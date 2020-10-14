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Кротоне
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 0.33
2. Сими Нванкво 1 (1) 0.33
3. Молина Сальваторе 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 1.5
2. Бонуччи Леонардо 1 0.5
3. Кулушевски Деян 1 0.5
4. Ремзи Аарон 0 0
5. Данило Луис 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 1 0
2. Марроне Лука 1 0
3. Маццотта Антонио 1 0
4. Магальян Лисандро 1 0
5. Сими Нванкво 1 0
6. Молина Сальваторе 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Ювентус 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне
Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус
ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A Ювентус 3:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 23 минуты.


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    • Прогнозы 65
    Кротоне 0% (0)
    X 1.5% (1)
    Ювентус 98.5% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кротоне
    Ничья
    Ювентус
    8.50
    4.70
    1.53
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    8.10 4.40 1.42
    8.50 4.20 1.45
    8.10 4.70 1.53
    8.10 4.26 1.43

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 4.50 1.23 3.60 1.32 2.28 1.71 2.04 1.83 1.79 2.17 1.49 2.70 1.25 4.00 1.15 4.80 1.06 7.70 1.04 8.30
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.34 1.74 1.75 2.08 1.47 2.60 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.50 1.05 7.70
    4.24 1.22 2.67 1.48 2.26 1.64 2.02 1.81 1.76 2.07 1.59 2.36 1.48 2.63 1.18 4.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.72 1.51 2.60 1.16 5.10
    3.45 1.31 2.36 1.59 1.52 2.53 1.19 4.85 1.13 5.95
    2.84 1.43 2.24 1.65 1.74 2.12 1.51 2.55 1.34 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.75 1.29 3.40
    4.65 1.19 3.30 1.33 1.83 1.97 1.40 2.95 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
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    Прогнозы на матч Кротоне - Ювентус

    Исход игры
    Кротоне
    0% (0)
    Ничья
    1.5% (1)
    Ювентус
    98.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.87% (21)
    Меньше
    66.13% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    17.74% (11)
    Нет
    82.26% (51)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    53.8% (35)
    0:3 Ювентус
    16.9% (11)
    1:2 Ювентус
    9.2% (6)
    0:1 Ювентус
    7.7% (5)
    1:3 Ювентус
    6.2% (4)
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