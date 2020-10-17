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Наполи
 
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Стадион:
Аталанта
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
21
Политано
Маттео
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуа
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
9
Осимхен
Виктор
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
27
Депаоли
Фабио
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
Наполи
4-4-2
Аталанта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 0.67
2. Лосано Ирвин 2 0.67
3. Зелиньски Петр 1 0.33
4. Инсинье Лоренцо 1 0.33
5. Политано Маттео 1 0.33
6. Элмас Элиф 1 0.33
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Хюсай Эльсейд 0 0
9. Осимхен Виктор 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 1.33
2. Муриэль Луис 2 0.67
3. Хатебур Ханс 2 0.67
4. Сапата Дуван 1 0.33
5. Госенс Робин 1 0.33
6. Пашалич Марио 1 0.33
7. Де Рон Мартен 1 0.33
8. Ламмерс Сэм 1 0.33
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Осимхен Виктор 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 12.5% (1) 0 0 25% (2) 50% (4) 12.5% (1)
 Аталанта 23.08% (3) 15.38% (2) 38.46% (5) 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара
Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто
Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Аталанта Серия A Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A
Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
4. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Наполи Заявка 3 2 0 1 8 - 3 5
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.60 3.20
2.23 3.60 3.20
2.64 4.10 2.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.80 1.16 4.00 1.25 2.46 1.55 2.14 1.71 1.98 1.89 1.73 2.15 1.69 2.40 1.32 3.40 1.33 4.00 1.09 6.50 1.12 7.10 1.04 9.30
14.00 1.02 5.55 1.10 4.75 1.16 2.82 1.41 2.09 1.74 1.76 2.30 1.38 3.04 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.01 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.53 1.63 2.28 1.31 4.00
3.68 1.28 2.65 1.48 1.77 2.05 1.29 3.60 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.00 1.76 1.49 2.50 1.31 3.30
5.90 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.58 2.31 1.40 2.95 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 3.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.35
Букмекер Да Нет
2.70 1.47
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Прогнозы на матч Наполи - Аталанта

Исход игры
Наполи
25.3% (41)
Ничья
36.4% (59)
Аталанта
38.3% (62)
Тотал 2.5
Больше
72.33% (115)
Меньше
27.67% (44)
Обе команды забьют
Да
91.82% (146)
Нет
8.18% (13)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
21.6% (35)
1:1 Ничья
19.1% (31)
2:2 Ничья
15.4% (25)
2:1 Наполи
14.8% (24)
2:3 Аталанта
9.3% (15)
1:0 Наполи
4.3% (7)
1:3 Аталанта
4.3% (7)
2:0 Наполи
2.5% (4)
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