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Краснодар
 
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Стадион:
ПАОК

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 2 1
2. Яннулис Димитрис 1 0.5
3. Пелкас Димитрис 1 0.5
4. Живкович Андрия 1 0.5
5. Акпом Чуба 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
ПАОК
# Игрок      
1. Пелкас Димитрис 2 0
2. Михаилидис Яннис 2 0
3. Варела Фернанду 1 0
4. Шваб Штефан 1 0
5. Эль-Каддури Омар 1 0
6. Ингасон Сверрир 1 0
7. Эсити Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 0 0 0
 ПАОК 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК
ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ПАОК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 2:1 ПАОК Лига Европы ПАОК 0:0 Краснодар Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Краснодар 77.3% (51)
    X 16.7% (11)
    ПАОК 6.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    ПАОК
    2.03
    3.45
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Краснодар - ПАОК

    Исход игры
    Краснодар
    77.3% (51)
    Ничья
    16.7% (11)
    ПАОК
    6.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.94% (39)
    Меньше
    39.06% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    71.88% (46)
    Нет
    28.13% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    40.9% (27)
    2:0 Краснодар
    13.6% (9)
    1:1 Ничья
    12.1% (8)
    1:0 Краснодар
    10.6% (7)
    3:1 Краснодар
    9.1% (6)
    1:2 ПАОК
    3% (2)
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    Где смотреть матч Краснодар - ПАОК онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.45 4.00
    2.01 3.40 3.85
    1.97 3.44 3.98
    2.03 3.39 3.81
    2.00 3.43 3.96

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 7.30 1.07 3.10 1.33 2.44 1.55 1.99 1.82 1.76 2.07 1.38 2.90 1.27 3.60 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 12.50
    8.20 1.04 7.10 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.85
    8.58 1.06 6.52 1.07 3.17 1.35 2.48 1.56 1.79 2.08 1.40 2.96 1.27 3.61 1.10 5.35 1.08 5.97 1.03 12.37 1.02 12.86
    3.27 1.34 2.87 1.42 2.47 1.55 2.02 1.83 1.76 2.09 1.57 2.43 1.26 3.88
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.79 2.03 1.35 3.05 1.09 6.60
    2.77 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 7.90
    2.81 1.44 1.85 2.01 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.54 1.01 15.96
    2.82 1.44 2.31 1.62 1.80 2.05 1.50 2.62 1.35 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.88
    1.81 1.97
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
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