Стадион: Девелопмент Ареа
2:3
Конец матча
13' Желтая карточкаЦао Юньдин
0:1
18' ГолГуарин Фредди
22' Желтая карточкаMarinho II
1:1
40' ПенальтиИгало Одион
42' Желтая карточкаXiaofei Zhang
48' Желтая карточкаJin Tao
2:1
50' ГолИгало Одион
2:2
52' ГолЦао Юньдин
70' Желтая карточкаЛин Ванг
76' Желтая карточкаJianbin Li
2:3
88' ГолGiovanni Andres Moreno
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
92'
Long Tan коснулся мяча рукой.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джиованни Андрес Морено нарушил правила.
91'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Ванг Шоутинг
91'
Marinho наказан за толчок Цао Юньдин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
88'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джиованни Андрес Морено записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
88'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
87'
Ян Шипенг выбил мяч на угловой.
86'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
86'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
85'
Ли Шуай выбил мяч на угловой.
85'
85'
Jiajun Bai выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Jie Sun наказан за толчок Джиованни Андрес Морено
83'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Marinho заработал фол.
82'
81'
Фан Ксяодонг нарушил правила.
81'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Marinho и мяч снова в игре
80'
Marinho коснулся мяча рукой.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
79'
Гуарин Фредди исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
78'
Ян Шипенг атакует сзади соперника. Джианйвинг Мао пострадал.
78'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
77'
Ду Женгью бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
76'
Ли Цзяньбен получает желтую карточку.
76'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Marinho заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Фан Ксяодонг возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Фан Ксяодонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Фан Ксяодонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игало Одион получил травму и заменен. Ду Женгью выходит на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
72'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игало Одион получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Лин Ванг получает желтую карточку.
70'
Лин Ванг атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
69'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
68'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Chao He нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
66'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
66'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Ян Шипенг возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Ян Шипенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Игало Одион заработал фол.
63'
Ян Шипенг из команды Чанчунь Ятай. Это Джианйвинг Мао заработал фол.
62'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тао Джин заработал фол.
61'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
61'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
60'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Jonathan Jack Sealy уходит с поля и его заменяет Long Tan
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Тао Джин атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
58'
Тао Джин нарушил правила.
58'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
58'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
58'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Гуо Лиан совершает грубый фол. Джиованни Андрес Морено был жертвой
57'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Гуо Лиан из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Мартинс Обафеми.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа бьет головой мимо ворот
54'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
54'
Тактическая замена. Junmin Xu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
53'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
52'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Цао Юньдин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
52'
Игало Одион нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
50'
Marinho сделал результативную передачу.
50'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай добил мяч в ворота.
50'
50'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа был наказан за старое нарушение.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
47'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гуарин Фредди исполняет штрафной удар, но его блокируют
46'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Игало Одион нарушил правила.
47'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
47'
Фан Ксяодонг нарушил правила.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
46'
45'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
45'
45'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа наносит неточный удар с лета
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
43'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
43'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
42'
Жанг Ксяофей получает желтую карточку.
42'
Жанг Ксяофей блокирует соперника. Гуарин Фредди заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Г О О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
39'
ПЕНАЛЬТИ! – Ли Шуай фолит в штрафной площади. Игало Одион пострадал
39'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
38'
37'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тао Джин заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Джиованни Андрес Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Ян Шипенг возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ян Шипенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Ян Шипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Junmin Xu атакует сзади соперника. Гуо Лиан пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
Yan Yaki получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Yan Yaki на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Yan Yaki из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
27'
Marinho нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
26'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Jiajun Bai атакует сзади соперника. Marinho пострадал.
25'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
24'
Мартинс Обафеми выбил мяч на угловой.
23'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Marinho получает желтую карточку за неспортивное поведение
22'
Цао Юньдин нарушает правила. Marinho пострадал
21'
Jiajun Bai совершает грубый фол. Marinho был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Yan Yaki.
18'
Junmin Xu сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуарин Фредди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
18'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Fan Yi вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
16'
16'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Shilin Sun.
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хусти Саболч исполняет штрафной удар, но его блокируют
13'
Цао Юньдин получает желтую карточку.
13'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа. Это Фан Ксяодонг заработал фол.
12'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Marinho заработал фол.
12'
11'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
11'
Жанг Ксяофей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
Jonathan Jack Sealy из команды Чанчунь Ятай делает навес
11'
10'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Fan Yi заработал фол.
9'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
8'
Yan Yaki выбил мяч на угловой.
8'
Гуо Лиан наказан за толчок Junmin Xu
7'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
6'
Лин Ванг выбил мяч на угловой.
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
5'
Джиованни Андрес Морено из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Marinho бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
3'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Jonathan Jack Sealy заработал фол.
2'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
1'
Цао Юньдин выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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