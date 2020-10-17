  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
 
Позже

Стадион:
Ювентус
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
8
Чигарини
Лука
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
32
Перейра
Педру
II
25
Сими
Нванкво
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
28
Демирал
Мерих
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
38
Фработта
Джанлука
44
Кулушевски
Деян
39
Портанова
Маноло
9
Мората
Альваро
Кротоне
3-5-2
Ювентус
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 0.33
2. Сими Нванкво 1 (1) 0.33
3. Молина Сальваторе 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 1
2. Бонуччи Леонардо 1 0.33
3. Кулушевски Деян 1 0.33
4. Ремзи Аарон 0 0
5. Данило Луис 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 1 0
2. Марроне Лука 1 0
3. Маццотта Антонио 1 0
4. Магальян Лисандро 1 0
5. Сими Нванкво 1 0
6. Молина Сальваторе 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Ювентус 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне
Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус
Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
4. Ювентус Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
5. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.80 4.50 1.48
6.40 3.85 1.59
9.70 4.85 1.44
6.26 4.27 1.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.04 4.40 1.25 3.10 1.37 2.08 1.80 1.86 2.01 1.63 2.35 1.48 2.95 1.25 4.70 1.14 5.20 1.04 9.10 1.03 9.70
13.00 1.00 11.75 1.01 3.88 1.19 3.10 1.37 2.13 1.87 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.75 1.14 4.85 1.03 8.50 1.05 7.70
3.94 1.27 2.45 1.59 2.09 1.78 1.86 2.01 1.62 2.37 1.50 2.71 1.40 3.02 1.16 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.06 1.76 1.47 2.70 1.15 5.30
3.60 1.29 2.32 1.61 1.51 2.56 1.19 4.80 1.13 5.95
3.24 1.37 2.67 1.50 2.10 1.79 1.67 2.28 1.48 2.77 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.28 1.79 1.95 1.35 3.05 1.29 3.40
4.65 1.19 2.88 1.42 1.83 1.97 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.93
Букмекер Да Нет
5.10 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Кротоне - Ювентус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус

Исход игры
Кротоне
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Ювентус
98.8% (158)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
18.47% (29)
Нет
81.53% (128)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
56.9% (91)
0:3 Ювентус
16.9% (27)
1:2 Ювентус
9.4% (15)
1:3 Ювентус
6.9% (11)
0:1 Ювентус
6.3% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный