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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Венеция
0'
22' Желтая карточка
Дели Франческо
25'
1
Альфонсо
Энрико
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
20
Терранова
Эмануэле
3
Emanuele
Valeri
14
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
8
Дели
Франческо
70
Гаэтано
Джанлука
11
Чераволо
Фабио
9
Чофани
Даниэль
12
Леццерини
Лука
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
5
Вакка
Антонио
9
Капелло
Алессандро
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
Кремонезе
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

22'
Дели Франческо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.33
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 1 (1) 0.33

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 2 0
2. Стриццоло Лука 1 0
3. Раванелли Лука 1 0
4. Гаэтано Джанлука 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Модоло Марко 2 0
2. Ди Мариано Франческо 1 0
3. Форте Франческо 1 0
4. Мале Юссеф 1 0
5. Тогордо Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 0 100% (1) 0 0 0
 Венеция 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе
Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне
Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Венеция: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Кремонезе 0:0 Венеция Серия B Венеция 1:2 Кремонезе Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:1 Венеция Серия B
Кремонезе 5:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реджана 1915 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Порденоне 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Салернитана 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Пиза 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Кьево 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
15. СПАЛ 2013 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Кремонезе 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Дели Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Венеция
2.30
3.12
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 2.95 3.60
2.17 2.95 3.60
2.21 3.12 3.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.09 6.50 1.09 2.48 1.50 2.17 1.69 1.83 1.98 1.50 2.48 1.30 3.25 1.17 4.70 1.08 7.30 1.04 9.00 1.01 14.00
7.60 1.09 6.20 1.13 2.83 1.44 2.14 1.73 1.66 2.35 1.33 3.36 1.25 4.05 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.66 2.23 1.18 4.50 1.08 7.40 1.02 11.00
2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.30 1.08 7.40 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.55 1.57 2.33 1.21 4.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Венеция онлайн

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