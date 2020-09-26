Волос
0:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
ПАОК
45' Желтая карточкаJuan Perea
78' Желтая карточкаAnastasios Douvikas
82' Желтая карточкаТекио Серхио
90' Желтая карточкаГуаррочена Икер
22
Текио
Серхио
23
Ринстра
Дан
19
Juan
Perea
15
Креспо
Хосе
18
Ваге
Мусса
32
Нинуа
Ника
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
18 Ваге МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
45'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|1
|0.33
|2.
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Живкович Андрия
|1
|0.33
|2.
|Цолис Христос
|1
|0.33
|3.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|2
|0
|2.
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|4.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|5.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|6.
|Ринстра Дан
|1
|0
|7.
|Феррари Франко
|1
|0
|8.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|9.
|Текио Серхио
|1
|0
|10.
|Julian Bartolo
|1
|0
|11.
|Juan Perea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|3.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|ПАОК
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: + = -Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
ПАОК: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Арис Салоники
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАОК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.13
|5.40
|8.20
|1.06
|1.15
|5.00
|2.65
|1.45
|2.15
|1.70
|1.10
|6.25
|1.72
|2.12
|1.48
|2.65
|1.08
|7.00
|1.13
|5.40
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|9.70
|1.02
|8.70
|1.04
|3.46
|1.29
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.93
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.33
|3.18
|1.13
|5.25
|1.09
|5.80
|1.01
|10.75
|—
|—