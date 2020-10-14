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Наполи
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 1
2. Лосано Ирвин 2 1
3. Зелиньски Петр 1 0.5
4. Инсинье Лоренцо 1 0.5
5. Политано Маттео 1 0.5
6. Элмас Элиф 1 0.5
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Хюсай Эльсейд 0 0
9. Осимхен Виктор 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 1.33
2. Муриэль Луис 2 0.67
3. Хатебур Ханс 2 0.67
4. Сапата Дуван 1 0.33
5. Госенс Робин 1 0.33
6. Пашалич Марио 1 0.33
7. Де Рон Мартен 1 0.33
8. Ламмерс Сэм 1 0.33
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Осимхен Виктор 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 12.5% (1) 0 0 25% (2) 50% (4) 12.5% (1)
 Аталанта 23.08% (3) 15.38% (2) 38.46% (5) 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто
Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Аталанта Серия A Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A
Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Наполи 28.2% (20)
    X 33.8% (24)
    Аталанта 38% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Аталанта
    2.60
    4.10
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.60 3.55 2.60
    2.60 4.10 2.44
    2.64 4.10 2.66

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.02 5.70 1.11 5.20 1.15 2.90 1.40 2.14 1.71 2.37 1.65 2.03 1.84 1.82 2.08 1.47 2.65 1.33 3.25 1.16 5.20 1.12 5.60 1.04 9.30
    14.00 1.02 5.55 1.10 4.75 1.16 2.82 1.41 2.20 1.67 1.87 2.13 1.46 2.72 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.42 1.73 2.11 1.31 3.35
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.58 1.70 2.08 1.41 2.75
    5.90 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.20 1.40 2.95 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.38 3.05
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.60
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    Прогнозы на матч Наполи - Аталанта

    Исход игры
    Наполи
    28.2% (20)
    Ничья
    33.8% (24)
    Аталанта
    38% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.12% (47)
    Меньше
    30.88% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.71% (61)
    Нет
    10.29% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    22.5% (16)
    1:1 Ничья
    19.7% (14)
    2:1 Наполи
    14.1% (10)
    2:2 Ничья
    11.3% (8)
    2:3 Аталанта
    8.5% (6)
    1:0 Наполи
    4.2% (3)
    2:0 Наполи
    4.2% (3)
    1:3 Аталанта
    2.8% (2)
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