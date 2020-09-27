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  3. Греция
ОФИ
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Атромитос
0' 12'
24
Ватерман
Бой
18
Яннулис
Костас
14
Вурос
Праксителис
5
Селимович
Вахид
2
Abdul
Rahman
Oues
29
Miguel
Mellado
26
Стаикос
Пасхалис
8
Juan
Neira1
34
Коровесис
Никос
10
Наби
Адил
22
Сардинеро
Адриан
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
29
Stefanos
Stroungis
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
50
Josip
Tomasevic
III
20
Petros
Giakoumakis
9
Giorgos
Manousos
10
Рабельо
Бриан
ОФИ
3-5-2
Атромитос
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 1 0.33
2. Juan Neira1 1 0.33
3. Ваш Рикарду 0 0
4. Коровесис Никос 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Маринакис Никос 1 0
2. Вурос Праксителис 1 0
3. Стаикос Пасхалис 1 0
4. Коровесис Никос 1 0
5. Joao Figueiredo 1 0
6. Селимович Вахид 1 0
7. Frixos Grivas 1 0
8. Juan Neira1 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 1 1
2. Саломон Патрик 1 0
3. Муньис Хуан 1 0
4. Янниотис Андреас 1 0
5. Харисис Харилаос 1 0
6. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Атромитос 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис
Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос
Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Атромитос 1:0 ОФИ Товарищеские матчи ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 ОФИ Суперлига Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
3. ОФИ 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
6. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
9. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Панетоликос 3 0 1 2 1 - 5 1
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Атромитос
2.50
3.20
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.20 3.20
2.50 3.10 3.20
2.45 3.14 3.10
2.32 2.99 3.28
2.45 3.00 3.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.30 1.07 5.50 1.13 2.55 1.48 1.94 1.86 1.68 2.18 1.53 2.50 1.23 3.90 1.17 4.70 1.05 8.70 1.04 9.40 0.00 16.50
7.40 1.05 5.50 1.12 2.54 1.49 1.93 1.87 1.57 2.56 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 9.00 1.02 9.50
6.03 1.10 5.06 1.14 2.70 1.42 2.05 1.70 1.60 2.22 1.29 3.34 1.21 4.02 1.07 7.12 1.06 7.60 1.01 13.29 1.01 13.69
7.16 1.10 2.54 1.51 2.21 1.67 1.88 1.94 1.63 2.29 1.48 2.63 1.44 2.77 1.17 5.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.55 2.46 1.25 3.65 1.05 8.50
2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.08 6.71 1.06 7.60 1.01 16.50 1.01 17.14
2.35 1.59 1.93 1.89 1.49 2.61 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.08 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.72
1.99 1.75
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Атромитос онлайн

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