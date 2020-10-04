Пиза
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Кремонезе
1:0
7' ГолВидо Лука
1:1
41' ГолБуонаюто Кристиан
53' Желтая карточкаРаванелли Лука
75' Желтая карточкаСтриццоло Лука
76' Желтая карточкаЛизи Франческо
77' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
7'
1:0
41'
53'
75'
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видо Лука
|2
|1
|2.
|Караччоло Антонио
|1
|0.5
|3.
|Маркони Микеле
|0
|0
|4.
|Гухер Роберт
|0
|0
|5.
|Марин Мариус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гухер Роберт
|1
|0
|2.
|Караччоло Антонио
|1
|0
|3.
|Пизано Эрос
|1
|0
|4.
|Лизи Франческо
|1
|0
|5.
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|1
|0
|3.
|Раванелли Лука
|1
|0
|4.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +9 =5 -6Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус
Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Пиза
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Порденоне
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Кремонезе
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.06
|5.90
|1.11
|4.40
|1.18
|2.06
|1.76
|1.76
|2.07
|1.60
|2.25
|1.27
|3.60
|1.07
|7.50
|1.06
|7.90
|1.03
|10.00
|1.01
|15.50
|1.02
|11.00
|7.30
|1.10
|5.75
|1.15
|2.76
|1.46
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.63
|2.41
|1.28
|3.72
|1.21
|4.55
|1.07
|8.70
|1.06
|9.60
|1.01
|18.25
|—
|—