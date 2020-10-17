Козенца
1:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Читтаделла
0:1
7' ГолРозафио Марко
1:1
18' ГолКарретта Мирко
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Tavernelli
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
7'
0:1
18'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.33
|2.
|Баэс Хайме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаджу Франк
|1
|0.33
|2.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.33
|3.
|Розафио Марко
|1
|0.33
|4.
|Гарджуло Марио
|1
|0.33
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.33
|6.
|Roberto Ogunseye
|1
|0.33
|7.
|Бранка Симоне
|0
|0
|8.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|9.
|Паван Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|2.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0
|3.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|4.
|Бруччини Мирко
|1
|0
|5.
|Биттанте Лука
|1
|0
|6.
|Корси Анджело
|1
|0
|7.
|Идда Риккардо
|1
|0
|8.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tavernelli
|2
|0
|2.
|Адорни Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Читтаделла
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе
Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова
Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реджана 1915
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Порденоне
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Салернитана
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Кьево
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|СПАЛ 2013
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Кремонезе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|8.20
|1.05
|2.46
|1.53
|2.01
|1.80
|2.80
|1.40
|1.70
|2.15
|1.40
|2.85
|1.60
|2.25
|1.10
|6.00
|1.20
|4.20
|1.01
|12.50
|1.05
|8.50
|8.70
|1.07
|7.30
|1.10
|3.32
|1.34
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.33
|3.38
|1.13
|6.10
|1.11
|6.90
|1.03
|12.75
|—
|—