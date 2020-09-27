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ОФИ
2:2
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
27' Желтая карточка
Josip Tomasevic III
40' Желтая карточка
Рабельо Бриан
0:1
45' Гол
Giorgos Manousos
1:1
49' Гол
Сардинеро Адриан
54' Желтая карточка
Гало Родриго
2:1
56' Гол
Сардинеро Адриан
62' Желтая карточка
Miguel Mellado
65' Желтая карточка
Вурос Праксителис
71' Желтая карточка
Abdul Rahman Oues
90' Желтая карточка
Муньис Хуан
90' Вторая желтая карточка
Муньис Хуан
2:2
90' Гол
Саломон Патрик
90'+7
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
14
Вурос
Праксителис
5
Селимович
Вахид
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Juan
Neira1
26
Стаикос
Пасхалис
29
Miguel
Mellado
10
Наби
Адил
22
Сардинеро
Адриан
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
29
Stefanos
Stroungis
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
50
Josip
Tomasevic
III
20
Petros
Giakoumakis
9
Giorgos
Manousos
10
Рабельо
Бриан
ОФИ
5-4-1
Атромитос
3-4-3

Ход матча

27'
 
Josip Tomasevic III
40'
 
Рабельо Бриан
42'
 
Нацос Спиридон
Josip Tomasevic III
45'
0:1
Giorgos Manousos
46'
 
Умбидес Хавьер
Petros Giakoumakis
46'
 
Рисванис Спирос
Stefanos Stroungis
49'
Сардинеро Адриан
(Наби Адил)
1:1
54'
 
Гало Родриго
56'
Сардинеро Адриан
(Яннулис Костас)
2:1
62'
Miguel Mellado
 
65'
Вурос Праксителис
 
66'
 
Муньис Хуан
Харисис Харилаос
71'
Abdul Rahman Oues
 
79'
Thodoris Migos
Стаикос Пасхалис
 
80'
 
Н'Сикулу Кларк
Рабельо Бриан
80'
Гаргаладзидис Александрос
Сардинеро Адриан
 
88'
Стургеон Фабиу
Наби Адил
 
90'
 
Муньис Хуан
90'
 
Муньис Хуан
90'
2:2
Саломон Патрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 1
2. Juan Neira1 1 0.33
3. Яннулис Костас 0 0
4. Наби Адил 0 0
5. Ваш Рикарду 0 0
6. Коровесис Никос 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 1 0.33

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Вурос Праксителис 2 0
2. Маринакис Никос 1 0
3. Стаикос Пасхалис 1 0
4. Коровесис Никос 1 0
5. Miguel Mellado 1 0
6. Joao Figueiredo 1 0
7. Селимович Вахид 1 0
8. Abdul Rahman Oues 1 0
9. Frixos Grivas 1 0
10. Juan Neira1 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 1 1
2. Муньис Хуан 2 0
3. Саломон Патрик 1 0
4. Гало Родриго 1 0
5. Рабельо Бриан 1 0
6. Янниотис Андреас 1 0
7. Харисис Харилаос 1 0
8. Josip Tomasevic III 1 0
9. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Атромитос 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис
Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос
Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Атромитос 1:0 ОФИ Товарищеские матчи ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 ОФИ Суперлига Атромитос 0:2 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Атромитос Суперлига ОФИ 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 ОФИ Суперлига Атромитос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Атромитос Суперлига ОФИ 2:1 Атромитос Кубок Атромитос 3:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
3. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
4. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
6. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
9. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Панетоликос 3 0 1 2 1 - 5 1
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 7.90 100.00
1.15 5.00 26.00
2.45 3.14 3.10
2.32 2.99 3.28
1.21 5.11 26.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.25 1.31 5.50 1.13 2.75 2.42 1.94 1.86 1.68 2.18 2.42 1.52 1.23 3.90 1.65 2.15 1.05 8.70 1.08 7.00 0.00 16.50
7.40 1.05 5.50 1.12 2.54 1.49 1.93 1.87 1.57 2.56 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 9.00 1.02 9.50
6.03 1.10 5.06 1.14 2.70 1.42 2.05 1.70 1.60 2.22 1.29 3.34 1.21 4.02 1.07 7.12 1.06 7.60 1.01 13.29 1.01 13.69
3.28 1.33 2.73 1.45 2.16 1.70 1.69 2.17 3.12 1.36 2.54 1.51 1.96 1.87 1.55 2.43 1.38 2.99 1.44 2.77 1.62 2.29 1.37 3.05 1.13 5.85 1.29 3.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.23 3.90 1.55 2.46 1.08 7.00 1.05 8.50
2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.08 6.71 1.06 7.60 1.01 16.50 1.01 17.14
1.16 5.00 1.31 3.37 1.49 2.61 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.08 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
1.99 1.75
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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