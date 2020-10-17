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Фрозиноне
1:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
28' Желтая карточка
Чано Камилло
42' Желтая карточка
Броско Риккардо
1:0
75' Гол
Сальви Алессандро
90' Желтая карточка
Трибуцци Алессио
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
21
Табанелли
Андреа
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
16
Д'Элиа
Сальваторе
28
Чано
Камилло
30
Пажишек
Пётр
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
20
Шпендльхофер
Лукас
69
Крагль
Оливер
7
Кавион
Микеле
30
Dario
Saric
21
Сабири
Абдельхамид
91
Cosimo
Chirico
99
Баич
Риад
98
Пьерини
Николас
Фрозиноне
3-5-2
Асколи
4-3-3

Ход матча

17'
Ариаудо Лоренцо
Шиминьски Пшемыслав
 
28'
Чано Камилло
 
42'
 
Броско Риккардо
46'
Трибуцци Алессио
Кастанос Григорис
 
56'
 
Веллиос Апостолос
Баич Риад
58'
Дионизи Федерико
Чано Камилло
 
58'
Новакович Андрия
Пажишек Пётр
 
71'
 
Канджано Джанмарко
Cosimo Chirico
75'
Сальви Алессандро
(Бригенти Николо)
1:0
86'
 
Джербо Альберто
Сабири Абдельхамид
86'
 
Матуш Рикарду
Кавион Микеле
90'
Трибуцци Алессио
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сальви Алессандро 1 0.33
2. Шиминьски Пшемыслав 1 0.33
3. Новакович Андрия 1 0.33
4. Роден Маркус 0 0
5. Бригенти Николо 0 0
6. Бегетто Андреа 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавион Микеле 1 0.33
2. Бюхель Марсель 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Чано Камилло 1 0
2. Сальви Алессандро 1 0
3. Кастанос Григорис 1 0
4. Трибуцци Алессио 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 1 0
2. Петруччи Давиде 1 0
3. Корбо Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Асколи 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио
Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика
Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:1 Асколи Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B
Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Фрозиноне 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Реджина 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
18. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Пескара 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Асколи 3 0 1 2 1 - 4 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.55 2.00 5.40
1.93 3.28 4.80
1.93 3.45 4.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.48 1.50 7.80 1.05 1.35 3.05 2.60 1.47 2.08 1.74 1.07 7.50 1.70 2.15 1.42 2.70 1.02 11.00 1.12 5.70 1.07 7.50 1.03 11.50
8.30 1.03 7.40 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.01 10.75
3.75 1.30 2.82 1.47 2.20 1.72 1.90 1.99 1.70 2.25 1.50 2.71 1.35 3.38 1.12 6.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.89 1.91 1.02 11.00 1.11 5.90 1.03 10.00
2.79 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40
3.06 1.40 2.51 1.56 1.96 1.91 1.59 2.45 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.70
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
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