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Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Гент
0' 9'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
22
Родригес
Жерсон
89
Супряга
Владислав
14
Де
Пена
Карлос
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
6
Овусу
Элиша
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
34
Кляйндинст
Тим
11
Ньянгбо
Андерсон
29
Депуатр
Лоран
Динамо Киев
4-3-3
Гент
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пена Карлос 1 0.5
2. Шапаренко Николай 1 0.5
3. Родригес Жерсон 1 0.5
4. Супряга Владислав 1 0.5
5. Буяльский Виталий 0 0
6. Кедзёра Томаш 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 1 0.5
2. Дорш Никлас 1 0.5
3. Яремчук Роман 1 (1) 0.5
4. Кумс Свен 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Родригес Жерсон 2 0
2. Буяльский Виталий 1 0
3. Кедзёра Томаш 1 0
4. Шепелев Владимир 1 0
Гент
# Игрок      
1. Безус Роман 1 1
2. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
3. Фортуна Нуриу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 25% (1) 0 0 25% (1) 0 50% (2)
 Гент 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар
Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена
Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Гент 1:2 Динамо Киев Лига чемпионов Гент 1:3 Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев 3:0 Гент Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    ГОООООООООЛ!!! 1:0!!!
  • 10'
    Заброс на левый фланг атаки прошёл на Фортуну, но тот выполнил навесную подачу в центр не лучшим образом - мяч по высокой дуге опустился в руки Бущану.
  • Фол, нарушение
    9'
    Де Пена в борьбе задел соперника рукой по лицу, но быстро извинился и помог пострадавшему подняться, что позволило избежать жёлтой карточки.
  • 8'
    Левым флангом ответную атаку провели гости с прострельной передачей в центр низом, но там Забарный уверенно сыграл на своей позиции.
  • Угловой
    7'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, стараниями Родригеса. Шапаренко подавал в штрафную площадку, но там борьбу выиграли бельгийские защитники.
  • 6'
    Оба главных тренера внимательно следят за игрой от кромки поля. Пока что молча они себя ведут, не имея претензий ни к кому.
  • 5'
    Но Шапаренко решил пробить по воротам непосредственно с фланга, и получилось далеко не лучшим образом - мяч намного выше перекладины пролетел.
  • Фол, нарушение
    4'
    В первой атаке "Динамо" де Пена заработал штрафной на левом фланге. Все высокорослые игроки "бело-голубых" подтягиваются вперёд.
  • 3'
    Динамовцы готовы к прессингу бельгийской команды на первых минутах, и спокойно комбинируют мяч поперёк поля, заставляя "буйволов" поскорее выдохнуться.
  • Фол, нарушение
    2'
    Активно сразу побежали в атаку бельгийцы на первых секундах, но их первая попытка атаки закончилась фолом. Напомню, что в первом матче киевляне победили на выезде со счётом 2:1.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором украинское "Динамо" сыграет дома с бельгийским "Гентом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 155
Динамо Киев 91% (141)
X 6.5% (10)
Гент 2.6% (4)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Гент
1.99
4.20
3.64
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.98 4.00 3.55
1.94 3.85 3.45
1.84 4.10 4.30
1.96 3.51 3.85
1.99 3.97 3.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.02 11.00 1.02 4.40 1.18 3.60 1.30 2.18 1.68 1.96 1.85 1.72 2.12 1.49 2.65 1.25 4.00 1.19 4.70 1.07 8.10 1.06 8.70
15.50 1.02 14.00 1.02 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.80 2.03 1.51 2.60 1.24 4.15 1.18 5.20 1.07 8.50
9.74 1.05 8.61 1.06 3.55 1.29 2.77 1.46 1.94 1.93 1.51 2.63 1.34 3.27 1.14 4.88 1.11 5.36 1.04 10.70 1.03 11.89 1.01 20.12 1.00 20.50
4.48 1.22 3.12 1.39 2.62 1.52 2.20 1.72 1.98 1.91 1.74 2.18 1.58 2.47 1.48 2.75 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.50 1.30 2.20 1.67 1.55 2.45 1.17 4.60
3.68 1.28 2.30 1.62 1.58 2.38 1.16 5.20 1.12 6.35
2.99 1.40 2.00 1.87 1.44 2.85 1.12 5.22 1.09 5.89 1.02 14.93 1.01 15.64
3.24 1.36 2.67 1.50 2.10 1.77 1.66 2.27 1.47 2.75 1.30 3.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.28 1.89 1.85 1.48 2.55 1.29 3.35
4.75 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
1.72 2.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Гент онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Гент

Исход игры
Динамо Киев
91% (141)
Ничья
6.5% (10)
Гент
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (88)
Меньше
42.11% (64)
Обе команды забьют
Да
60.53% (92)
Нет
39.47% (60)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
45.2% (70)
2:0 Динамо Киев
21.9% (34)
1:0 Динамо Киев
12.9% (20)
3:1 Динамо Киев
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Динамо Киев
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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