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Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
ПАС Янина
0' 14'
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
4
Даткович
Тони
22
Ганя
Кристиан
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
10
Фетфатцидис
Иоаннис
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
11
Лопес
Кристиан
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
22
Stefanos
Siontis
7
Alexandros
Kartalis
12
Крижман
Санди
17
Vladyslav
Naumets
14
Giorgos
Pamlidis
29
Jean-Baptiste
LEO
Арис Салоники
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 2 (2) 0.67
2. Бертолио Факундо 1 0.33
3. Лопес Кристиан 1 0.33
4. Фетфатцидис Иоаннис 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Саша Лукас 2 0
2. Роуз Линдси 2 0
3. Джегго Джеймс 1 0
4. Сакик Эмануэль 1 0
5. Багалианис Петрос 1 0
ПАС Янина
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 ПАС Янина 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос
Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос
Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:3 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Караискакис АОК Керкира 0:4 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Докса Драма

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАС Янина Кубок Арис Салоники 0:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 2:1 Арис Салоники Суперлига ПАС Янина 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
3. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
4. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
6. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. ПАС Янина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Панетоликос 3 0 1 2 1 - 5 1
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
ПАС Янина
1.82
3.60
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.50 5.20
1.82 3.35 4.60
1.80 3.50 4.80
1.78 3.60 4.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.06 6.10 1.11 2.75 1.42 2.10 1.74 1.78 2.03 1.61 2.33 1.28 3.50 1.20 4.30 1.06 7.70 1.05 8.50 1.01 15.00
7.10 1.05 6.05 1.10 2.69 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.20 1.04 8.60
2.84 1.43 2.47 1.54 2.12 1.73 1.80 2.03 1.61 2.32 1.44 2.78 1.20 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.25 1.30 3.35 1.07 7.50
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
2.57 1.50 2.11 1.74 1.63 2.27 1.41 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.51 2.46 1.19 4.60
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.69
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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