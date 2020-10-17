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Сампдория
2:0
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
12' Желтая карточка
Пароло Марко
1:0
32' Гол
Квальярелла Фабио
2:0
41' Гол
Ауджелло Томмазо
43' Желтая карточка
Рамирес Гастон
44' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
22
Йосида
Майя
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
14
Худт
Уэсли
16
Пароло
Марко
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
8
Андерсон
Джаван
20
Кайседо
Фелипе
11
Корреа
Хоакин
Сампдория
4-4-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

12'
 
Пароло Марко
32'
Квальярелла Фабио
(Ауджелло Томмазо)
1:0
41'
Ауджелло Томмазо
2:0
43'
Рамирес Гастон
 
44'
 
Кайседо Фелипе

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 3 (1) 0.75
2. Ауджелло Томмазо 1 0.25
3. Верре Валерио 1 0.25
4. Коллей Омар 1 0.25
5. Кандрева Антонио 0 0
6. Бонаццоли Федерико 0 0
7. Аудеро Эмиль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
2. Кайседо Фелипе 1 0.25
3. Иммобиле Чиро 1 0.25
4. Лаццари Мануэль 1 0.25
5. Ачерби Франческо 0 0
6. Марусич Адам 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 3 0
2. Рамирес Гастон 2 0
3. Экдаль Олбин 1 0
4. Торсби Мортен 1 0
5. Ауджелло Томмазо 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Лукас Лейва 2 0
3. Кайседо Фелипе 2 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Пароло Марко 1 0
7. Ачерби Франческо 1 0
8. Марусич Адам 1 0
9. Фарес Мохамед 1 0
10. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Лацио 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория
HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто
Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лацио 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Лацио Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сампдория Серия A
Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:1 Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
4. Ювентус Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
5. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Интер Милан 1:2 Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Сампдория 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Лацио 0:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Прогнозы 154
Сампдория 7.8% (12)
X 23.4% (36)
Лацио 68.8% (106)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Лацио
3.70
3.74
5.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.15 7.50 18.00
3.55 3.60 2.14
1.68 3.74 5.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.05 10.50 1.03 5.90 1.12 3.45 1.30 4.44 1.20 2.00 1.87 1.75 2.17 1.82 1.97 1.23 4.10 1.23 4.05 1.06 8.10 1.02 9.50
11.75 1.04 10.50 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.26 1.71 1.76 2.09 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.75 1.07 8.30
5.49 1.16 2.61 1.53 2.10 1.79 1.83 2.05 1.55 2.56 1.41 3.01 1.33 3.45 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.58 2.20 1.67 1.40 2.90 1.19 4.60 1.03 12.00
3.15 1.36 2.20 1.67 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.92 1.46 2.29 1.68 1.77 2.16 1.24 4.26 1.12 6.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
Где смотреть матч Сампдория 2:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 2:0 Лацио

Исход игры
Сампдория
7.8% (12)
Ничья
23.4% (36)
Лацио
68.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (100)
Меньше
34.21% (52)
Обе команды забьют
Да
85.53% (130)
Нет
14.47% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
47.4% (73)
1:1 Ничья
21.4% (33)
0:1 Лацио
8.4% (13)
2:1 Сампдория
5.2% (8)
2:3 Лацио
3.9% (6)
1:3 Лацио
3.2% (5)
0:2 Лацио
1.9% (3)
0:3 Лацио
1.9% (3)
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