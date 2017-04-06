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Динамо Киев
 
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Олимпик Дн
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Олимпик Дн, который состоится 09.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Дн
Динамо Киев
95.4% (83)
Ничья:
4.6% (4)
Олимпик Дн
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
41.4% (36)
Динамо Киев:
20.7% (18)
Динамо Киев:
12.6% (11)
Динамо Киев:
9.2% (8)
Динамо Киев:
9.2% (8)
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