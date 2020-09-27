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  3. Италия
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Читтаделла
0' 13'
1
Альфонсо
Энрико
2
Фьордализо
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
20
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
70
Гаэтано
Джанлука
17
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Daniele
Donnarumma
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
32
Roberto
Ogunseye
Кремонезе
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона
Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Читтаделла 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B
Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кремонезе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кьево 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Салернитана 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Читтаделла
2.32
3.30
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.15 3.40
2.32 3.26 3.18
2.24 3.30 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.07 6.90 1.11 2.91 1.42 2.18 1.70 1.68 2.31 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
7.27 1.09 5.88 1.13 2.94 1.40 2.25 1.64 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.00 1.02 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.64 1.48 1.74 2.08 1.36 3.13 1.10 6.85 1.08 7.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.95 1.84
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