Стадион: МСХ Арена Зрители: 6439
3:1
Конец матча
1:0
28' ГолОнуачу Пол
37' Желтая карточкаБорринг Йонас
41' Желтая карточкаМадсен Николай
2:0
56' ГолХассан Рилван
3:0
77' ГолНиссен Расмус
3:1
78' ГолMarko Mitrovic I
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
94'
94'
Викхейм Густав попал в створ, но вратарь справился с ударом.
94'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Philip Zinckernagel навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Халсти Маркус делает подножку сопернику.
92'
Рёмер Андре нарушил правила.
92'
92'
Marko Mitrovic бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
91'
91'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает подножку. Ниссен Расмус заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
89'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
88'
88'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
88'
88'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
88'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает навес
87'
86'
86'
Люикс Кес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
86'
86'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
86'
86'
85'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
85'
Онуачу Пол наказан за толчок Педерсен Марк
84'
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 6439 болельщиков
84'
84'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
83'
83'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
82'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
81'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Джанус Драчманн заработал фол.
80'
Тактическая замена. Абсалонсен Йохан уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
80'
79'
78'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Marko Mitrovic записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ниссен Расмус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
77'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
75'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск подал угловой слева.
74'
Тактическая замена. Хассан Рилван уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
73'
ШТАНГА! Поульсен Симон попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
73'
73'
Тактическая замена. Мадсен Николай уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
72'
72'
Дуэлунд Миккель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
72'
Хассан Рилван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
70'
Хассан Рилван атакует сзади соперника. Поульсен Симон пострадал.
70'
Маттила Сакари атакует сзади соперника. Хассан Рилван пострадал.
69'
69'
Ромер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
69'
Marko Mitrovic попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
68'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
67'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд. Это Мадсен Николай заработал фол.
67'
67'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
66'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Онуачу Пол атакует сзади соперника. Канструп Пьер пострадал.
65'
64'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
64'
64'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
63'
62'
Дуэлунд Миккель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
62'
Дуэлунд Миккель бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
61'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
60'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Marko Mitrovic
60'
59'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
58'
58'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
58'
56'
Борринг Йонас сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хассан Рилван записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
55'
После дальнего удара, который нанес Маттила Сакари мяч отбит вратарем
55'
55'
54'
54'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
54'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
54'
Далин Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск подал угловой слева.
53'
53'
53'
52'
51'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
51'
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
50'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
Люикс Кес из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
49'
49'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
49'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Джанус Драчманн делает скидку назад вдоль ворот
47'
Маттила Сакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
46'
46'
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
45'
44'
44'
44'
44'
43'
43'
Джанус Драчманн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
43'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
42'
42'
41'
41'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
41'
Мадсен Николай получает желтую карточку.
41'
Мадсен Николай совершает грубый фол. Ниссен Расмус был жертвой
40'
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
40'
40'
39'
39'
39'
39'
Дуэлунд Миккель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
39'
Дуэлунд Миккель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
38'
Дуэлунд Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
38'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
37'
Борринг Йонас получает желтую карточку.
37'
36'
Дуэлунд Миккель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
34'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
33'
33'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
31'
31'
31'
Якобсен Кристиан II выбил мяч на угловой.
31'
30'
30'
Джанус Драчманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Новак Филип атакует сзади соперника. Маттила Сакари пострадал.
28'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Онуачу Пол из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
28'
26'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
25'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Джанус Драчманн атакует сзади соперника. Ромер Марсель пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
23'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес
22'
22'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
21'
21'
Борринг Йонас пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
21'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Хассан Рилван заработал фол.
20'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
18'
18'
18'
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд. Это Люикс Кес заработал фол.
17'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
16'
15'
15'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
15'
15'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
14'
14'
Дуэлунд Миккель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
12'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
11'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
10'
10'
10'
Абсалонсен Йохан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
10'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
8'
Новак Филип наказан за толчок Фернандес Лукас
8'
8'
8'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Дуэлунд Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
6'
6'
6'
5'
5'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
5'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
4'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
4'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
4'
3'
Уре Микаэль совершает грубый фол. Халсти Маркус был жертвой
3'
2'
2'
2'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
1'
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация