Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|1
|2.
|Лосано Ирвин
|2
|1
|3.
|Зелиньски Петр
|1
|0.5
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.5
|5.
|Политано Маттео
|1
|0.5
|6.
|Элмас Элиф
|1
|0.5
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|9.
|Осимхен Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|1.33
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.67
|3.
|Хатебур Ханс
|2
|0.67
|4.
|Сапата Дуван
|1
|0.33
|5.
|Госенс Робин
|1
|0.33
|6.
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|7.
|Де Рон Мартен
|1
|0.33
|8.
|Ламмерс Сэм
|1
|0.33
|9.
|Паломино Хосе
|0
|0
|10.
|Малиновский Руслан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|50% (4)
|12.5% (1)
|Аталанта
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +15 =3 -2Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто
Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.02
|5.70
|1.11
|5.20
|1.15
|2.90
|1.40
|2.14
|1.71
|2.37
|1.65
|2.03
|1.84
|1.82
|2.08
|1.47
|2.65
|1.33
|3.25
|1.16
|5.20
|1.12
|5.60
|1.04
|9.30
|14.00
|1.02
|5.55
|1.10
|4.75
|1.16
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.87
|2.13
|1.46
|2.72
|1.32
|3.26
|1.14
|5.10
|1.10
|5.60
|1.02
|9.20
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Исход игры
Наполи
28.2% (20)
Ничья
33.8% (24)
Аталанта
38% (27)
Тотал 2.5
Больше
69.12% (47)
Меньше
30.88% (21)
Обе команды забьют
Да
89.71% (61)
Нет
10.29% (7)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
22.5% (16)
1:1 Ничья
19.7% (14)
2:1 Наполи
14.1% (10)
2:2 Ничья
11.3% (8)
2:3 Аталанта
8.5% (6)
1:0 Наполи
4.2% (3)
2:0 Наполи
4.2% (3)
1:3 Аталанта
2.8% (2)
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