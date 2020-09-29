Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Гент
33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0.5
|2.
|Шапаренко Николай
|1
|0.5
|3.
|Родригес Жерсон
|1
|0.5
|4.
|Супряга Владислав
|1
|0.5
|5.
|Буяльский Виталий
|0
|0
|6.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.5
|2.
|Дорш Никлас
|1
|0.5
|3.
|Яремчук Роман
|1 (1)
|0.5
|4.
|Кумс Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Жерсон
|2
|0
|2.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|3.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|4.
|Шепелев Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Безус Роман
|1
|1
|2.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|3.
|Фортуна Нуриу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Гент
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар
Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.50
|1.02
|11.00
|1.02
|4.40
|1.18
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.96
|1.85
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.25
|4.00
|1.19
|4.70
|1.07
|8.10
|1.06
|8.70
|—
|—
|—
|—
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.24
|4.15
|1.18
|5.20
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.61
|1.06
|3.55
|1.29
|2.77
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.34
|3.27
|1.14
|4.88
|1.11
|5.36
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.01
|20.12
|1.00
|20.50
|—
|—
|—
|—
|4.48
|1.22
|3.12
|1.39
|2.62
|1.52
|2.20
|1.72
|1.98
|1.91
|1.74
|2.18
|1.58
|2.47
|1.48
|2.75
|—
|—
|1.16
|5.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.17
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.16
|5.20
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.40
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.44
|2.85
|—
|—
|1.12
|5.22
|1.09
|5.89
|1.02
|14.93
|1.01
|15.64
|3.24
|1.36
|2.67
|1.50
|2.10
|1.77
|1.66
|2.27
|1.47
|2.75
|1.30
|3.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Гент
Исход игры
Динамо Киев
91% (141)
Ничья
6.5% (10)
Гент
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (88)
Меньше
42.11% (64)
Обе команды забьют
Да
60.53% (92)
Нет
39.47% (60)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
45.2% (70)
2:0 Динамо Киев
21.9% (34)
1:0 Динамо Киев
12.9% (20)
3:1 Динамо Киев
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Динамо Киев
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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