  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
0:2
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
22' Гол
Roberto Ogunseye
66' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
66' Желтая карточка
Адорни Давиде
78' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
0:2
81' Гол
Бенедетти Амедео
89' Желтая карточка
Tavernelli
90'+5
1
Альфонсо
Энрико
2
Фьордализо
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
20
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
70
Гаэтано
Джанлука
17
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Daniele
Donnarumma
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
32
Roberto
Ogunseye
Кремонезе
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

22'
0:1
Roberto Ogunseye
46'
Пинато Марко
Кастаньетти Микеле
 
46'
Целар Жан
Стриццоло Лука
 
61'
Emanuele Valeri
Крешенци Алессандро
 
65'
 
Проя Федерико
Д'Урсо Кристиан
65'
 
Tavernelli
Цаджу Франк
66'
Терранова Эмануэле
 
66'
 
Адорни Давиде
75'
 
Бенедетти Амедео
Daniele Donnarumma
75'
 
Йори Мануэль
Бранка Симоне
78'
Гаэтано Джанлука
 
79'
Чераволо Фабио
Вальцания Лука
 
81'
0:2
Бенедетти Амедео
85'
Буонаюто Кристиан
Гаэтано Джанлука
 
86'
 
Гарджуло Марио
Паван Никола
89'
 
Tavernelli

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 14
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенедетти Амедео 1 1
2. Roberto Ogunseye 1 1

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 1 0
2. Гаэтано Джанлука 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 1 0
2. Tavernelli 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 0 0 0 0 0
 Читтаделла 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона
Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Читтаделла 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B
Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Венеция 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кьево 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Салернитана 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Roberto Ogunseye бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.32 3.26 3.18
2.24 3.30 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.07 6.90 1.11 2.91 1.42 2.18 1.70 1.68 2.31 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
7.27 1.09 5.88 1.13 2.94 1.40 2.25 1.64 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.00 1.02 14.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.64 1.48 1.74 2.08 1.36 3.13 1.10 6.85 1.08 7.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.95 1.84
Где смотреть матч Кремонезе 0:2 Читтаделла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный