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Стадион:
Чанчунь Ятай
2:3
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
13' Желтая карточка
Цао Юньдин
0:1
18' Гол
Гуарин Фредди
22' Желтая карточка
Marinho II
1:1
40' Пенальти
Игало Одион
42' Желтая карточка
Xiaofei Zhang
48' Желтая карточка
Jin Tao
2:1
50' Гол
Игало Одион
2:2
52' Гол
Цао Юньдин
70' Желтая карточка
Лин Ванг
76' Желтая карточка
Jianbin Li
2:3
88' Гол
Giovanni Andres Moreno
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Офсайд
92'
Long Tan коснулся мяча рукой.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
91'
Джиованни Андрес Морено нарушил правила.
91'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Ванг Шоутинг
Фол, нарушение
91'
Marinho наказан за толчок Цао Юньдин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
88'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джиованни Андрес Морено записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
88'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
87'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
87'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
87'
Ян Шипенг выбил мяч на угловой.
Угловой
86'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
86'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
86'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
85'
Ли Шуай выбил мяч на угловой.
Угловой
85'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
85'
Jiajun Bai выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Jie Sun наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
Фол, нарушение
83'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Marinho заработал фол.
82'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Фан Ксяодонг нарушил правила.
81'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Marinho и мяч снова в игре
Фол, нарушение
80'
Marinho коснулся мяча рукой.
80'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
79'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
79'
Гуарин Фредди исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
78'
Ян Шипенг атакует сзади соперника. Джианйвинг Мао пострадал.
78'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
77'
Ду Женгью бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
76'
Ли Цзяньбен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Marinho заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
74'
Фан Ксяодонг возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Фан Ксяодонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
74'
Фан Ксяодонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игало Одион получил травму и заменен. Ду Женгью выходит на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
72'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Игало Одион получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
70'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
70'
Лин Ванг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Лин Ванг атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
Фол, нарушение
69'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
68'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Chao He нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
66'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
66'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
65'
Ян Шипенг возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
65'
Ян Шипенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
64'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Игало Одион заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Ян Шипенг из команды Чанчунь Ятай. Это Джианйвинг Мао заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тао Джин заработал фол.
Офсайд
61'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Офсайд
61'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
60'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Jonathan Jack Sealy уходит с поля и его заменяет Long Tan
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
59'
Тао Джин атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
Фол, нарушение
58'
Тао Джин нарушил правила.
Офсайд
58'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
58'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
58'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Гуо Лиан совершает грубый фол. Джиованни Андрес Морено был жертвой
57'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Мартинс Обафеми.
55'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
54'
Тактическая замена. Junmin Xu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
53'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
52'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Цао Юньдин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Фол, нарушение
52'
Игало Одион нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
50'
Marinho сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай добил мяч в ворота.
50'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
50'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Угловой
48'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
48'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа был наказан за старое нарушение.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
47'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гуарин Фредди исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
46'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
48'
Игало Одион нарушил правила.
Офсайд
47'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
47'
Фан Ксяодонг нарушил правила.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
46'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
45'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
45'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
45'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа наносит неточный удар с лета
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
43'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
43'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Желтая карточка
42'
Жанг Ксяофей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Жанг Ксяофей блокирует соперника. Гуарин Фредди заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Ли Шуай фолит в штрафной площади. Игало Одион пострадал
39'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тао Джин заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Джиованни Андрес Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
33'
Ян Шипенг возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
33'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ян Шипенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Ян Шипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Junmin Xu атакует сзади соперника. Гуо Лиан пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Yan Yaki получил травму и заменен. Jie Sun выходит на поле.
Травма, повреждение
29'
Yan Yaki получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Yan Yaki на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Yan Yaki из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
27'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
27'
Marinho нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
26'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Jiajun Bai атакует сзади соперника. Marinho пострадал.
25'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Угловой
24'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
24'
Мартинс Обафеми выбил мяч на угловой.
23'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Marinho получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
22'
Цао Юньдин нарушает правила. Marinho пострадал
Фол, нарушение
21'
Jiajun Bai совершает грубый фол. Marinho был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
19'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Yan Yaki.
18'
Junmin Xu сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуарин Фредди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
18'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
16'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
16'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
15'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Shilin Sun.
14'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хусти Саболч исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
13'
Цао Юньдин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа. Это Фан Ксяодонг заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Marinho заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
11'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
11'
Жанг Ксяофей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jonathan Jack Sealy из команды Чанчунь Ятай делает навес
11'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
9'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Fan Yi заработал фол.
9'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
9'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
8'
Yan Yaki выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
8'
Гуо Лиан наказан за толчок Junmin Xu
Офсайд
7'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Угловой
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
6'
Лин Ванг выбил мяч на угловой.
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
6'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Офсайд
5'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Marinho бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
3'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Jonathan Jack Sealy заработал фол.
2'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
1'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
1'
Цао Юньдин выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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