  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
2:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
5' Гол
Дьяв Давиде
2:0
18' Гол
Барисон Альберто
25'
22
Перизан
Самуэле
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
88
Matteo
Rossetti2
32
Karlo
Butic
9
Дьяв
Давиде
13
Чиурриа
Патрик
1
Бериша
Этрит
66
Саламон
Бартош
23
Викари
Франческо
Томович
Ненад
Д'Аллесандро
Марко
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
17
Серникола
Леонардо
Кастро
Лукас
21
Стрефецца
Габриэль
43
Палоски
Альберто
Порденоне
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-4-1-2

Ход матча

5'
Дьяв Давиде
(Фаласко Никола)
1:0
18'
Барисон Альберто
(Кало Джакомо)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 2 0.67
2. Фаласко Никола 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саламон Бартош 1 0.33
2. Эспозито Сальваторе 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Фольякко Алессандро 2 0
2. Кампорезе Микеле 1 0
3. Гавацци Давиде 1 0
4. Фаласко Никола 1 0
5. Кало Джакомо 1 0
6. Дьяв Давиде 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 2 0
2. Д'Аллесандро Марко 1 0
3. Саламон Бартош 1 0
4. Серникола Леонардо 1 0
5. Стрефецца Габриэль 1 0
6. Эспозито Себастьяно 1 0
7. Espeto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 0 0 0 100% (1) 0 0
 СПАЛ 2013 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна
Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реджана 1915 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Порденоне 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Салернитана 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Пиза 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Кьево 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
15. СПАЛ 2013 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Кремонезе 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
СПАЛ 2013
3.45
3.80
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.68 3.80 5.10
3.45 3.02 2.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.10 1.10 5.70 1.15 2.72 1.47 2.04 1.80 1.61 2.46 1.28 3.72 1.21 4.55 1.09 7.70 1.07 8.80 1.01 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.68 2.19 1.32 3.38 1.10 6.80 1.06 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.65 1.51 2.56 1.18 4.95 1.17 5.10
Где смотреть матч Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный