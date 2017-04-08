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2016-2017
Стадион:
Ольборг
0:0
Первый тайм: 1'
Виборг
0' 1'
Первый тайм
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
1'
Дебле Серж атакует сзади соперника. Блобьерг Якоб пострадал.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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