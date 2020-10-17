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Виртус Энтелла
0:0
Перерыв

Стадион:
Реджина
0'
21' Желтая карточка
Менез Жереми
32' Желтая карточка
Брунори Маттео
33' Желтая карточка
Росси Марко II
45' Желтая карточка
Крими Марко
24
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
8
Крими
Марко
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
19
Брунори
Маттео
38
Морозини
Леонардо
7
Де
Лука
Джузеппе
1
Гуарна
Энрико
6
Giuseppe
Loiacono
3
Ционек
Тьяго
13
Росси
Марко
II
92
Шитум
Марио
8
Кризетиг
Лоренцо
34
Nicolo
Bianchi
94
Льотти
Даниэле
10
Белломо
Никола
7
Менез
Жереми
19
German
Denis
III
Виртус Энтелла
4-3-3
Реджина
3-4-1-2

Ход матча

21'
 
Менез Жереми
32'
Брунори Маттео
 
33'
 
Росси Марко II
45'
Крими Марко
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менез Жереми 2 0.67
2. Льотти Даниэле 2 0.67
3. Фати Рикардо 0 0
4. Кризетиг Лоренцо 0 0
5. Nicolo Bianchi 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 1 0
2. Де Лука Джузеппе 1 0
3. Паолуччи Андреа 1 0
4. Поли Фабрицио 1 0
5. Копполаро Мауро 1 0
6. Брунори Маттео 1 0
7. Брешанини Марко 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Росси Марко II 3 0
2. Менез Жереми 1 0
3. Белломо Никола 1 0
4. Giuseppe Loiacono 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 0 0 0
 Реджина 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Реджина Последние 20 матчей: + = -
Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина
Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина Реджина 4:1 Ренде Риети 0:3 Реджина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:1 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 4:1 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Реджина 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Реджана 1915 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3:3 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3:3 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 1:1 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
17. Пиза 1:4 3 0 2 1 4 - 7 2
18. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Крими Марко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Брунори Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Менез Жереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Реджина
3.08
3.16
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 2.70 2.85
3.05 2.05 3.80
2.59 3.16 2.88
3.08 2.66 2.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.75 1.42 7.30 1.07 1.44 2.65 2.46 1.55 2.00 1.80 1.10 6.25 1.38 2.90 1.07 7.50 1.11 6.10 1.03 10.00 1.02 12.00
8.70 1.07 7.60 1.09 3.26 1.35 2.49 1.55 1.79 2.13 1.43 2.88 1.31 3.52 1.12 6.30 1.10 7.50 1.03 13.75
4.93 1.19 3.56 1.31 2.46 1.58 2.02 1.85 1.75 2.15 1.48 2.76 1.54 2.57 1.29 3.72 1.60 2.44 1.44 2.96 1.29 3.81 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.81 2.02 1.02 11.00 1.10 6.30 1.01 12.60
2.72 1.46 1.79 2.02 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 8.00
1.51 2.67 1.29 3.75 1.22 4.53 1.52 2.62 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.85
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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