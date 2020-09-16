Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|2
|1
|2.
|Яннулис Димитрис
|1
|0.5
|3.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.5
|4.
|Живкович Андрия
|1
|0.5
|5.
|Акпом Чуба
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|2.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|3.
|Варела Фернанду
|1
|0
|4.
|Шваб Штефан
|1
|0
|5.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|6.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|7.
|Эсити Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ПАОК
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Краснодар - ПАОК
Исход игры
Краснодар
77.3% (51)
Ничья
16.7% (11)
ПАОК
6.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (39)
Меньше
39.06% (25)
Обе команды забьют
Да
71.88% (46)
Нет
28.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
40.9% (27)
2:0 Краснодар
13.6% (9)
1:1 Ничья
12.1% (8)
1:0 Краснодар
10.6% (7)
3:1 Краснодар
9.1% (6)
1:2 ПАОК
3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.30
|1.07
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.44
|1.55
|1.99
|1.82
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.27
|3.60
|1.10
|6.20
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|—
|—
|8.20
|1.04
|7.10
|1.07
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.27
|3.62
|1.09
|6.20
|1.06
|6.85
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|6.52
|1.07
|3.17
|1.35
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.40
|2.96
|1.27
|3.61
|1.10
|5.35
|1.08
|5.97
|1.03
|12.37
|1.02
|12.86
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.34
|2.87
|1.42
|2.47
|1.55
|2.02
|1.83
|1.76
|2.09
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.26
|3.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.79
|2.03
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.09
|6.60
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.60
|1.08
|7.90
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.09
|5.60
|1.07
|6.54
|1.01
|15.96
|2.82
|1.44
|2.31
|1.62
|1.80
|2.05
|1.50
|2.62
|1.35
|3.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—