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Реджана 1915
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Кьево
0' 25'
13
Черофолини
Микеле
3
Riccardo
Martinelli
5
Росси
Фаусто
19
Marcos
Espeche
20
Гьямфи
Брайт
7
Дзампано
Джузеппе
21
Igor
Radrezza
26
Niko
Kirwan
8
Ivan
Varone
10
Маццокки
Симоне
9
Luca
Zamparo
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
89
Джильотти
Гийом
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
18
Канотто
Луиджи
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Реджана 1915
4-4-2
Кьево
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Реджана 1915
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маццокки Симоне 2 0.67
2. Riccardo Martinelli 1 0.33
3. Ivan Varone 1 (1) 0.33
4. Igor Radrezza 0 0
5. Niko Kirwan 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Могос Василе 1 0.33

Карточки

Реджана 1915
# Игрок      
1. Росси Фаусто 1 0
2. Айети Арлинд 1 0
3. Riccardo Martinelli 1 0
4. Igor Radrezza 1 0
5. Дзампано Джузеппе 1 0
6. Маццокки Симоне 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Риджионе Микеле 1 0
3. Пальмьеро Лука 1 0
4. Могос Василе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Реджана 1915 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Кьево 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реджана 1915 Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915
Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца Фермана 1:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Вис Пезаро
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево
Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реджана 1915 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Порденоне 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Салернитана 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Пиза 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Кьево 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
15. СПАЛ 2013 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Кремонезе 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Гьямфи Брайт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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