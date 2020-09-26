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Волос
0:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
ПАОК
0'
45' Желтая карточка
Juan Perea
78' Желтая карточка
Anastasios Douvikas
82' Желтая карточка
Текио Серхио
88'
1
Athanasios
Garavelis
22
Текио
Серхио
15
Rodrigo
Colombo
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
6
Цоканис
Тасос
12
Мартинес
Николас
II
14
Баррьентос
Жан
19
Juan
Perea
9
Anastasios
Douvikas
88
Живкович
Живко
6
Михай
Энеа
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
18
Ваге
Мусса
24
Эсити
Андерсон
32
Нинуа
Ника
16
Перейра
Адриан
25
Колак
Антонио-Мирко
10
Пелкас
Димитрис
29
Вракас
Георгиос
Волос
4-2-3-1
ПАОК
3-4-3

Ход матча

45'
Juan Perea
 
50'
Tasos Kritikos
Juan Perea
 
56'
 
Цолис Христос
Вракас Георгиос
56'
 
Живкович Андрия
Пелкас Димитрис
58'
Julian Bartolo
Мартинес Николас II
 
63'
 
Эль-Каддури Омар
Эсити Андерсон
64'
 
Яннулис Димитрис
Перейра Адриан
73'
 
Куциас Георгиос
Ваге Мусса
78'
Anastasios Douvikas
 
82'
Текио Серхио
 
86'
Giannis Kiakos
Баррьентос Жан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 1 0.33
2. Баррьентос Жан 1 (1) 0.33
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Живкович Андрия 1 0.33
2. Цолис Христос 1 0.33
3. Бисесвар Диего 0 0
4. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 2 0
2. Санчес Сальвадор 2 0
3. Ендришек Эрик 1 0
4. Цоканис Тасос 1 0
5. Ринстра Дан 1 0
6. Гуаррочена Икер 1 0
7. Феррари Франко 1 0
8. Anastasios Douvikas 1 0
9. Текио Серхио 1 0
10. Julian Bartolo 1 0
11. Juan Perea 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 1 0
2. Ингасон Сверрир 1 0
3. Пелкас Димитрис 1 0
4. Михаилидис Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 0 0 0 0 0 100% (2)
 ПАОК 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос
Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса
Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
ПАОК: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
ПАОК 2:0 Волос Товарищеские матчи ПАОК 2:0 Волос Товарищеские матчи ПАОК 1:0 Волос Суперлига Волос 0:2 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ПАОК 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Волос 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
5. Олимпиакос 1 1 0 0 3 - 0 3
6. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Juan Perea получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ПАОК
7.00
4.55
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.50 2.03 2.65
4.80 1.75 2.50
7.00 4.55 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.97 1.77 8.20 1.06 1.15 5.00 2.65 1.45 2.15 1.70 1.10 6.25 1.72 2.12 1.48 2.65 1.08 7.00 1.13 5.40 1.07 7.50 1.02 11.00 1.03 10.00
9.70 1.02 8.70 1.04 3.46 1.29 2.77 1.44 1.93 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.25 1.09 5.80 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.62 2.20 1.92 1.88 1.07 7.50 1.12 5.70
3.00 1.39 2.00 1.81 1.45 2.75
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.50
2.72 1.46 1.69 2.17 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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