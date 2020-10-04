  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
1:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
7' Гол
Видо Лука
1:1
41' Гол
Буонаюто Кристиан
53' Желтая карточка
Раванелли Лука
75' Желтая карточка
Стриццоло Лука
76' Желтая карточка
Лизи Франческо
77' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
90' Желтая карточка
 90'+5
1
Перилли
Симоне
3
Пизано
Эрос
Караччоло
Антонио
24
Варньер
Марко
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
Маццители
Лука
10
Соддимо
Данило
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
22
Вольпе
Джакомо
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
Пинато
Марко
6
Густафссон
Самуэль
16
Вальцания
Лука
Matteo
Ghisolfi
9
Чофани
Даниэль
30
Чераволо
Фабио
Пиза
4-3-1-2
Кремонезе
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видо Лука 2 1
2. Караччоло Антонио 1 0.5
3. Маркони Микеле 0 0
4. Гухер Роберт 0 0
5. Марин Мариус 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.5

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Гухер Роберт 1 0
2. Караччоло Антонио 1 0
3. Пизано Эрос 1 0
4. Лизи Франческо 1 0
5. Биринделли Самуэле 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 1 0
2. Стриццоло Лука 1 0
3. Раванелли Лука 1 0
4. Гаэтано Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0
 Кремонезе 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза
Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус
Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе

Последние игры между собой

Пиза: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Кремонезе 3:4 Пиза Серия B Пиза 4:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:3 Пиза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Пиза 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Порденоне 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Кремонезе 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 1.83 4.05
4.50 1.52 5.00
2.50 3.02 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.06 5.90 1.11 4.40 1.18 2.06 1.76 1.76 2.07 1.60 2.25 1.27 3.60 1.07 7.50 1.06 7.90 1.03 10.00 1.01 15.50 1.02 11.00
7.30 1.10 5.75 1.15 2.76 1.46 2.04 1.80 1.63 2.41 1.28 3.72 1.21 4.55 1.07 8.70 1.06 9.60 1.01 18.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 1.32 3.20 1.06 7.90 1.02 11.00
2.43 1.56 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 7.90 1.05 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.20 1.35 2.14 1.71 1.52 2.53 1.17 4.95 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
5.20 1.35
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Пиза 1:1 Кремонезе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный