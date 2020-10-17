Сампдория
3:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Лацио
12' Желтая карточкаПароло Марко
1:0
32' ГолКвальярелла Фабио
2:0
41' ГолАуджелло Томмазо
43' Желтая карточкаРамирес Гастон
44' Желтая карточкаКайседо Фелипе
64' Желтая карточкаТорсби Мортен
3:0
74' ГолДамсгор Миккель
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
65 Моро РаульНападающий
-
53 Szymon Czyz
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
32'
41'
2:0
43'
44'
64'
74'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.75
|2.
|Верре Валерио
|1
|0.25
|3.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.25
|4.
|Коллей Омар
|1
|0.25
|5.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.25
|6.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|7.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|8.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.25
|2.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.25
|3.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.25
|4.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.25
|5.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|6.
|Марусич Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|2.
|Рамирес Гастон
|2
|0
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|1
|0
|5.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|2.
|Лукас Лейва
|2
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|2
|0
|4.
|Патрик
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Пароло Марко
|1
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|8.
|Марусич Адам
|1
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|10.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Лацио
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория
HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лацио 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.05
|10.50
|1.03
|5.90
|1.12
|3.45
|1.30
|—
|—
|3.25
|1.33
|2.00
|1.87
|1.75
|2.17
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.23
|4.10
|1.11
|6.50
|1.06
|8.10
|1.01
|15.00
|11.75
|1.04
|10.50
|1.04
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.19
|4.75
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.49
|1.16
|—
|—
|2.61
|1.53
|2.68
|1.50
|2.22
|1.70
|1.76
|2.14
|1.50
|2.70
|1.59
|2.44
|1.36
|3.28
|1.13
|6.41
|1.24
|4.31
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сампдория 3:0 Лацио
Исход игры
Сампдория
7.8% (12)
Ничья
23.4% (36)
Лацио
68.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (100)
Меньше
34.21% (52)
Обе команды забьют
Да
85.53% (130)
Нет
14.47% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
47.4% (73)
1:1 Ничья
21.4% (33)
0:1 Лацио
8.4% (13)
2:1 Сампдория
5.2% (8)
2:3 Лацио
3.9% (6)
1:3 Лацио
3.2% (5)
0:2 Лацио
1.9% (3)
0:3 Лацио
1.9% (3)
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