Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, стараниями Родригеса. Шапаренко подавал в штрафную площадку, но там борьбу выиграли бельгийские защитники.

Левым флангом ответную атаку провели гости с прострельной передачей в центр низом, но там Забарный уверенно сыграл на своей позиции.

Де Пена в борьбе задел соперника рукой по лицу, но быстро извинился и помог пострадавшему подняться, что позволило избежать жёлтой карточки.

Заброс на левый фланг атаки прошёл на Фортуну, но тот выполнил навесную подачу в центр не лучшим образом - мяч по высокой дуге опустился в руки Бущану.

6' Оба главных тренера внимательно следят за игрой от кромки поля. Пока что молча они себя ведут, не имея претензий ни к кому.

5' Но Шапаренко решил пробить по воротам непосредственно с фланга, и получилось далеко не лучшим образом - мяч намного выше перекладины пролетел.

4' В первой атаке "Динамо" де Пена заработал штрафной на левом фланге. Все высокорослые игроки "бело-голубых" подтягиваются вперёд.

3' Динамовцы готовы к прессингу бельгийской команды на первых минутах, и спокойно комбинируют мяч поперёк поля, заставляя "буйволов" поскорее выдохнуться.

2' Активно сразу побежали в атаку бельгийцы на первых секундах, но их первая попытка атаки закончилась фолом. Напомню, что в первом матче киевляне победили на выезде со счётом 2:1.