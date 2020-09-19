Лейтон Ориент
Позже
Стадион: The Breyer Group Stadium
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джонсон Дэнни
|2
|1
|2.
|Макануфф Джоби
|1
|0.5
|3.
|Louis Dennis
|1
|0.5
|4.
|Уилкинсон Конор
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лейтон Ориент
|0
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лейтон Ориент Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лейтон Ориент 2:2 Мэнсфилд Лейтон Ориент 3:2 Плимут Олдхэм Атлетик 0:1 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 3:2 Brighton & Hove Albion U23 2
Форест Грин 1:2 Лейтон Ориент Бишопс-Стортфорд 0:1 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 1:0 Джиллингем Лейтон Ориент 1:3 Вест Хэм (до 23 лет) Нортгемптон 1:0 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 2:1 Кембридж Юнайтед Лейтон Ориент 2:2 Олдхэм Атлетик Челтенем 2:1 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 2:1 Мэнсфилд Лейтон Ориент 1:1 Маклсфилд Стивенэйдж 0:3 Лейтон Ориент Крю Александра 2:0 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 2:1 Ньюпорт Лейтон Ориент 1:1 Нортгемптон Порт Вейл 1:0 Лейтон Ориент Лейтон Ориент 1:1 Гримсби
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем
Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Лейтон Ориент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Лейтон Ориент - Тоттенхэм
Исход игры
Лейтон Ориент
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
Тоттенхэм
98.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
35.29% (18)
Нет
64.71% (33)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
30.8% (16)
0:3 Тоттенхэм
23.1% (12)
1:2 Тоттенхэм
21.2% (11)
1:3 Тоттенхэм
9.6% (5)
0:1 Тоттенхэм
7.7% (4)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.18
|3.70
|1.25
|2.35
|1.60
|2.10
|1.74
|1.85
|1.96
|—
|—
|1.52
|2.44
|1.27
|3.55
|1.20
|4.20
|1.08
|7.10
|1.06
|7.70
|13.75
|1.02
|12.75
|1.03
|4.80
|1.19
|3.72
|1.28
|2.40
|1.64
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.29
|3.68
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.03
|1.15
|—
|—
|2.32
|1.59
|2.09
|1.74
|1.85
|1.96
|1.66
|2.20
|1.54
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.46
|—
|—
|—
|—