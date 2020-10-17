Первый тайм

46' Команда Сампдория играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи

44' Удар от ворот произведет Сампдория

43' Судья подбегает и показывает Рамирес Гастон из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.

43' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Г О О О О Л - Ауджелло Томмазо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

41' Плохо сыграл Ачерби Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Стракоша Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

28' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

28' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Сампдория

25' Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Удар от ворот произведет Сампдория

23' Отличный пас сделал Патрик из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Патрик из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

22' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

19' Удар от ворот произведет Сампдория

19' Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали

19' Кандрева Антонио из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Отличный пас сделал Лукас Лейва из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

14' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Судья подбегает и показывает Пароло Марко из команды Лацио отложенную желтую карточку за фол.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Отличный пас сделал Альберто Луис из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Лацио

8' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Лацио

3' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сампдория начинает с центра поля