Порденоне
3:3
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
СПАЛ 2013
1:0
5' ГолДьяв Давиде
2:0
18' ГолБарисон Альберто
2:1
29' ГолКастро Лукас
32' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
2:2
46' ГолСтрефецца Габриэль
2:3
52' ГолПалоски Альберто
54' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
55' Желтая карточкаПалоски Альберто
69' Желтая карточкаСаламон Бартош
81' Желтая карточкаLuca Magnino
88' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
3:3
90' ПенальтиДьяв Давиде
90' Вторая желтая карточкаДикманн Лоренцо
90' Желтая карточкаФаласко Никола
16
Luca
Magnino
32
Karlo
Butic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Karlo ButicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
5'
1:0
18'
2:0
29'
46'
52'
55'
69'
81'
88'
90'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|3 (1)
|1
|2.
|Барисон Альберто
|1
|0.33
|3.
|Фаласко Никола
|0
|0
|4.
|Кало Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саламон Бартош
|1
|0.33
|2.
|Палоски Альберто
|1
|0.33
|3.
|Кастро Лукас
|1
|0.33
|4.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.33
|5.
|Томович Ненад
|0
|0
|6.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|7.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|8.
|Эспозито Сальваторе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|2
|0
|2.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|3.
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|4.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|5.
|Кало Джакомо
|1
|0
|6.
|Дьяв Давиде
|1
|0
|7.
|Luca Magnino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дикманн Лоренцо
|1
|1
|2.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|3.
|Саламон Бартош
|2
|0
|4.
|Валоти Матиа
|2
|0
|5.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|6.
|Палоски Альберто
|1
|0
|7.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|8.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|9.
|Espeto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|СПАЛ 2013
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна
Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|4:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Реджина
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Реджана 1915
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|3:3
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3:3
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|17.
|Пиза
|1:4
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1