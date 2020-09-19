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Лейтон Ориент
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лейтон Ориент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джонсон Дэнни 2 1
2. Макануфф Джоби 1 0.5
3. Louis Dennis 1 0.5
4. Уилкинсон Конор 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лейтон Ориент 0 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лейтон Ориент Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лейтон Ориент 2:2 Мэнсфилд Лейтон Ориент 3:2 Плимут Олдхэм Атлетик 0:1 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 3:2 Brighton & Hove Albion U23 2
Форест Грин 1:2 Лейтон Ориент Бишопс-Стортфорд 0:1 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 1:0 Джиллингем Лейтон Ориент 1:3 Вест Хэм (до 23 лет) Нортгемптон 1:0 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 2:1 Кембридж Юнайтед Лейтон Ориент 2:2 Олдхэм Атлетик Челтенем 2:1 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 2:1 Мэнсфилд Лейтон Ориент 1:1 Маклсфилд Стивенэйдж 0:3 Лейтон Ориент Крю Александра 2:0 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 2:1 Ньюпорт Лейтон Ориент 1:1 Нортгемптон Порт Вейл 1:0 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 1:1 Гримсби
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Лейтон Ориент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лейтон Ориент 1:5 Тоттенхэм Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лейтон Ориент - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Лейтон Ориент 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Тоттенхэм 98.1% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лейтон Ориент
    Ничья
    Тоттенхэм
    7.50
    4.80
    1.47
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Лейтон Ориент - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лейтон Ориент
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Тоттенхэм
    98.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (18)
    Нет
    64.71% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    30.8% (16)
    0:3 Тоттенхэм
    23.1% (12)
    1:2 Тоттенхэм
    21.2% (11)
    1:3 Тоттенхэм
    9.6% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    7.7% (4)
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    Где смотреть матч Лейтон Ориент - Тоттенхэм онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.00 4.80 1.41
    7.50 4.75 1.47
    7.31 4.29 1.47

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.60 1.18 3.70 1.25 2.35 1.60 2.10 1.74 1.85 1.96 1.52 2.44 1.27 3.55 1.20 4.20 1.08 7.10 1.06 7.70
    13.75 1.02 12.75 1.03 4.80 1.19 3.72 1.28 2.40 1.64 1.86 1.96 1.54 2.51 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.60
    5.03 1.15 2.32 1.59 2.09 1.74 1.85 1.96 1.66 2.20 1.54 2.45 1.19 4.46
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.58 1.57 2.33 1.21 4.20
    3.38 1.32 2.32 1.61 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.45
    2.93 1.39 2.34 1.59 1.79 2.02 1.55 2.43 1.36 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
    4.95 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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