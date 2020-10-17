Реджана 1915
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кьево
20
Гьямфи
Брайт
26
Niko
Kirwan
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Niko KirwanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маццокки Симоне
|2
|0.67
|2.
|Riccardo Martinelli
|1
|0.33
|3.
|Ivan Varone
|1 (1)
|0.33
|4.
|Igor Radrezza
|0
|0
|5.
|Niko Kirwan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Могос Василе
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росси Фаусто
|1
|0
|2.
|Айети Арлинд
|1
|0
|3.
|Riccardo Martinelli
|1
|0
|4.
|Igor Radrezza
|1
|0
|5.
|Дзампано Джузеппе
|1
|0
|6.
|Маццокки Симоне
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|3.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
|4.
|Могос Василе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана 1915
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Кьево
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реджана 1915 Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915
Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца Фермана 1:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Вис Пезаро
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево
Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реджана 1915
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Порденоне
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Салернитана
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Козенца
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Кьево
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|СПАЛ 2013
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Кремонезе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1