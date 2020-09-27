Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ПАС Янина
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.67
|2.
|Бертолио Факундо
|1
|0.33
|3.
|Лопес Кристиан
|1
|0.33
|4.
|Фетфатцидис Иоаннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|2
|0
|2.
|Роуз Линдси
|2
|0
|3.
|Джегго Джеймс
|1
|0
|4.
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|5.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос
Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос
Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис АОК Керкира 0:4 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Докса Драма
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|ПАОК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|ПАС Янина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.10
|1.06
|6.10
|1.11
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.10
|1.74
|1.78
|2.03
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.20
|4.30
|1.06
|7.70
|1.05
|8.50
|1.01
|15.00
|7.10
|1.05
|6.05
|1.10
|2.69
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.45
|1.05
|8.20
|1.04
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.84
|1.43
|2.47
|1.54
|2.12
|1.73
|1.80
|2.03
|1.61
|2.32
|1.44
|2.78
|—
|—
|1.20
|4.64
|—
|—
|—
|—
|—
|—