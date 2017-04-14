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  5. Суперлига Дании. Чемпионская группа
2016-2017
Стадион: Зрители: 5442
Сённерйюск
1:4
Конец матча
Нордшелланн
0'
1:0
8' Гол
Абсалонсен Йохан
34' Желтая карточка
Marko Mitrovic I
1:1
47' Гол
Хансен Эмилиано
50' Желтая карточка
Мадсен Николай
1:2
73' Гол
Хансен Эмилиано
1:3
81' Гол
Ингвартсен Маркус
1:4
90' Гол
Ингвартсен Маркус
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск. Это Mathias Jensen заработал фол.
92'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ингвартсен Маркус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
91'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает подножку. Маттила Сакари заработал фол.

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
89'
Люикс Кес наказан за толчок Мтилига Патрик
89'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Абсалонсен Йохан и мяч снова в игре
89'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
89'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Victor Nelsson
87'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
85'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
Фол, нарушение
84'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Viktor Tranberg заработал фол.
83'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
81'
Фернандес Лукас из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
Описание гола
81'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан добил мяч в ворота.
81'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
81'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
80'
Хансен Эмилиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
79'
Godsway Donyoh бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
77'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
76'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Godsway Donyoh заработал фол.
75'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан добил мяч в ворота.
73'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
73'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
72'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
71'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
71'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
70'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Норселлан
69'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
69'
Абсалонсен Йохан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
69'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
68'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
Офсайд
68'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
68'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Nicholas Marfelt заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
66'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
66'
Mathias Jensen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
Угловой
65'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
65'
Mathias Jensen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Угловой
65'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
65'
Педерсен Марк получил травму и заменен. Хедегор Миккель выходит на поле.
65'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
65'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
64'
Педерсен Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Тактическая замена. Marko Mitrovic уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
Травма, повреждение
62'
Педерсен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Nicholas Marfelt нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
61'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает неудачный навес.
Угловой
60'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
60'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
60'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
60'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
58'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 5442 болельщиков
Фол, нарушение
58'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
57'
После дальнего удара, который нанес Godsway Donyoh мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
56'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
56'
Абсалонсен Йохан на финте ушёл от оппонента.
55'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Якобсен Кристиан II нарушает правила. Godsway Donyoh пострадал
54'
Ингвартсен Маркус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Godsway Donyoh не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
53'
Godsway Donyoh оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
52'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
51'
Удар от ворот произведет Норселлан
51'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
Желтая карточка
50'
Мадсен Николай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Мадсен Николай атакует сзади соперника. Mads Pedersen пострадал.
50'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
Офсайд
49'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Норселлан
49'
Клеве Троэльс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
49'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хансен Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
47'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
43'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
42'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Мтилига Патрик из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Абсалонсен Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
37'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает пас партнеру.
35'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
34'
Marko Mitrovic получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Marko Mitrovic совершает грубый фол. Мтилига Патрик был жертвой
Офсайд
33'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
32'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
31'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает подножку. Мтилига Патрик заработал фол.
30'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Маттила Сакари бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
28'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
27'
Marko Mitrovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
26'
Хансен Эмилиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
25'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
25'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
24'
Godsway Donyoh бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
24'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
23'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
23'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
23'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск. Это Mads Pedersen заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
20'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
20'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
19'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Норселлан
16'
Абсалонсен Йохан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
Фол, нарушение
13'
Маттила Сакари наказан за толчок Хансен Эмилиано
12'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Маттила Сакари заработал фол.
9'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Marko Mitrovic наказан за толчок Mathias Jensen
8'
Лоботка Станислав ошибается в защите.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Абсалонсен Йохан!
7'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
7'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
5'
Marko Mitrovic наказан за толчок Махсо Андреас
5'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
3'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
1'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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