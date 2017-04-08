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2016-2017
Стадион: Aalborg Portland Park
Состав команд
20
Soeren
Reese
14
Юнг-Бин
Парк
28
Дебле
Серж
10
Курт
Йеппе
Ольборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ларсен Николай Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 5 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 20 Майлингер Марко Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 16 Magnus Christensen III Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 7 Эневолдсен Томас Нападающий
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Кристенсен Патрик Защитник
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 27 Oliver Abildgaard Полузащитник
- 21 Рисгор Каспер Полузащитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 37 Nicolaj Joergensen
- 9 Jannik Pohl
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Frederik Boersting Дисквалифицирован
Виборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Вийтала Валтер Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Моберг Эрик Защитник
- 20 Soeren Reese Защитник
- 2 Jonas Thorsen Защитник
- 14 Юнг-Бин Парк Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Полузащитник
- 13 Jeppe Groenning Полузащитник
- 25 Soeren Frederiksen II Полузащитник
- 28 Дебле Серж Нападающий
- 10 Курт Йеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Sebastian Linnet John Вратарь
- 23 Christian Sivebaek Полузащитник
- 7 Вихманн Матиас Полузащитник
- 3 Келлер Кристиан Полузащитник
- 29 Mikkel Vestergaard I Нападающий
- 18 Вацадзе Матэ Нападающий
- 4 Jacob Dehn Andersen
- Главный тренер: Джонни Молби
- Травмы и дисквалификации
- Peter Friis Jensen Травмирован
- Тюхосен Оливер Травмирован
- Кампер Йонас Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Ольборг (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СДП
- 19.03.2017 Виборг 2:1 Ольборг СД
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг КД
- 26.02.2017 Ольборг 3:0 Силькеборг СД
- 19.02.2017 Орхус 1:2 Ольборг СД
- 13.02.2017 Ольборг 2:1 Одд ТМК
- 06.02.2017 Ольборг 0:0 Юргорден КА
- 03.02.2017 Ольборг 0:3 Шахтёр Дн КА
- 31.01.2017 Эребру 1:0 Ольборг КА
- 27.01.2017 Ольборг 1:0 Хеккен ТМК
- 19.01.2017 Ольборг 2:0 Хобро ТМК
- 14.01.2017 Хоффенхайм 2:0 Ольборг ТМК
- 09.12.2016 Хорсенс 3:0 Ольборг СД
- 05.12.2016 Ольборг 1:0 Люнгбю СД
- 29.11.2016 Сённерйюск 1:1 Ольборг СД
- 25.11.2016 Ольборг 2:1 Раннерс СД
- 18.11.2016 Ольборг 1:2 Копенгаген СД
Виборг (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 02.04.2017 Виборг 2:4 Орхус СДП
- 19.03.2017 Виборг 2:1 Ольборг СД
- 11.03.2017 Люнгбю 1:0 Виборг СД
- 03.03.2017 Эсбьерг 1:3 Виборг СД
- 27.02.2017 Виборг 1:1 Орхус СД
- 19.02.2017 Митьюлланд 0:0 Виборг СД
- 08.02.2017 Дачия 2:2 Виборг ТМК
- 28.01.2017 Раннерс 0:0 Виборг ТМК
- 25.01.2017 Виборг 3:0 Скив ТМК
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 03.12.2016 Хорсенс 1:2 Виборг СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Виборг 2:2 Сённерйюск СД
- 20.11.2016 Раннерс 2:1 Виборг СД
- 06.11.2016 Виборг 1:2 Брондбю СД
- 02.11.2016 Кёге 2:1 Виборг КД
- 28.10.2016 Нордшелланн 4:3 Виборг СД
- 21.10.2016 Виборг 1:3 Силькеборг СД
- 14.10.2016 Сённерйюск 1:0 Виборг СД
- 02.10.2016 Виборг 0:0 Копенгаген СД
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Виборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
- 19.03.2017 Виборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании
- 22.09.2016 Ольборг 1:0 Виборг Суперлига Дании
- 08.05.2016 Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании
- 07.12.2015 Ольборг 2:0 Виборг Суперлига Дании
- 25.09.2015 Виборг 1:0 Ольборг Суперлига Дании
- 30.06.2015 Ольборг 4:2 Виборг Товарищеские матчи. Клубы
- 16.04.2014 Виборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании
- 09.12.2013 Ольборг 5:0 Виборг Суперлига Дании
- 06.10.2013 Ольборг 3:1 Виборг Суперлига Дании
- 08.02.2013 Ольборг 1:1 Виборг Товарищеские матчи. Сборные
- 29.01.2012 Виборг 2:1 Ольборг Товарищеские матчи. Сборные
- 31.08.2011 Виборг 1:1 Ольборг Кубок
- 27.10.2010 Виборг 1:1 Ольборг Кубок
- 04.05.2008 Виборг 0:1 Ольборг САС Лигаен
- 23.03.2008 Ольборг 2:0 Виборг САС Лигаен
Группа 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|34
|2.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|31
|3.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|28
|4.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|25
Первый тайм
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Дебле Серж атакует сзади соперника. Блобьерг Якоб пострадал.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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