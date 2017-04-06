- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Киев)
Позже
Предыдущие игры
Динамо Киев (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.04.2017 Нефтяник-Укрнефть 0:1 Динамо Киев К
- 02.04.2017 Александрия 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 17.02.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Динамо Киев ТМК
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.12.2016 Динамо Киев 6:0 Бешикташ ЛЧ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
- 26.11.2016 Волынь 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Динамо Киев 2:1 Сталь Каменское ПЛ
- 06.11.2016 ФК Днепр 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 01.11.2016 Бенфика 1:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.10.2016 Динамо Киев 4:1 Карпаты ПЛ
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря К
- 23.10.2016 Александрия 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 19.10.2016 Динамо Киев 0:2 Бенфика ЛЧ
- 15.10.2016 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 09.12.2016 ФК Днепр 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.11.2016 Александрия 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 19.11.2016 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.11.2016 Звезда Кропивницкий 1:2 Олимпик Дн ПЛ
- 29.10.2016 Олимпик Дн 2:1 Волынь ПЛ
- 23.10.2016 Олимпик Дн 0:2 Заря ПЛ
- 15.10.2016 Олимпик Дн 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 01.10.2016 Ворскла 1:2 Олимпик Дн ПЛ
- 24.09.2016 Олимпик Дн 0:4 Динамо Киев ПЛ
- 17.09.2016 Сталь Каменское 2:3 Олимпик Дн ПЛ
- 11.09.2016 Олимпик Дн 3:0 ФК Днепр ПЛ
- 28.08.2016 Карпаты 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 20.08.2016 Олимпик Дн 0:2 Александрия ПЛ
- 14.08.2016 Черноморец Од 3:0 Олимпик Дн ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Олимпик Дн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 24.09.2016 Олимпик Дн 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.11.2015 Олимпик Дн 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.07.2015 Динамо Киев 2:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 20.05.2015 Динамо Киев 4:1 Олимпик Дн Кубок
- 29.04.2015 Олимпик Дн 0:0 Динамо Киев Кубок
- 08.03.2015 Олимпик Дн 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.08.2014 Динамо Киев 0:0 Олимпик Дн Премьер-лига
Борьба за чемпионство
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|23
|20
|3
|0
|49 - 15
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 24
|49
|3.
|Заря
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|35 - 23
|40
|4.
|Олимпик Дн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|28 - 30
|35
|5.
|Александрия
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 32
|33
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|17 - 23
|28
Понижение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|26 - 28
|27
|2.
|Сталь Каменское
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 27
|24
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|20 - 34
|23
|4.
|Карпаты
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 30
|16
|5.
|ФК Днепр
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 30
|16
|6.
|Волынь
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|13 - 42
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 45 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Олимпик Дн, который состоится 09.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Олимпик Дн, который состоится 09.04.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Дн
Динамо Киев
95.4% (83)
Ничья:
4.6% (4)
Олимпик Дн
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
41.4% (36)
2:1 Динамо Киев:
20.7% (18)
1:0 Динамо Киев:
12.6% (11)
3:1 Динамо Киев:
9.2% (8)
3:0 Динамо Киев:
9.2% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация