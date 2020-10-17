  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
7' Гол
Розафио Марко
1:1
18' Гол
Карретта Мирко
23'
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
9
Петре
Адриан
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Daniele
Donnarumma
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
7
Розафио
Марко
9
Цаджу
Франк
32
Roberto
Ogunseye
Козенца
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

7'
0:1
Розафио Марко
(Цаджу Франк)
18'
Карретта Мирко
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиритиельо Андреа 1 0.33
2. Баэс Хайме 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаджу Франк 1 0.33
2. Бенедетти Амедео 1 0.33
3. Розафио Марко 1 0.33
4. Гарджуло Марио 1 0.33
5. Д'Урсо Кристиан 1 0.33
6. Roberto Ogunseye 1 0.33
7. Бранка Симоне 0 0
8. Daniele Donnarumma 0 0
9. Паван Никола 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Литтери Джанлука 1 0
2. Шаудоне Даниэле 1 0
3. Леджиттимо Маттео 1 0
4. Бруччини Мирко 1 0
5. Биттанте Лука 1 0
6. Корси Анджело 1 0
7. Идда Риккардо 1 0
8. Сакко Ихсан 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Tavernelli 2 0
2. Адорни Давиде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 0 0 0 0 100% (1)
 Читтаделла 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе
Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова
Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Козенца Серия B Козенца 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реджана 1915 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Порденоне 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Салернитана 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Пиза 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Кьево 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
15. СПАЛ 2013 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Кремонезе 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Читтаделла
7.50
4.30
2.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.50 4.30 1.45
6.80 4.00 1.47
2.90 3.16 2.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.50 1.07 8.20 1.05 2.46 1.53 2.01 1.80 2.80 1.40 1.70 2.15 1.40 2.85 1.60 2.25 1.10 6.00 1.20 4.20 1.01 12.50 1.05 8.50
8.70 1.07 7.30 1.10 3.32 1.34 2.51 1.54 1.83 2.07 1.45 2.79 1.33 3.38 1.13 6.10 1.11 6.90 1.03 12.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.81 2.01 2.20 1.62 1.10 6.20 1.22 4.00 1.02 11.00
2.65 1.48 1.82 1.99 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.63 2.20 1.23 3.75
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.35 1.28
Где смотреть матч Козенца 1:1 Читтаделла онлайн

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