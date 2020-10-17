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  3. Италия
Порденоне
3:3
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
5' Гол
Дьяв Давиде
2:0
18' Гол
Барисон Альберто
2:1
29' Гол
Кастро Лукас
32' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
2:2
46' Гол
Стрефецца Габриэль
2:3
52' Гол
Палоски Альберто
54' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
55' Желтая карточка
Палоски Альберто
69' Желтая карточка
Саламон Бартош
81' Желтая карточка
Luca Magnino
88' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
3:3
90' Пенальти
Дьяв Давиде
90' Вторая желтая карточка
Дикманн Лоренцо
90' Желтая карточка
Фаласко Никола
90'+6
22
Перизан
Самуэле
Берра
Филиппо
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
88
Matteo
Rossetti2
13
Чиурриа
Патрик
32
Karlo
Butic
9
Дьяв
Давиде
1
Бериша
Этрит
66
Саламон
Бартош
23
Викари
Франческо
Томович
Ненад
Д'Аллесандро
Марко
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
17
Серникола
Леонардо
Кастро
Лукас
21
Стрефецца
Габриэль
43
Палоски
Альберто
Порденоне
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-4-1-2

Ход матча

5'
Дьяв Давиде
(Фаласко Никола)
1:0
18'
Барисон Альберто
(Кало Джакомо)
2:0
29'
2:1
Кастро Лукас
(Серникола Леонардо)
32'
 
Д'Аллесандро Марко
46'
 
Дикманн Лоренцо
Д'Аллесандро Марко
46'
2:2
Стрефецца Габриэль
(Мурджа Алессандро)
52'
2:3
Палоски Альберто
(Томович Ненад)
54'
 
Стрефецца Габриэль
55'
Мусёлик Себастьян
Karlo Butic
 
55'
 
Палоски Альберто
66'
Цаммарини Роберто
Matteo Rossetti2
 
69'
 
Саламон Бартош
69'
 
Бриньола Энрико
Кастро Лукас
70'
Фольякко Алессандро
Берра Филиппо
 
70'
Бассоли Алессандро
Барисон Альберто
 
77'
 
Миссироли Симоне
Стрефецца Габриэль
78'
 
Эспозито Себастьяно
Палоски Альберто
81'
Luca Magnino
 
88'
 
Дикманн Лоренцо
90'
Дьяв Давиде
3:3
90'
 
Дикманн Лоренцо
90'
Фаласко Никола
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 3 (1) 1
2. Барисон Альберто 1 0.33
3. Фаласко Никола 0 0
4. Кало Джакомо 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саламон Бартош 1 0.33
2. Палоски Альберто 1 0.33
3. Кастро Лукас 1 0.33
4. Стрефецца Габриэль 1 0.33
5. Томович Ненад 0 0
6. Мурджа Алессандро 0 0
7. Серникола Леонардо 0 0
8. Эспозито Сальваторе 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 2 0
2. Фольякко Алессандро 2 0
3. Кампорезе Микеле 1 0
4. Гавацци Давиде 1 0
5. Кало Джакомо 1 0
6. Дьяв Давиде 1 0
7. Luca Magnino 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Дикманн Лоренцо 1 1
2. Д'Аллесандро Марко 2 0
3. Саламон Бартош 2 0
4. Валоти Матиа 2 0
5. Стрефецца Габриэль 2 0
6. Палоски Альберто 1 0
7. Серникола Леонардо 1 0
8. Эспозито Себастьяно 1 0
9. Espeto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 СПАЛ 2013 0 25% (1) 0 75% (3) 0 0

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна
Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 4:1 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Реджина 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Реджана 1915 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3:3 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3:3 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
17. Пиза 1:4 3 0 2 1 4 - 7 2
18. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
24.00 5.20 1.22
3.45 3.02 2.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.10 1.10 5.70 1.15 2.72 1.47 2.04 1.80 1.61 2.46 1.28 3.72 1.21 4.55 1.09 7.70 1.07 8.80 1.01 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.68 2.19 1.32 3.38 1.10 6.80 1.06 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.65 1.51 2.56 1.18 4.95 1.17 5.10
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