Фрозиноне
0:0
Перерыв
Стадион: Бенито Стирпе
Асколи
28' Желтая карточкаЧано Камилло
42' Желтая карточкаБроско Риккардо
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
30
Dario
Saric
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Dario SaricПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ндиай КадимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.33
|2.
|Новакович Андрия
|1
|0.33
|3.
|Роден Маркус
|0
|0
|4.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кавион Микеле
|1
|0.33
|2.
|Бюхель Марсель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чано Камилло
|1
|0
|2.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|1
|0
|2.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|3.
|Корбо Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Асколи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио
Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика
Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Эмполи
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Асколи
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Пескара
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.15
|1.33
|7.80
|1.05
|1.57
|2.31
|2.60
|1.47
|2.08
|1.74
|1.15
|5.00
|1.70
|2.15
|1.42
|2.70
|1.02
|11.00
|1.12
|5.70
|1.07
|7.50
|1.03
|11.50
|8.30
|1.03
|7.40
|1.06
|3.32
|1.31
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.32
|3.26
|1.12
|5.50
|1.08
|6.05
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.75
|1.30
|2.82
|1.47
|2.20
|1.72
|1.90
|1.99
|1.70
|2.25
|1.50
|2.71
|1.35
|3.38
|—
|—
|1.12
|6.88
|—
|—