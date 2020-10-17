  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
7' Гол
Розафио Марко
1:1
18' Гол
Карретта Мирко
24' Желтая карточка
Фраре Доменико
34' Желтая карточка
Маньеро Лука
40' Желтая карточка
Бранка Симоне
40' Желтая карточка
Корси Анджело
53' Желтая карточка
Цаджу Франк
54' Желтая карточка
Вита Алессио
78' Желтая карточка
Розафио Марко
90'+5
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
9
Петре
Адриан
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Daniele
Donnarumma
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
7
Розафио
Марко
9
Цаджу
Франк
32
Roberto
Ogunseye
Козенца
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

7'
0:1
Розафио Марко
(Цаджу Франк)
18'
Карретта Мирко
1:1
24'
 
Фраре Доменико
34'
 
Маньеро Лука
40'
 
Бранка Симоне
40'
Корси Анджело
 
46'
Глиоцци Этторе
Петре Адриан
 
53'
 
Цаджу Франк
54'
 
Вита Алессио
68'
 
Tavernelli
Цаджу Франк
68'
 
Гарджуло Марио
Бранка Симоне
69'
Буа Девид
Корси Анджело
 
75'
Коне Бенджамин
Петруччи Давиде
 
78'
 
Розафио Марко
79'
 
Сиссе Карамоко
Roberto Ogunseye
79'
 
Проя Федерико
Розафио Марко
85'
 
Йори Мануэль
Вита Алессио
87'
Ба Абу
Шаудоне Даниэле
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.33
2. Тиритиельо Андреа 1 0.33
3. Баэс Хайме 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаджу Франк 1 0.33
2. Бенедетти Амедео 1 0.33
3. Розафио Марко 1 0.33
4. Гарджуло Марио 1 0.33
5. Д'Урсо Кристиан 1 0.33
6. Roberto Ogunseye 1 0.33
7. Бранка Симоне 0 0
8. Daniele Donnarumma 0 0
9. Паван Никола 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Корси Анджело 2 0
2. Литтери Джанлука 1 0
3. Шаудоне Даниэле 1 0
4. Леджиттимо Маттео 1 0
5. Бруччини Мирко 1 0
6. Биттанте Лука 1 0
7. Идда Риккардо 1 0
8. Сакко Ихсан 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Tavernelli 2 0
2. Бранка Симоне 1 0
3. Маньеро Лука 1 0
4. Розафио Марко 1 0
5. Вита Алессио 1 0
6. Адорни Давиде 1 0
7. Фраре Доменико 1 0
8. Цаджу Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Читтаделла 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе
Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова
Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Козенца Серия B Козенца 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 1:1 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Реджина 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Пескара 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
19. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.40 2.55 2.70
4.90 1.62 3.90
2.90 3.16 2.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.00 1.03 7.50 1.07 8.20 1.05 2.46 1.53 2.01 1.80 1.75 1.31 1.70 2.15 1.40 2.85 1.09 6.50 1.10 6.00 1.10 6.25 1.01 12.50 1.03 10.00 1.02 11.00
8.70 1.07 7.30 1.10 3.32 1.34 2.51 1.54 1.83 2.07 1.45 2.79 1.33 3.38 1.13 6.10 1.11 6.90 1.03 12.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.81 2.01 2.20 1.62 1.10 6.20 1.55 2.35 1.04 9.00
2.65 1.48 1.82 1.99 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.63 2.20 1.23 3.75
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.35 1.28
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