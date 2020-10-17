Салернитана
4:1
Конец матча
Стадион: Аречи
Пиза
1:0
27' ГолТутино Дженнаро
2:0
57' ГолКупиш Томаш
3:0
63' ГолТутино Дженнаро
4:0
71' ГолКупиш Томаш
4:1
81' ПенальтиМаркони Микеле
87' Желтая карточкаМаццители Лука
89' Желтая карточкаАндерсон Андре
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
27'
1:0
57'
2:0
63'
71'
4:0
81'
4:1
87'
89'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|3
|1
|2.
|Купиш Томаш
|2
|0.67
|3.
|Джурич Милан
|1
|0.33
|4.
|Касасола Тиаго
|1
|0.33
|5.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|6.
|Белек Вид
|0
|0
|7.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|8.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видо Лука
|2
|0.67
|2.
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.33
|3.
|Караччоло Антонио
|1
|0.33
|4.
|Гухер Роберт
|0
|0
|5.
|Марин Мариус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лопес Вальтер
|1
|0
|2.
|Айя Рамзи
|1
|0
|3.
|Весели Фредерик
|1
|0
|4.
|Мильорини Марко
|1
|0
|5.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|7.
|Андерсон Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гухер Роберт
|1
|0
|2.
|Караччоло Антонио
|1
|0
|3.
|Пизано Эрос
|1
|0
|4.
|Лизи Франческо
|1
|0
|5.
|Маццители Лука
|1
|0
|6.
|Биринделли Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Пиза
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана
Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани
Пиза Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Эмполи
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Реджина
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Пескара
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.77
|1.05
|7.50
|1.06
|3.35
|1.28
|2.48
|1.53
|2.03
|1.79
|1.52
|2.42
|1.40
|2.85
|1.12
|5.55
|1.11
|6.00
|2.05
|1.72
|1.02
|12.00
|1.17
|4.70
|1.01
|12.60
|8.00
|1.09
|6.80
|1.11
|3.26
|1.35
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.81
|2.10
|1.45
|2.79
|1.31
|3.52
|1.13
|6.10
|1.11
|6.90
|1.03
|12.75
|—
|—
|—
|—