25
Оспина
Давид
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|0.67
|2.
|Лосано Ирвин
|2
|0.67
|3.
|Зелиньски Петр
|1
|0.33
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.33
|5.
|Политано Маттео
|1
|0.33
|6.
|Элмас Элиф
|1
|0.33
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|9.
|Осимхен Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|1.33
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.67
|3.
|Хатебур Ханс
|2
|0.67
|4.
|Сапата Дуван
|1
|0.33
|5.
|Госенс Робин
|1
|0.33
|6.
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|7.
|Де Рон Мартен
|1
|0.33
|8.
|Ламмерс Сэм
|1
|0.33
|9.
|Паломино Хосе
|0
|0
|10.
|Малиновский Руслан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|50% (4)
|12.5% (1)
|Аталанта
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара
Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто
Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|5
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.00
|1.25
|2.46
|1.55
|2.14
|1.71
|1.98
|1.89
|1.73
|2.15
|1.69
|2.40
|1.32
|3.40
|1.33
|4.00
|1.09
|6.50
|1.12
|7.10
|1.04
|9.30
|14.00
|1.02
|5.55
|1.10
|4.75
|1.16
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.76
|2.30
|1.38
|3.04
|1.32
|3.26
|1.14
|5.10
|1.10
|5.60
|1.01
|9.90
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Исход игры
Наполи
25.3% (41)
Ничья
36.4% (59)
Аталанта
38.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
72.33% (115)
Меньше
27.67% (44)
Обе команды забьют
Да
91.82% (146)
Нет
8.18% (13)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
21.6% (35)
1:1 Ничья
19.1% (31)
2:2 Ничья
15.4% (25)
2:1 Наполи
14.8% (24)
2:3 Аталанта
9.3% (15)
1:0 Наполи
4.3% (7)
1:3 Аталанта
4.3% (7)
2:0 Наполи
2.5% (4)
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