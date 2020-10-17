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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Дьерв
0' 24'
27
Манданда
Риффи
18
Стейринг
Пер-Магнус
5
Christian
Roeer
6
Яласто
Вилле
2
Fredrik
Mani
Paalerud
23
Martin
Tangen
Vinjor
20
Even
Bydal
92
Кака
Камер
3
Victor
Grodaas
9
Adem
Gueven
8
Martin
Hoel
Andersen
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
18
Joergen
Solli
22
Jesper
Isaksen
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
80
Michael
Baidoo
39
Pibe
II
19
Iman
Mafi
Конгсвингер
3-5-2
Дьерв
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.24
2. Simon Marklund 4 0.19
3. Martin Hoel Andersen 4 0.19
4. Ludvig Langrekken 2 0.1
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.05
6. Яласто Вилле 1 0.05
7. Скагестад Эдвард 1 0.05
8. Jonas Roenningen 1 0.05
9. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.05
10. Mathias Berg Gjerstroem 0 0
11. Martin Tangen Vinjor 0 0
Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pibe II 8 0.4
2. Diego Campos2 5 0.25
3. Espen Knudsen 4 0.2
4. Simon Andreas Larsen I 4 0.2
5. Вихманн Матиас 2 (1) 0.1
6. Michael Baidoo 2 0.1
7. Фанди Ихсан 2 0.1
8. Daniel Aase 1 0.05
9. Thomas Zernichow 1 0.05
10. John Olav Norheim 1 0.05
11. Ole Marius Haabestad 1 0.05
12. Латифу Аким 0 0
13. Joergen Solli 0 0
14. Iman Mafi 0 0
15. Haakon Suggelia 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Скагестад Эдвард 8 0
2. Harald Holter 8 0
3. Christian Roeer 3 1
4. Ludvig Langrekken 4 0
5. Simon Marklund 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Манданда Риффи 1 0
10. Eirik Maeland 1 0
11. Стейринг Пер-Магнус 1 0
12. Jonas Roenningen 1 0
13. Fredrik Mani Paalerud 1 0
14. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
15. Martin Tangen Vinjor 1 0
16. Dong-Wan Gang 1 0
Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 6 0
2. Simon Andreas Larsen I 5 0
3. John Olav Norheim 4 0
4. Pibe II 3 0
5. Haakon Suggelia 3 0
6. Iman Mafi 1 1
7. Espen Knudsen 2 0
8. Thomas Zernichow 2 0
9. Bjoernar Hove 2 0
10. Ole Marius Haabestad 2 0
11. Michael Baidoo 2 0
12. Вихманн Матиас 1 0
13. Oeystein Oevretveit 1 0
14. Torje Wichne 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 15.79% (3) 5.26% (1) 0 31.58% (6) 10.53% (2) 36.84% (7)
 Дьерв 19.35% (6) 9.68% (3) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам
Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер
Дьерв Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен
Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв Стрёммен 5:2 Дьерв Дьерв 1:6 Ранхейм Нест-Сотра 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсё Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Дьерв: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Дьерв 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Дьерв 0:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 1:2 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 2:0 Дьерв Первый дивизион Конгсвингер 6:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Дьерв 2:1 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Дьерв 3:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 5:0 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:1 Конгсвингер 2-й дивизион Конгсвингер 3:1 Дьерв 2-й дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 21 14 4 3 43 - 17 46
2. Согндаль 0:1 21 12 4 5 45 - 24 40
3. Лиллестрём 19 11 5 3 34 - 17 38
4. Ранхейм 20 12 1 7 50 - 31 37
5. Осане 0:1 21 9 4 8 41 - 33 31
6. Санднес 1:0 21 9 4 8 30 - 38 31
7. Дьерв 0:0 20 7 7 6 32 - 39 28
8. Рёуфосс 1:0 21 7 7 7 30 - 29 28
9. Гроруд 1:0 21 7 6 8 31 - 34 27
10. КФУМ 0:0 21 7 6 8 26 - 30 27
11. Схьёрдал-Блинк 20 7 5 8 38 - 39 26
12. Стрёммен 0:0 21 6 5 10 26 - 35 23
13. Улленсакер-Киса 20 5 5 10 31 - 45 20
14. Хам-Кам 0:1 21 5 5 11 32 - 41 20
15. Конгсвингер 0:0 21 3 6 12 20 - 38 15
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 0:0 8 2 1 5 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Дьерв
2.40
3.66
2.99
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.45 2.65
2.16 3.40 2.80
2.25 3.66 2.93
2.30 3.61 2.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 4.00 1.22 3.45 1.28 2.11 1.68 1.97 1.78 1.73 2.03 1.70 2.07 1.42 2.75 1.23 3.85 1.15 5.00 1.06 7.70 1.04 9.00 1.02 11.50
3.34 1.28 2.18 1.64 1.74 2.07 1.51 2.69 1.24 3.96 1.17 4.65 1.05 7.90
4.80 1.20 2.43 1.58 2.05 1.81 1.85 2.02 1.62 2.35 1.50 2.64 1.50 2.64 1.50 2.64 1.20 4.76 1.10 7.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.25 1.31 2.21 1.62 1.47 2.55 1.18 4.50
3.38 1.31 2.29 1.61 1.55 2.42 1.22 4.20
2.63 1.51 2.06 1.80 1.65 2.30 1.56 2.52 1.38 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.28 3.45
3.26 1.33 1.87 1.91 1.40 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Конгсвингер 0:0 Дьерв онлайн

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