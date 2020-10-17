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Реджана 1915
0:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
25' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
0:1
25' Гол
Гарритано Лука
37' Желтая карточка
Гарритано Лука
67' Желтая карточка
Мураторе Симоне
82' Желтая карточка
Niko Kirwan
87' Желтая карточка
Шемпер Адриан
90' Желтая карточка
Riccardo Martinelli
90' Желтая карточка
Могос Василе
90'+7
13
Черофолини
Микеле
20
Гьямфи
Брайт
19
Marcos
Espeche
3
Riccardo
Martinelli
7
Дзампано
Джузеппе
8
Ivan
Varone
5
Росси
Фаусто
26
Niko
Kirwan
9
Luca
Zamparo
21
Igor
Radrezza
10
Маццокки
Симоне
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
23
Джорджевич
Филип
9
Фабро
Микаэль
Реджана 1915
3-4-2-1
Кьево
4-4-2

Ход матча

25'
Гьямфи Брайт
 
25'
0:1
Гарритано Лука
37'
 
Гарритано Лука
58'
Gabriel Lunetta
Дзампано Джузеппе
 
58'
Мураторе Симоне
Ivan Varone
 
67'
Мураторе Симоне
 
72'
 
Чичиретти Амато
Фабро Микаэль
75'
Davide Voltan
Гьямфи Брайт
 
82'
Niko Kirwan
 
82'
Mattia Marchi
Niko Kirwan
 
83'
 
Цуэлли Эмануэле
Вивиани Маттиа
87'
 
Шемпер Адриан
89'
 
Леверб Максим
Канотто Луиджи
90'
 
Де Лука Мануэль
Джорджевич Филип
90'
Riccardo Martinelli
 
90'
 
Могос Василе

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 9
  • 22 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Реджана 1915
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маццокки Симоне 2 0.67
2. Riccardo Martinelli 1 0.33
3. Ivan Varone 1 (1) 0.33
4. Igor Radrezza 0 0
5. Niko Kirwan 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 1 0.33
2. Могос Василе 1 0.33

Карточки

Реджана 1915
# Игрок      
1. Riccardo Martinelli 2 0
2. Росси Фаусто 1 0
3. Айети Арлинд 1 0
4. Igor Radrezza 1 0
5. Дзампано Джузеппе 1 0
6. Маццокки Симоне 1 0
7. Мураторе Симоне 1 0
8. Гьямфи Брайт 1 0
9. Niko Kirwan 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Могос Василе 2 0
3. Риджионе Микеле 1 0
4. Гарритано Лука 1 0
5. Пальмьеро Лука 1 0
6. Шемпер Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Реджана 1915 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Кьево 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реджана 1915 Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915
Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца Фермана 1:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Вис Пезаро
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево
Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 1:1 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Реджина 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Пескара 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
19. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гарритано Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Гьямфи Брайт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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