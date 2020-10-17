Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Гьемселунд
Дьерв
20
Even
Bydal
92
Кака
Камер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Nystuen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Pibe IIНападающий
-
19 Iman MafiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
-
32 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.24
|2.
|Simon Marklund
|4
|0.19
|3.
|Martin Hoel Andersen
|4
|0.19
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.1
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.05
|6.
|Яласто Вилле
|1
|0.05
|7.
|Скагестад Эдвард
|1
|0.05
|8.
|Jonas Roenningen
|1
|0.05
|9.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.05
|10.
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|11.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pibe II
|8
|0.4
|2.
|Diego Campos2
|5
|0.25
|3.
|Espen Knudsen
|4
|0.2
|4.
|Simon Andreas Larsen I
|4
|0.2
|5.
|Вихманн Матиас
|2 (1)
|0.1
|6.
|Michael Baidoo
|2
|0.1
|7.
|Фанди Ихсан
|2
|0.1
|8.
|Daniel Aase
|1
|0.05
|9.
|Thomas Zernichow
|1
|0.05
|10.
|John Olav Norheim
|1
|0.05
|11.
|Ole Marius Haabestad
|1
|0.05
|12.
|Латифу Аким
|0
|0
|13.
|Joergen Solli
|0
|0
|14.
|Iman Mafi
|0
|0
|15.
|Haakon Suggelia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скагестад Эдвард
|8
|0
|2.
|Harald Holter
|8
|0
|3.
|Christian Roeer
|3
|1
|4.
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|5.
|Simon Marklund
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Манданда Риффи
|1
|0
|10.
|Eirik Maeland
|1
|0
|11.
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|12.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|13.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0
|14.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|15.
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0
|16.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diego Campos2
|6
|0
|2.
|Simon Andreas Larsen I
|5
|0
|3.
|John Olav Norheim
|4
|0
|4.
|Pibe II
|3
|0
|5.
|Haakon Suggelia
|3
|0
|6.
|Iman Mafi
|1
|1
|7.
|Espen Knudsen
|2
|0
|8.
|Thomas Zernichow
|2
|0
|9.
|Bjoernar Hove
|2
|0
|10.
|Ole Marius Haabestad
|2
|0
|11.
|Michael Baidoo
|2
|0
|12.
|Вихманн Матиас
|1
|0
|13.
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|14.
|Torje Wichne
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|0
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|Дьерв
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 КФУМ Согндаль 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Хам-Кам
Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер
Дьерв Последние 20 матчей: + = -Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен
Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв Стрёммен 5:2 Дьерв Дьерв 1:6 Ранхейм Нест-Сотра 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсё Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Дьерв: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Конгсвингер 2:0 Дьерв Первый дивизион Конгсвингер 6:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Дьерв 2:1 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Дьерв 3:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 5:0 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:1 Конгсвингер 2-й дивизион Конгсвингер 3:1 Дьерв 2-й дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|21
|14
|4
|3
|43 - 17
|46
|2.
|Согндаль
|0:1
|21
|12
|4
|5
|45 - 24
|40
|3.
|Лиллестрём
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|38
|4.
|Ранхейм
|20
|12
|1
|7
|50 - 31
|37
|5.
|Осане
|0:1
|21
|9
|4
|8
|41 - 33
|31
|6.
|Санднес
|1:0
|21
|9
|4
|8
|30 - 38
|31
|7.
|Дьерв
|0:0
|20
|7
|7
|6
|32 - 39
|28
|8.
|Рёуфосс
|1:0
|21
|7
|7
|7
|30 - 29
|28
|9.
|Гроруд
|1:0
|21
|7
|6
|8
|31 - 34
|27
|10.
|КФУМ
|0:0
|21
|7
|6
|8
|26 - 30
|27
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|20
|7
|5
|8
|38 - 39
|26
|12.
|Стрёммен
|0:0
|21
|6
|5
|10
|26 - 35
|23
|13.
|Улленсакер-Киса
|20
|5
|5
|10
|31 - 45
|20
|14.
|Хам-Кам
|0:1
|21
|5
|5
|11
|32 - 41
|20
|15.
|Конгсвингер
|0:0
|21
|3
|6
|12
|20 - 38
|15
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.00
|1.02
|4.00
|1.22
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.11
|1.68
|1.97
|1.78
|1.73
|2.03
|1.70
|2.07
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.23
|3.85
|1.15
|5.00
|1.06
|7.70
|1.04
|9.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.28
|—
|—
|2.18
|1.64
|—
|—
|1.74
|2.07
|—
|—
|1.51
|2.69
|—
|—
|1.24
|3.96
|1.17
|4.65
|1.05
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.80
|1.20
|—
|—
|2.43
|1.58
|2.05
|1.81
|1.85
|2.02
|1.62
|2.35
|1.50
|2.64
|1.50
|2.64
|1.50
|2.64
|—
|—
|1.20
|4.76
|—
|—
|1.10
|7.50
|—
|—