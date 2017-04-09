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  4. Дания
  5. Суперлига Дании. Чемпионская группа
2016-2017
Стадион: Зрители: 5657
Люнгбю
1:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
29' Гол
Пукки Теэму
31' Желтая карточка
Араюури Паулус
53' Желтая карточка
Jens Odgaard
61' Желтая карточка
Ламб Микаэл
0:2
64' Гол
Пукки Теэму
1:2
81' Гол
Йеспер Чристджансен
83' Желтая карточка
Джеппе Брандруп
90' Желтая карточка
Климент Ян
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Удар от ворот произведет Брондбю
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Kristoffer Larsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Остин Родольф нарушает правила. Лассе Рисе пострадал

Желтая карточка
94'
Климент Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает навес
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Oliver Kjaergaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Чорлу Резан
Фол, нарушение
89'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Мукхтар Хани пострадал.
88'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лассе Рисе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
88'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 5657 болельщиков
87'
Oliver Kjaergaard бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Офсайд
87'
Хольст Фредерик из команды Брондбю в офсайде
87'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Удар от ворот произведет Люнгбю
86'
Нильссон Хокан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Климент Ян мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
86'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
85'
Остин Родольф мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
85'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Остин Родольф из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
85'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
85'
Нильссон Хокан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
84'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
83'
Удар от ворот произведет Люнгбю
83'
Мукхтар Хани бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
83'
Джеппе Брандруп получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Джеппе Брандруп атакует сзади соперника. Климент Ян пострадал.
81'
Бойсен Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю добил мяч в ворота.
81'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
81'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
81'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Kristoffer Larsen заработал фол.
80'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
80'
Кроне Свенн из команды Брондбю в офсайде
Фол, нарушение
79'
Нильссон Хокан из команды Брондбю делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
78'
Тактическая замена. Халлгримур Йонассон уходит с поля и его заменяет Лассе Рисе
77'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Люнгбю
77'
Ларссон Юхан из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
Угловой
77'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Jens Odgaard уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
76'
Кроне Свенн из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
75'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
74'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
73'
Jens Odgaard атакует сзади соперника. Кроне Свенн пострадал.
72'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
72'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
72'
Остин Родольф выбил мяч на угловой.
71'
Kristoffer Larsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Мукхтар Хани атакует сзади соперника. Йеспер Чристджансен пострадал.
Фол, нарушение
71'
Фири Лебоганг наказан за толчок Миккель Йенсен
70'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Фол, нарушение
68'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Casper Hoejer Nielsen заработал фол.
68'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
67'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Тактическая замена. Bror Blume уходит с поля и его заменяет Kristoffer Larsen
Фол, нарушение
66'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает подножку. Климент Ян заработал фол.
64'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Ларссон Юхан из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Ларссон Юхан из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
64'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
Угловой
64'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
63'
Климент Ян из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
62'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Кальмар Жолт уходит с поля и его заменяет Хольст Фредерик
Желтая карточка
61'
Ламб Микаэл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Пукки Теэму заработал фол.
60'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Удар от ворот произведет Брондбю
60'
Casper Hoejer Nielsen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
59'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Jens Odgaard заработал фол.
58'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
57'
Остин Родольф из команды Брондбю делает подножку. Jens Odgaard заработал фол.
57'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
56'
Jens Odgaard из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Климент Ян из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
Фири Лебоганг из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
55'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
54'
Удар от ворот произведет Брондбю
54'
Халлгримур Йонассон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
53'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
53'
Jens Odgaard получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Jens Odgaard из команды Люнгбю делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
52'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кальмар Жолт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Jens Odgaard наказан за толчок Мукхтар Хани
52'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Удар от ворот произведет Брондбю
50'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Удар от ворот произведет Люнгбю
49'
Ларссон Юхан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
48'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
48'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кальмар Жолт нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Кальмар Жолт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
47'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Климент Ян заработал фол.
46'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
46'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч на угловой.
46'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
45'
Кальмар Жолт из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Jens Odgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
42'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
42'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
41'
Кроне Свенн из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пукки Теэму сотрясает перекладину
40'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
38'
Херманнссон Хьертюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
37'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает подножку. Миккель Йенсен заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Люнгбю
36'
Кроне Свенн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Араюури Паулус из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Casper Hoejer Nielsen выбил мяч подальше от ворот.
35'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Офсайд
34'
[player1] из команды [team] в офсайде
34'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Миккель Йенсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Jens Odgaard из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
31'
Араюури Паулус получает желтую карточку.
31'
Jens Odgaard из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Бойсен Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
30'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
29'
Кальмар Жолт сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Кальмар Жолт из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
28'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
27'
Удар от ворот произведет Брондбю
Фол, нарушение
27'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
26'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Остин Родольф из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
24'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
24'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Удар от ворот произведет Люнгбю
23'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает навес
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
23'
Кальмар Жолт из команды Брондбю подал угловой слева.
22'
Кроне Свенн из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает навес
Угловой
21'
Кальмар Жолт из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
21'
После удара головой, который сделал Климент Ян мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
21'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
20'
Климент Ян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
19'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
18'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
17'
После дальнего удара, который нанес Миккель Йенсен мяч отбит вратарем
16'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Jens Odgaard из команды Люнгбю делает навес
16'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Бойсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
15'
Климент Ян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
14'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает подножку. Jens Odgaard заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Остин Родольф атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
13'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
12'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
11'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
11'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
10'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
10'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
9'
Bror Blume из команды Люнгбю подал угловой слева.
9'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
8'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Брондбю
6'
Бойсен Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
5'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
4'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
2'
Кроне Свенн из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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