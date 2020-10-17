Козенца
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Читтаделла
0:1
7' ГолРозафио Марко
1:1
18' ГолКарретта Мирко
24' Желтая карточкаФраре Доменико
34' Желтая карточкаМаньеро Лука
40' Желтая карточкаБранка Симоне
40' Желтая карточкаКорси Анджело
53' Желтая карточкаЦаджу Франк
54' Желтая карточкаВита Алессио
78' Желтая карточкаРозафио Марко
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Tavernelli
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
7'
0:1
18'
1:1
24'
34'
40'
40'
53'
54'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|1
|0.33
|2.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.33
|3.
|Баэс Хайме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаджу Франк
|1
|0.33
|2.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.33
|3.
|Розафио Марко
|1
|0.33
|4.
|Гарджуло Марио
|1
|0.33
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.33
|6.
|Roberto Ogunseye
|1
|0.33
|7.
|Бранка Симоне
|0
|0
|8.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|9.
|Паван Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корси Анджело
|2
|0
|2.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|3.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0
|4.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|5.
|Бруччини Мирко
|1
|0
|6.
|Биттанте Лука
|1
|0
|7.
|Идда Риккардо
|1
|0
|8.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tavernelli
|2
|0
|2.
|Бранка Симоне
|1
|0
|3.
|Маньеро Лука
|1
|0
|4.
|Розафио Марко
|1
|0
|5.
|Вита Алессио
|1
|0
|6.
|Адорни Давиде
|1
|0
|7.
|Фраре Доменико
|1
|0
|8.
|Цаджу Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Читтаделла
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе
Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова
Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Эмполи
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Реджина
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Пескара
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|8.20
|1.05
|2.46
|1.53
|2.01
|1.80
|1.75
|1.31
|1.70
|2.15
|1.40
|2.85
|1.09
|6.50
|1.10
|6.00
|1.10
|6.25
|1.01
|12.50
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|8.70
|1.07
|7.30
|1.10
|3.32
|1.34
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.33
|3.38
|1.13
|6.10
|1.11
|6.90
|1.03
|12.75
|—
|—
|—
|—