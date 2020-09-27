ОФИ
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Атромитос
24
Ватерман
Бой
10
Наби
Адил
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|1
|0.33
|2.
|Juan Neira1
|1
|0.33
|3.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|4.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маринакис Никос
|1
|0
|2.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|3.
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|4.
|Коровесис Никос
|1
|0
|5.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|6.
|Селимович Вахид
|1
|0
|7.
|Frixos Grivas
|1
|0
|8.
|Juan Neira1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|1
|1
|2.
|Саломон Патрик
|1
|0
|3.
|Муньис Хуан
|1
|0
|4.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|5.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|6.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: + = -Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис
Атромитос Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос
Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|ОФИ
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|ПАОК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|9.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.30
|1.07
|5.50
|1.13
|2.55
|1.48
|—
|—
|1.94
|1.86
|1.68
|2.18
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.17
|4.70
|1.05
|8.70
|1.04
|9.40
|0.00
|16.50
|—
|—
|7.40
|1.05
|5.50
|1.12
|2.54
|1.49
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.17
|4.85
|1.04
|9.00
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|6.03
|1.10
|5.06
|1.14
|2.70
|1.42
|—
|—
|2.05
|1.70
|—
|—
|1.60
|2.22
|—
|—
|1.29
|3.34
|1.21
|4.02
|1.07
|7.12
|1.06
|7.60
|1.01
|13.29
|1.01
|13.69
|7.16
|1.10
|—
|—
|2.54
|1.51
|2.21
|1.67
|1.88
|1.94
|1.63
|2.29
|1.48
|2.63
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.17
|5.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.49
|—
|—
|1.65
|2.13
|—
|—
|1.32
|3.15
|1.08
|6.71
|1.06
|7.60
|1.01
|16.50
|1.01
|17.14
|2.35
|1.59
|1.93
|1.89
|1.49
|2.61
|1.38
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—