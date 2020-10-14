Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.33
|2.
|Сими Нванкво
|1 (1)
|0.33
|3.
|Молина Сальваторе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|1.5
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.5
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|4.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|5.
|Данило Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|1
|0
|2.
|Марроне Лука
|1
|0
|3.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|4.
|Магальян Лисандро
|1
|0
|5.
|Сими Нванкво
|1
|0
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Ювентус
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне
Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус
ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.50
|1.23
|3.60
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.71
|2.04
|1.83
|1.79
|2.17
|—
|—
|1.49
|2.70
|1.25
|4.00
|1.15
|4.80
|1.06
|7.70
|1.04
|8.30
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.40
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.34
|1.74
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.19
|4.25
|1.14
|4.85
|1.03
|8.50
|1.05
|7.70
|—
|—
|—
|—
|4.24
|1.22
|—
|—
|2.67
|1.48
|2.26
|1.64
|2.02
|1.81
|1.76
|2.07
|1.59
|2.36
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.18
|4.93
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус
Исход игры
Кротоне
0% (0)
Ничья
1.5% (1)
Ювентус
98.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.87% (21)
Меньше
66.13% (41)
Обе команды забьют
Да
17.74% (11)
Нет
82.26% (51)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
53.8% (35)
0:3 Ювентус
16.9% (11)
1:2 Ювентус
9.2% (6)
0:1 Ювентус
7.7% (5)
1:3 Ювентус
6.2% (4)
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