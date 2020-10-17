Пескара
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Эмполи
3' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
0:1
6' ГолРоманьоли Симоне
1:1
32' ГолМайстро Фабио
34' Желтая карточкаВентола Кристиан
1:2
63' ГолМорео Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
6'
0:1
32'
34'
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|2
|0.67
|2.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|3.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морео Стефано
|2
|0.67
|2.
|Романьоли Симоне
|1
|0.33
|3.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.33
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|5.
|Штулац Лео
|0
|0
|6.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|2.
|Вентола Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штулац Лео
|1
|0
|2.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|3.
|Николау Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Эмполи
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана
Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро
Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Эмполи
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Асколи
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Пескара
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.20
|1.32
|2.55
|1.52
|2.04
|1.78
|1.79
|2.01
|1.70
|2.15
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.11
|5.90
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|7.80
|1.04
|6.85
|1.07
|3.26
|1.32
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.31
|3.32
|—
|—
|1.11
|5.60
|1.08
|6.20
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|7.13
|1.11
|2.66
|1.52
|2.10
|1.79
|3.90
|1.27
|3.33
|1.35
|2.75
|1.48
|2.08
|1.81
|1.77
|2.12
|1.54
|2.58
|1.40
|3.09
|1.20
|4.81
|—
|—