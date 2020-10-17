Кремонезе
0:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Венеция
22' Желтая карточкаДели Франческо
45' Желтая карточкаКапелло Алессандро
66' Желтая карточкаДжонсон Деннис
73' Желтая карточкаСтриццоло Лука
81' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
22'
66'
73'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|3
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|2
|0
|3.
|Дели Франческо
|1
|0
|4.
|Раванелли Лука
|1
|0
|5.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Модоло Марко
|2
|0
|2.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|3.
|Капелло Алессандро
|1
|0
|4.
|Форте Франческо
|1
|0
|5.
|Мале Юссеф
|1
|0
|6.
|Тогордо Антони
|1
|0
|7.
|Джонсон Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Венеция
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе
Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани
Венеция Последние 20 матчей: + = -Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне
Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Венеция: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Кремонезе 5:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|4:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Реджина
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Реджана 1915
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|3:3
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3:3
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|17.
|Пиза
|1:4
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1