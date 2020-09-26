Олимпиакос
2:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
Панетоликос
26' Желтая карточкаNicolas Mazzola
32' Желтая карточкаСиссе Папе Абу
1:0
48' ГолЭль-Араби Юссеф
2:0
86' ГолКафу Карлуш
1
Са
Жозе
18
Бруно
V
25
Холебас
Хосе
20
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
18 Бруно VЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
26'
32'
48'
1:0
86'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масурас Гиоргос
|2
|1
|2.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.5
|3.
|Фортунис Костас
|1
|0.5
|4.
|Кафу Карлуш
|1
|0.5
|5.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|6.
|Хассан Ахмед
|0
|0
|7.
|Камара Мохамед III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|2.
|Далсью
|1
|0
|3.
|Aristotle Karasalidis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|Панетоликос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =7 -8Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис
Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 0
Панетоликос: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 15
Олимпиакос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:4 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Олимпиакос Суперлига Панетоликос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Панетоликос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Арис Салоники
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ПАОК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.00
|1.22
|11.00
|1.01
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.18
|4.50
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|1.70
|2.15
|1.03
|10.00
|1.25
|3.70
|1.18
|4.50
|1.07
|7.40
|1.05
|8.50
|1.01
|12.00
|—
|—
|11.00
|1.00
|—
|—
|4.45
|1.16
|—
|—
|3.72
|1.24
|—
|—
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.28
|3.68
|1.19
|4.20
|1.07
|7.20
|1.04
|8.00
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.36
|2.11
|1.74
|1.76
|2.07
|1.46
|2.72
|1.15
|5.23
|1.71
|2.14
|1.49
|2.61
|1.32
|3.33
|1.49
|2.60
|1.59
|2.39
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.18
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—