АЕК
2:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Ламия
1:0
14' ГолГарсия Леви
45' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
2:0
65' ГолКрстичич Ненад
68' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
26
Хнид
Нассим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Ливайя МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
Ход матча
14'
1:0
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манталос Петрос
|1
|0.5
|2.
|Ливайя Марко
|1
|0.5
|3.
|Гарсия Леви
|1
|0.5
|4.
|Andre Simoes1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|2 (2)
|0.67
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|2.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|3.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|4.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|5.
|Ливайя Марко
|1
|0
|6.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|1
|0
|2.
|Бехарано Данни
|1
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|4.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ламия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос
Ламия Последние 20 матчей: + = -Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса
Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|АЕК
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|ПАОК
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Панетоликос
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.07
|6.70
|1.09
|3.25
|1.15
|—
|—
|2.26
|1.64
|1.88
|1.92
|1.52
|2.42
|1.70
|2.15
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.08
|6.90
|1.05
|7.00
|1.01
|13.50
|1.04
|9.40
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.32
|—
|—
|3.48
|1.27
|—
|—
|2.20
|1.61
|—
|—
|1.74
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.46
|1.30
|2.82
|1.43
|2.16
|1.70
|1.65
|2.24
|1.44
|2.76
|1.32
|3.29
|1.39
|2.96
|1.44
|2.74
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.30
|—
|—
|—
|—