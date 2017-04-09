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  5. Суперлига Дании. Чемпионская группа
2016-2017
Стадион: Зрители: 6439
Митьюлланд
3:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
28' Гол
Онуачу Пол
37' Желтая карточка
Борринг Йонас
41' Желтая карточка
Мадсен Николай
2:0
56' Гол
Хассан Рилван
3:0
77' Гол
Ниссен Расмус
3:1
78' Гол
Marko Mitrovic I
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
95'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
94'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Викхейм Густав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
94'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

94'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Халсти Маркус делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
92'
Рёмер Андре нарушил правила.
92'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
92'
Marko Mitrovic бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
91'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
91'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает подножку. Ниссен Расмус заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
88'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
88'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
88'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Далин Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
87'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Люикс Кес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
86'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
86'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
86'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
Фол, нарушение
85'
Онуачу Пол наказан за толчок Педерсен Марк
Угловой
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 6439 болельщиков
84'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
83'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
81'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
80'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
80'
Тактическая замена. Абсалонсен Йохан уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
80'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
79'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Marko Mitrovic записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниссен Расмус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
75'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
74'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск подал угловой слева.
74'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
73'
ШТАНГА! Поульсен Симон попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
73'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
73'
Тактическая замена. Мадсен Николай уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
72'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
72'
Дуэлунд Миккель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
72'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Хассан Рилван атакует сзади соперника. Поульсен Симон пострадал.
Фол, нарушение
70'
Маттила Сакари атакует сзади соперника. Хассан Рилван пострадал.
69'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
69'
Ромер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
69'
Marko Mitrovic попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
68'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
67'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд. Это Мадсен Николай заработал фол.
67'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
66'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
65'
Онуачу Пол атакует сзади соперника. Канструп Пьер пострадал.
65'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
64'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
64'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
64'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
63'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
62'
Дуэлунд Миккель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
62'
Дуэлунд Миккель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
61'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
60'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Marko Mitrovic
60'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
58'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
58'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
58'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
56'
Борринг Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хассан Рилван записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
55'
После дальнего удара, который нанес Маттила Сакари мяч отбит вратарем
55'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
54'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
54'
Далин Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск подал угловой слева.
53'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
50'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
Люикс Кес из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
49'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
Угловой
49'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
49'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
49'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Джанус Драчманн делает скидку назад вдоль ворот
47'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
46'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
45'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
44'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
44'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
43'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
43'
Джанус Драчманн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
Желтая карточка
41'
Мадсен Николай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Мадсен Николай совершает грубый фол. Ниссен Расмус был жертвой
40'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
40'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
Угловой
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
39'
Дуэлунд Миккель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Дуэлунд Миккель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
38'
Дуэлунд Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
Угловой
38'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
37'
Борринг Йонас получает желтую карточку.
37'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
Травма, повреждение
36'
Дуэлунд Миккель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
34'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
33'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Угловой
31'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
31'
Якобсен Кристиан II выбил мяч на угловой.
31'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Новак Филип атакует сзади соперника. Маттила Сакари пострадал.
28'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Онуачу Пол из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
28'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
26'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
Далин Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Джанус Драчманн атакует сзади соперника. Ромер Марсель пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
23'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес
22'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
22'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
21'
Борринг Йонас пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
Фол, нарушение
21'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
18'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд. Это Люикс Кес заработал фол.
17'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Далин Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
15'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
14'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Дуэлунд Миккель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
12'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
11'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
11'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
10'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
10'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
10'
Абсалонсен Йохан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
10'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Новак Филип наказан за толчок Фернандес Лукас
8'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
8'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Дуэлунд Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
5'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
Угловой
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
4'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
4'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Уре Микаэль совершает грубый фол. Халсти Маркус был жертвой
3'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
2'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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