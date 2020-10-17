34
Марроне
Лука
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
13
Данило
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Luis Rojas
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
51 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Hamza Rafia
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.33
|2.
|Сими Нванкво
|1 (1)
|0.33
|3.
|Молина Сальваторе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|1
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.33
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0.33
|4.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|5.
|Данило Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|1
|0
|2.
|Марроне Лука
|1
|0
|3.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|4.
|Магальян Лисандро
|1
|0
|5.
|Сими Нванкво
|1
|0
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Ювентус
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне
Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус
Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.50
|1.04
|4.40
|1.25
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.86
|2.01
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.48
|2.95
|1.25
|4.70
|1.14
|5.20
|1.04
|9.10
|1.03
|9.70
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|3.88
|1.19
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.16
|4.75
|1.14
|4.85
|1.03
|8.50
|1.05
|7.70
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.27
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.09
|1.78
|1.86
|2.01
|1.62
|2.37
|1.50
|2.71
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.16
|5.62
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус
Исход игры
Кротоне
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Ювентус
98.8% (158)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
18.47% (29)
Нет
81.53% (128)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
56.9% (91)
0:3 Ювентус
16.9% (27)
1:2 Ювентус
9.4% (15)
1:3 Ювентус
6.9% (11)
0:1 Ювентус
6.3% (10)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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