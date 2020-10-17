Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Милан
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
12 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
33 Крунич РадеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|1
|3.
|Хакими Ашраф
|1
|0.33
|4.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.33
|5.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.33
|6.
|Янг Эшли
|0
|0
|7.
|Санчес Алексис
|0
|0
|8.
|Перишич Иван
|0
|0
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|2.
|Ибрагимович Златан
|2 (1)
|0.67
|3.
|Тео Эрнандес
|1
|0.33
|4.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.33
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.33
|6.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|2
|0
|2.
|Сенси Стефано
|0
|1
|3.
|Янг Эшли
|1
|0
|4.
|Видаль Артуро
|1
|0
|5.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Габбия Маттео
|2
|0
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|3.
|Крунич Раде
|1
|0
|4.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|5.
|Тео Эрнандес
|1
|0
|6.
|Леау Рафаэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Милан
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза
Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Милан 0:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 3:2 Милан Серия A Интер Милан 2:2 Милан Серия A Милан 2:2 Интер Милан Серия A Милан 3:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:0 Милан Серия A Милан 1:1 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Милан Серия A Интер Милан 1:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.55
|1.28
|2.28
|1.67
|2.04
|1.84
|1.79
|2.11
|1.49
|2.55
|1.27
|3.80
|1.20
|4.50
|1.07
|7.70
|1.06
|8.30
|11.50
|1.00
|9.90
|1.02
|4.45
|1.20
|3.60
|1.30
|2.34
|1.73
|—
|—
|1.77
|2.06
|1.43
|2.52
|1.19
|3.72
|1.14
|4.75
|1.04
|7.90
|—
|—
Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Исход игры
Интер Милан
55.8% (91)
Ничья
35% (57)
Милан
9.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
70% (112)
Меньше
30% (48)
Обе команды забьют
Да
86.88% (139)
Нет
13.13% (21)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
40.5% (66)
1:1 Ничья
17.2% (28)
2:2 Ничья
15.3% (25)
1:0 Интер Милан
8% (13)
1:2 Милан
6.1% (10)
3:1 Интер Милан
3.1% (5)
0:1 Милан
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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