Реджана 1915
0:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кьево
25' Желтая карточкаГьямфи Брайт
0:1
25' ГолГарритано Лука
37' Желтая карточкаГарритано Лука
67' Желтая карточкаМураторе Симоне
82' Желтая карточкаNiko Kirwan
87' Желтая карточкаШемпер Адриан
90' Желтая карточкаRiccardo Martinelli
90' Желтая карточкаМогос Василе
20
Гьямфи
Брайт
26
Niko
Kirwan
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Niko KirwanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
25'
25'
0:1
37'
67'
82'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 9
-
22 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маццокки Симоне
|2
|0.67
|2.
|Riccardo Martinelli
|1
|0.33
|3.
|Ivan Varone
|1 (1)
|0.33
|4.
|Igor Radrezza
|0
|0
|5.
|Niko Kirwan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|1
|0.33
|2.
|Могос Василе
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Riccardo Martinelli
|2
|0
|2.
|Росси Фаусто
|1
|0
|3.
|Айети Арлинд
|1
|0
|4.
|Igor Radrezza
|1
|0
|5.
|Дзампано Джузеппе
|1
|0
|6.
|Маццокки Симоне
|1
|0
|7.
|Мураторе Симоне
|1
|0
|8.
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|9.
|Niko Kirwan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Могос Василе
|2
|0
|3.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|4.
|Гарритано Лука
|1
|0
|5.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
|6.
|Шемпер Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана 1915
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Кьево
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реджана 1915 Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915
Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца Фермана 1:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Вис Пезаро
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево
Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Эмполи
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Реджина
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Пескара
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1