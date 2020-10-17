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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
22' Желтая карточка
Дели Франческо
45' Желтая карточка
Капелло Алессандро
66' Желтая карточка
Джонсон Деннис
73' Желтая карточка
Стриццоло Лука
81' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
90'+5
1
Альфонсо
Энрико
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
20
Терранова
Эмануэле
3
Emanuele
Valeri
14
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
8
Дели
Франческо
70
Гаэтано
Джанлука
11
Чераволо
Фабио
9
Чофани
Даниэль
12
Леццерини
Лука
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
4
Тогордо
Антони
5
Вакка
Антонио
9
Капелло
Алессандро
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
Кремонезе
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

22'
Дели Франческо
 
45'
 
Капелло Алессандро
57'
Пинато Марко
Дели Франческо
 
57'
Стриццоло Лука
Чофани Даниэль
 
57'
Буонаюто Кристиан
Гаэтано Джанлука
 
57'
 
Фьордилино Антонио
Чрнигой Домен
58'
 
Араму Маттиа
Капелло Алессандро
66'
 
Джонсон Деннис
66'
 
Ди Мариано Франческо
Джонсон Деннис
73'
Стриццоло Лука
 
76'
Целар Жан
Чераволо Фабио
 
76'
 
Росси Доменико
Вакка Антонио
81'
Терранова Эмануэле
 
84'
Крешенци Алессандро
Emanuele Valeri
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.33
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 1 (1) 0.33

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 3 0
2. Стриццоло Лука 2 0
3. Дели Франческо 1 0
4. Раванелли Лука 1 0
5. Гаэтано Джанлука 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Модоло Марко 2 0
2. Ди Мариано Франческо 1 0
3. Капелло Алессандро 1 0
4. Форте Франческо 1 0
5. Мале Юссеф 1 0
6. Тогордо Антони 1 0
7. Джонсон Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 0 100% (1) 0 0 0
 Венеция 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе
Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани
Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне
Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Венеция: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Кремонезе 0:0 Венеция Серия B Венеция 1:2 Кремонезе Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:1 Венеция Серия B
Кремонезе 5:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 4:1 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Реджина 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Реджана 1915 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3:3 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3:3 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
17. Пиза 1:4 3 0 2 1 4 - 7 2
18. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Капелло Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Дели Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.05 1.60 5.60
2.85 1.97 4.50
2.21 3.12 3.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.48 1.50 6.50 1.09 1.33 3.15 2.17 1.69 1.83 1.98 1.07 7.50 1.30 3.25 1.02 11.00 1.08 7.30 1.04 9.00 1.01 14.00
7.60 1.09 6.20 1.13 2.83 1.44 2.14 1.73 1.66 2.35 1.33 3.36 1.25 4.05 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.66 2.23 1.02 11.00 1.08 7.40 1.02 11.00
2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.30 1.08 7.40 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.55 1.57 2.33 1.21 4.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Венеция онлайн

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