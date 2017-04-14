Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 5442
1:4
Конец матча
1:0
8' ГолАбсалонсен Йохан
34' Желтая карточкаMarko Mitrovic I
1:1
47' ГолХансен Эмилиано
50' Желтая карточкаМадсен Николай
1:2
73' ГолХансен Эмилиано
1:3
81' ГолИнгвартсен Маркус
1:4
90' ГолИнгвартсен Маркус
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск. Это Mathias Jensen заработал фол.
92'
Mathias Jensen сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ингвартсен Маркус записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает подножку. Маттила Сакари заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Люикс Кес наказан за толчок Мтилига Патрик
89'
89'
89'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Абсалонсен Йохан и мяч снова в игре
89'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
89'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Victor Nelsson
87'
87'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
85'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
84'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Viktor Tranberg заработал фол.
83'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
81'
Фернандес Лукас из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
81'
Ингвартсен Маркус из команды Норселлан добил мяч в ворота.
81'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
81'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
80'
Хансен Эмилиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
79'
Godsway Donyoh бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
77'
Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
76'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Godsway Donyoh заработал фол.
75'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
73'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан добил мяч в ворота.
73'
73'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
72'
72'
71'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
71'
71'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Норселлан
69'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
69'
Абсалонсен Йохан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
69'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
68'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
68'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
68'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
67'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Nicholas Marfelt заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
66'
66'
Mathias Jensen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
66'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
65'
65'
Mathias Jensen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
65'
65'
Педерсен Марк получил травму и заменен. Хедегор Миккель выходит на поле.
65'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
65'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Матч возобновится спорным мячом
64'
Педерсен Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Тактическая замена. Marko Mitrovic уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
62'
Педерсен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
62'
61'
Nicholas Marfelt нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
61'
61'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает неудачный навес.
60'
60'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
60'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
60'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
58'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 5442 болельщиков
58'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
57'
После дальнего удара, который нанес Godsway Donyoh мяч отбит вратарем
56'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
56'
Абсалонсен Йохан на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
54'
Якобсен Кристиан II нарушает правила. Godsway Donyoh пострадал
54'
Ингвартсен Маркус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Godsway Donyoh не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
53'
Godsway Donyoh оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
52'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
51'
Удар от ворот произведет Норселлан
51'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
50'
Мадсен Николай получает желтую карточку.
50'
Мадсен Николай атакует сзади соперника. Mads Pedersen пострадал.
50'
50'
49'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Норселлан
49'
Клеве Троэльс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
49'
49'
48'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хансен Эмилиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
47'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает пас партнеру.
46'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
43'
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
42'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Мтилига Патрик из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
40'
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Абсалонсен Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
37'
37'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
37'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает пас партнеру.
35'
35'
Мтилига Патрик выбил мяч подальше от ворот.
34'
Marko Mitrovic получает желтую карточку.
34'
Marko Mitrovic совершает грубый фол. Мтилига Патрик был жертвой
33'
Godsway Donyoh из команды Норселлан в офсайде
32'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает подножку. Мтилига Патрик заработал фол.
30'
30'
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
29'
Маттила Сакари бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
28'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
28'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
27'
Marko Mitrovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
26'
Хансен Эмилиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
25'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
24'
24'
Godsway Donyoh бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
24'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
23'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
23'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск. Это Mads Pedersen заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
20'
20'
19'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Норселлан
16'
Абсалонсен Йохан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Viktor Tranberg ошибается в защите.
13'
Маттила Сакари наказан за толчок Хансен Эмилиано
12'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
12'
12'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Маттила Сакари заработал фол.
9'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Marko Mitrovic наказан за толчок Mathias Jensen
8'
Лоботка Станислав ошибается в защите.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Абсалонсен Йохан!
7'
7'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
5'
Marko Mitrovic наказан за толчок Махсо Андреас
5'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
3'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Махсо Андреас наказан за толчок Якобсен Кристиан II
2'
2'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
1'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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