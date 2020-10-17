  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
1:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
3' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
0:1
6' Гол
Романьоли Симоне
1:1
32' Гол
Майстро Фабио
34' Желтая карточка
Вентола Кристиан
1:2
63' Гол
Морео Стефано
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
5
Друди
Мирко
16
Боккетти
Сальваторе
19
Машанджело
Эдоардо
21
Вентола
Кристиан
10
Вальдифиори
Мирко
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Майстро
Фабио
40
Омеонга
Стефан
7
Бошич
Милош
11
Галано
Кристиан
1
Бриньоли
Альберто
3
Терзич
Алекса
6
Романьоли
Симоне
20
Фьямоцци
Риккардо
43
Николау
Димитриос
5
Штулац
Лео
7
Манкузо
Леонардо
25
Бандинелли
Филиппо
32
Хаас
Николас
10
Морео
Стефано
19
Ла
Мантия
Андреа
Пескара
4-4-2
Эмполи
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 2 0.67
2. Вентола Кристиан 0 0
3. Асенсио Рауль 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морео Стефано 2 0.67
2. Романьоли Симоне 1 0.33
3. Ла Мантия Андреа 1 0.33
4. Фьямоцци Риккардо 0 0
5. Штулац Лео 0 0
6. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Мемушай Ледиан 1 0
2. Вентола Кристиан 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Штулац Лео 1 0
2. Бандинелли Филиппо 1 0
3. Николау Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Эмполи 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана
Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро
Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Пескара 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:2 Пескара Серия B Эмполи 2:0 Пескара Кубок Пескара 0:1 Эмполи Серия B
Эмполи 3:1 Пескара Серия B Эмполи 1:1 Пескара Серия A Пескара 0:4 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:2 Пескара Серия B Пескара 3:2 Эмполи Серия B Пескара 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Реджина 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Фрозиноне 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Асколи 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
19. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Пескара 3 0 1 2 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
19.00 4.10 1.32
2.70 3.10 2.75
2.62 3.10 2.88
3.25 2.38 3.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.55 1.52 2.04 1.78 1.79 2.01 1.70 2.15 1.40 2.80 1.28 3.45 1.11 5.90 1.09 6.70 1.01 12.00
7.80 1.04 6.85 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.45 2.75 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 10.75
7.13 1.11 2.66 1.52 2.10 1.79 3.90 1.27 3.33 1.35 2.75 1.48 2.08 1.81 1.77 2.12 1.54 2.58 1.40 3.09 1.20 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.86 1.95 1.38 2.90 1.11 6.00
2.68 1.47 1.83 1.98 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
2.95 1.43 2.42 1.60 1.88 1.99 1.55 2.55 1.87 2.01 1.55 2.56 1.23 4.41 1.21 4.63 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.50 1.63 2.20 1.23 3.75
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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