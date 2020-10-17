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  3. Италия
Салернитана
4:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1:0
27' Гол
Тутино Дженнаро
2:0
57' Гол
Купиш Томаш
3:0
63' Гол
Тутино Дженнаро
4:0
71' Гол
Купиш Томаш
4:1
81' Пенальти
Маркони Микеле
87' Желтая карточка
Маццители Лука
89' Желтая карточка
Андерсон Андре
90'+5
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
3
Лопес
Вальтер
87
Ломбарди
Кристиано
28
Капецци
Леонардо
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
11
Джурич
Милан
9
Тутино
Дженнаро
1
Перилли
Симоне
4
Белли
Франческо
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
7
Сьега
Николас
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
Салернитана
4-4-2
Пиза
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 3 1
2. Купиш Томаш 2 0.67
3. Джурич Милан 1 0.33
4. Касасола Тиаго 1 0.33
5. Лопес Вальтер 0 0
6. Белек Вид 0 0
7. Ди Таккио Франческо 0 0
8. Скьявоне Андреа 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видо Лука 2 0.67
2. Маркони Микеле 1 (1) 0.33
3. Караччоло Антонио 1 0.33
4. Гухер Роберт 0 0
5. Марин Мариус 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Лопес Вальтер 1 0
2. Айя Рамзи 1 0
3. Весели Фредерик 1 0
4. Мильорини Марко 1 0
5. Скьявоне Андреа 1 0
6. Тутино Дженнаро 1 0
7. Андерсон Андре 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Гухер Роберт 1 0
2. Караччоло Антонио 1 0
3. Пизано Эрос 1 0
4. Лизи Франческо 1 0
5. Маццители Лука 1 0
6. Биринделли Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Пиза 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана
Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза
Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Салернитана 1:1 Пиза Серия B Пиза 2:1 Салернитана Серия B Пиза 0:1 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Пиза Серия B
Салернитана 1:1 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Кубок Салернитана 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Про Прима Дивизионе Пиза 0:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 1:1 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Реджина 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Пескара 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
19. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.15 8.50
1.38 3.75 11.00
2.32 3.22 3.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
7.77 1.05 7.50 1.06 3.35 1.28 2.48 1.53 2.03 1.79 1.52 2.42 1.40 2.85 1.12 5.55 1.11 6.00 2.05 1.72 1.02 12.00 1.17 4.70 1.01 12.60
8.00 1.09 6.80 1.11 3.26 1.35 2.44 1.57 1.81 2.10 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.10 1.11 6.90 1.03 12.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.80 2.01 1.52 2.42 1.10 6.30 1.05 8.50
2.56 1.51 1.77 2.05 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.27 3.75
3.64 1.28 2.53 1.52 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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