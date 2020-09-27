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АЕК
2:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ламия
0'
1:0
14' Гол
Гарсия Леви
45' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
2:0
65' Гол
Крстичич Ненад
68' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
70'
1
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
26
Хнид
Нассим
3
Лопеш
Элдер
28
Шахов
Евгений
6
Крстичич
Ненад
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
53
Theodosis
Macheras
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
6
Ниассе
Ибрахима
2
Konstantinos
Provydakis
28
Хадзистравос
Зисис
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
АЕК
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

14'
Гарсия Леви
1:0
45'
Сварнас Эфстратиос
 
46'
Ливайя Марко
Гарсия Леви
 
53'
Василантонопулос Ставрос
Бакакис Михалис
 
57'
 
Andreas Vassilogiannis
Хадзистравос Зисис
60'
 
Konstantinos Bouloulis
Ниассе Ибрахима
61'
Andre Simoes1
Манталос Петрос
 
65'
Крстичич Ненад
(Theodosis Macheras)
2:0
68'
 
Сарамантас Гиоргос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 1 0.5
2. Ливайя Марко 1 0.5
3. Гарсия Леви 1 0.5
4. Andre Simoes1 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.67

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Сварнас Эфстратиос 2 0
2. Чигринский Дмитрий 1 0
3. Паулинью Паулу 1 0
4. Оливейра Нелсон 1 0
5. Ливайя Марко 1 0
6. Хнид Нассим 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 1 0
2. Бехарано Данни 1 0
3. Сарамантас Гиоргос 1 0
4. Leonardo Villalba II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Ламия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос
Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК
Ламия Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса
Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Ламия 0:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:4 АЕК Кубок Ламия 2:2 АЕК Суперлига
АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
3. АЕК 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
5. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
9. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Панетоликос 3 0 1 2 1 - 5 1
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сварнас Эфстратиос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ламия
1.43
7.50
7.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 7.00 30.00
1.07 7.50 26.00
1.27 5.48 9.78
1.12 7.40 35.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 6.70 1.09 3.25 1.15 2.26 1.64 1.88 1.92 1.52 2.42 1.70 2.15 1.33 3.15 1.13 5.40 1.08 6.90 1.05 7.00 1.01 13.50 1.04 9.40
3.15 1.32 3.48 1.27 2.20 1.61 1.74 2.00 1.47 2.53
3.46 1.30 2.82 1.43 2.16 1.70 1.65 2.24 1.44 2.76 1.32 3.29 1.39 2.96 1.44 2.74 1.24 4.15 1.10 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.74 2.10 1.55 2.35 1.08 6.80 1.05 8.50
3.27 1.30 2.22 1.60 1.53 2.37
2.26 1.64 1.86 1.96 1.43 2.79 1.50 2.62 1.39 2.95 1.21 4.27
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
2.08 1.68
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
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