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает подножку. Jens Odgaard заработал фол.
13'
Остин Родольф атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
13'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
12'
12'
12'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
11'
11'
11'
11'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
10'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
9'
9'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
9'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
8'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
7'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Брондбю
6'
Бойсен Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
4'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
2'
Кроне Свенн из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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