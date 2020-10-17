Второй тайм

93' Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Верре Валерио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йосида Майя из команды Сампдория

87' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Сампдория

84' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Лацио

81' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Отличные скиллы показывает Лерис Мехди , обводя своих соперников

79' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Мурики Ведат из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

74' Г О О О О Л - Дамсгор Миккель изменил счет на табло!

74' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Сампдория

72' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Сампдория

70' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Лацио

68' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

68' Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Патрик из команды Лацио отправил кросс в штрафную...

66' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

65' Удар от ворот произведет Сампдория

64' Торсби Мортен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Плохо сыграл Торсби Мортен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Янкто Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Сампдория

50' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

48' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Удар от ворот произведет Сампдория

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.