  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сампдория
3:0
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
12' Желтая карточка
Пароло Марко
1:0
32' Гол
Квальярелла Фабио
2:0
41' Гол
Ауджелло Томмазо
43' Желтая карточка
Рамирес Гастон
44' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
64' Желтая карточка
Торсби Мортен
3:0
74' Гол
Дамсгор Миккель
90'+3
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
22
Йосида
Майя
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
14
Худт
Уэсли
16
Пароло
Марко
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
8
Андерсон
Джаван
20
Кайседо
Фелипе
11
Корреа
Хоакин
Сампдория
4-4-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

12'
 
Пароло Марко
32'
Квальярелла Фабио
(Ауджелло Томмазо)
1:0
41'
Ауджелло Томмазо
2:0
43'
Рамирес Гастон
 
44'
 
Кайседо Фелипе
46'
 
Марусич Адам
Пароло Марко
46'
 
Фарес Мохамед
Андерсон Джаван
57'
Верре Валерио
Рамирес Гастон
 
58'
Адриен Силва
Экдаль Олбин
 
59'
 
Вавро Денис
Худт Уэсли
59'
 
Мурики Ведат
Кайседо Фелипе
64'
Торсби Мортен
 
68'
Дамсгор Миккель
Янкто Якуб
 
74'
Дамсгор Миккель
(Верре Валерио)
3:0
76'
 
Катальди Данило
Лукас Лейва
78'
Лерис Мехди
Кандрева Антонио
 
79'
Кейта Бальде
Квальярелла Фабио
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 3 (1) 0.75
2. Верре Валерио 1 0.25
3. Ауджелло Томмазо 1 0.25
4. Коллей Омар 1 0.25
5. Дамсгор Миккель 1 0.25
6. Кандрева Антонио 0 0
7. Бонаццоли Федерико 0 0
8. Аудеро Эмиль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
2. Кайседо Фелипе 1 0.25
3. Иммобиле Чиро 1 0.25
4. Лаццари Мануэль 1 0.25
5. Ачерби Франческо 0 0
6. Марусич Адам 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 3 0
2. Рамирес Гастон 2 0
3. Торсби Мортен 2 0
4. Экдаль Олбин 1 0
5. Ауджелло Томмазо 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Лукас Лейва 2 0
3. Кайседо Фелипе 2 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Пароло Марко 1 0
7. Ачерби Франческо 1 0
8. Марусич Адам 1 0
9. Фарес Мохамед 1 0
10. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Лацио 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория
HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто
Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лацио 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Лацио Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сампдория Серия A
Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
4. Ювентус Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
5. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 154
Сампдория 7.8% (12)
X 23.4% (36)
Лацио 68.8% (106)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.11 8.50 26.00
3.55 3.60 2.14
1.11 9.49 32.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.05 10.50 1.03 5.90 1.12 3.45 1.30 3.25 1.33 2.00 1.87 1.75 2.17 1.85 1.95 1.23 4.10 1.11 6.50 1.06 8.10 1.01 15.00
11.75 1.04 10.50 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.26 1.71 1.76 2.09 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.75 1.07 8.30
5.49 1.16 2.61 1.53 2.68 1.50 2.22 1.70 1.76 2.14 1.50 2.70 1.59 2.44 1.36 3.28 1.13 6.41 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.58 2.20 1.67 1.40 2.90 1.19 4.60 1.03 12.00
3.15 1.36 2.20 1.67 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.92 1.46 2.29 1.68 1.77 2.16 1.24 4.26 1.12 6.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
Где смотреть матч Сампдория 3:0 Лацио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Сампдория 3:0 Лацио

Исход игры
Сампдория
7.8% (12)
Ничья
23.4% (36)
Лацио
68.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (100)
Меньше
34.21% (52)
Обе команды забьют
Да
85.53% (130)
Нет
14.47% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
47.4% (73)
1:1 Ничья
21.4% (33)
0:1 Лацио
8.4% (13)
2:1 Сампдория
5.2% (8)
2:3 Лацио
3.9% (6)
1:3 Лацио
3.2% (5)
0:2 Лацио
1.9% (3)
0:3 Лацио
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный