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Фрозиноне
0:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
28' Желтая карточка
Чано Камилло
42' Желтая карточка
Броско Риккардо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
21
Табанелли
Андреа
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
16
Д'Элиа
Сальваторе
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
20
Шпендльхофер
Лукас
69
Крагль
Оливер
7
Кавион
Микеле
30
Dario
Saric
21
Сабири
Абдельхамид
91
Cosimo
Chirico
99
Баич
Риад
98
Пьерини
Николас
Фрозиноне
3-5-2
Асколи
4-3-3

Ход матча

17'
Ариаудо Лоренцо
Шиминьски Пшемыслав
 
28'
Чано Камилло
 
42'
 
Броско Риккардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиминьски Пшемыслав 1 0.33
2. Новакович Андрия 1 0.33
3. Роден Маркус 0 0
4. Бегетто Андреа 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавион Микеле 1 0.33
2. Бюхель Марсель 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Чано Камилло 1 0
2. Сальви Алессандро 1 0
3. Кастанос Григорис 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 1 0
2. Петруччи Давиде 1 0
3. Корбо Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Асколи 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио
Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика
Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Асколи Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B
Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Реджина 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Фрозиноне 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Асколи 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
19. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Пескара 3 0 1 2 2 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Асколи
2.28
3.45
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 2.70 4.30
2.28 2.25 5.10
1.93 3.28 4.80
1.93 3.45 4.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.33 7.80 1.05 1.57 2.31 2.60 1.47 2.08 1.74 1.15 5.00 1.70 2.15 1.42 2.70 1.02 11.00 1.12 5.70 1.07 7.50 1.03 11.50
8.30 1.03 7.40 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.01 10.75
3.75 1.30 2.82 1.47 2.20 1.72 1.90 1.99 1.70 2.25 1.50 2.71 1.35 3.38 1.12 6.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.89 1.91 1.02 11.00 1.11 5.90 1.03 10.00
2.79 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40
3.06 1.40 2.51 1.56 1.96 1.91 1.59 2.45 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.70
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
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