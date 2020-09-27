Кремонезе
0:2
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Читтаделла
0:1
22' ГолRoberto Ogunseye
66' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
66' Желтая карточкаАдорни Давиде
78' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
0:2
81' ГолБенедетти Амедео
89' Желтая карточкаTavernelli
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Tavernelli
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
22'
0:1
66'
78'
81'
0:2
89'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенедетти Амедео
|1
|1
|2.
|Roberto Ogunseye
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|2.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|1
|0
|2.
|Tavernelli
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Читтаделла
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =1 -7Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона
Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0