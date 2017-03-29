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Стадион:
Александрия
 
Позже
Динамо Киев
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Александрия - Динамо Киев, который состоится 02.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Александрия - Динамо Киев
Александрия
3.8% (4)
Ничья:
5.7% (6)
Динамо Киев
90.5% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
36.2% (38)
Динамо Киев:
20% (21)
Динамо Киев:
20% (21)
Динамо Киев:
4.8% (5)
Динамо Киев:
4.8% (5)
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