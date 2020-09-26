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Олимпиакос
2:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
26' Желтая карточка
Nicolas Mazzola
32' Желтая карточка
Сиссе Папе Абу
1:0
48' Гол
Эль-Араби Юссеф
2:0
86' Гол
Кафу Карлуш
90'+4
1
Са
Жозе
18
Бруно
V
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
25
Холебас
Хосе
97
Ранджелович
Лазар
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
20
Кейперс
Уго
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
4
Aristotle
Karasalidis
3
Vanderson
27
Manolis
Tzanakakis
10
Далсью
37
Angelos
Tsigaras
7
Franco
Mazurek
9
Nicolas
Mazzola
11
Jorge
Diaz1
Олимпиакос
4-4-2
Панетоликос
4-3-3

Ход матча

26'
 
Nicolas Mazzola
32'
Сиссе Папе Абу
 
46'
Вальбуэна Матьё
Кейперс Уго
 
48'
Эль-Араби Юссеф
1:0
65'
 
Paolo Medina
Vanderson
65'
 
Арийиби Гболи
Angelos Tsigaras
65'
Бухалакис Андреас
Масурас Гиоргос
 
70'
Хассан Ахмед
Эль-Араби Юссеф
 
77'
Кафу Карлуш
М'Вила Янн
 
77'
Рафинья Марсио
Ранджелович Лазар
 
86'
Кафу Карлуш
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масурас Гиоргос 2 1
2. Эль-Араби Юссеф 1 0.5
3. Фортунис Костас 1 0.5
4. Кафу Карлуш 1 0.5
5. Рафинья Марсио 0 0
6. Хассан Ахмед 0 0
7. Камара Мохамед III 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Franco Mazurek 1 (1) 0.33

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Сиссе Папе Абу 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Nicolas Mazzola 1 0
2. Далсью 1 0
3. Aristotle Karasalidis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)
 Панетоликос 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис
Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 0
Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 15
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига
Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Арис Салоники 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
4. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
6. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Панетоликос 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Сиссе Папе Абу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Николас Маззола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 11.00 100.00
1.03 10.00 38.00
1.26 6.00 12.00
1.49 3.32 11.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 11.00 1.01 2.08 1.70 3.60 1.27 1.18 4.50 2.05 1.77 1.80 2.01 1.70 2.15 1.03 10.00 1.25 3.70 1.18 4.50 1.07 7.40 1.05 8.50 1.01 12.00
11.00 1.00 4.45 1.16 3.72 1.24 2.30 1.59 1.85 1.95 1.57 2.56 1.28 3.68 1.19 4.20 1.07 7.20 1.04 8.00
3.10 1.36 2.11 1.74 1.76 2.07 1.46 2.72 1.15 5.23 1.71 2.14 1.49 2.61 1.32 3.33 1.49 2.60 1.59 2.39 1.47 2.72 1.18 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.72 2.05 2.33 1.60 1.09 6.50 1.20 4.30
2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20
1.43 2.80 1.24 3.99 1.83 2.00 1.50 2.56 1.57 2.43 1.39 3.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.28 3.35
3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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