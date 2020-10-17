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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
11
Коларов
Александар
2
Хакими
Ашраф
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
14
Перишич
Иван
23
Барелла
Николо
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
Интер Милан
3-4-1-2
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 1
2. Мартинес Лаутаро 3 1
3. Хакими Ашраф 1 0.33
4. Гальярдини Роберто 1 0.33
5. Д'Амброзио Данило 1 0.33
6. Янг Эшли 0 0
7. Санчес Алексис 0 0
8. Перишич Иван 0 0
9. Барелла Николо 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леау Рафаэл 2 0.67
2. Ибрагимович Златан 2 (1) 0.67
3. Тео Эрнандес 1 0.33
4. Кесси Франк 1 (1) 0.33
5. Диас Брахим 1 0.33
6. Чалханоглу Хакан 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 2 0
2. Сенси Стефано 0 1
3. Янг Эшли 1 0
4. Видаль Артуро 1 0
5. Лукаку Ромелу 1 0
Милан
# Игрок      
1. Габбия Маттео 2 0
2. Чалханоглу Хакан 1 0
3. Крунич Раде 1 0
4. Кастильехо Самуэль 1 0
5. Тео Эрнандес 1 0
6. Леау Рафаэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2)
 Милан 0 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза
Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт
Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Интер Милан 4:2 Милан Серия A Милан 0:2 Интер Милан Серия A Милан 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Милан Серия A
Милан 0:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 3:2 Милан Серия A Интер Милан 2:2 Милан Серия A Милан 2:2 Интер Милан Серия A Милан 3:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:0 Милан Серия A Милан 1:1 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Милан Серия A Интер Милан 1:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
4. Ювентус Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
5. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 163
    Интер Милан 55.8% (91)
    X 35% (57)
    Милан 9.2% (15)
    Все прогнозы
    2.37 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Милан
    2.21
    3.65
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.50 3.40
    2.15 3.50 3.25
    2.15 3.68 3.74

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.50 1.18 3.55 1.28 2.28 1.67 2.04 1.84 1.79 2.11 1.49 2.55 1.27 3.80 1.20 4.50 1.07 7.70 1.06 8.30
    11.50 1.00 9.90 1.02 4.45 1.20 3.60 1.30 2.34 1.73 1.77 2.06 1.43 2.52 1.19 3.72 1.14 4.75 1.04 7.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.62 1.55 2.45 1.20 4.50
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.60 1.13 5.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.28 1.91 1.83 1.45 2.65 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.45
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Милан

    Исход игры
    Интер Милан
    55.8% (91)
    Ничья
    35% (57)
    Милан
    9.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (112)
    Меньше
    30% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    86.88% (139)
    Нет
    13.13% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    40.5% (66)
    1:1 Ничья
    17.2% (28)
    2:2 Ничья
    15.3% (25)
    1:0 Интер Милан
    8% (13)
    1:2 Милан
    6.1% (10)
    3:1 Интер Милан
    3.1% (5)
    0:1 Милан
    1.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (3)
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