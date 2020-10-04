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  3. Италия
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Брешия
0' 43'
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
15
Фраре
Доменико
17
Daniele
Donnarumma
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
32
Roberto
Ogunseye
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
26
Мартелла
Бруно
27
Дессена
Даниэле
21
Лабойко
Якуб
7
Шпалек
Николас
20
Айе
Флориан
8
Змрхаль
Яромир
9
Доннарумма
Альфредо
Читтаделла
4-3-1-2
Брешия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенедетти Амедео 1 0.5
2. Roberto Ogunseye 1 0.5
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 1 0.5
2. Айе Флориан 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 1 0
2. Tavernelli 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Папетти Андреа 0 1
2. Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Брешия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца
Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе
Брешия Последние 20 матчей: + = -
Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория
Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Брешия: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B Читтаделла 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:1 Читтаделла Серия B
Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:3 Брешия Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Брешия 4:1 Читтаделла Серия B Брешия 2:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Читтаделла 0:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Читтаделла Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Брешия 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Брешия Серия B Читтаделла 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Читтаделла Серия B Брешия 0:0 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Пиза 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Порденоне 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Брешия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Кремонезе 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Брешия
2.66
3.18
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.15 3.20
2.37 2.60 3.70
2.49 3.05 3.14
2.66 2.56 3.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 7.70 1.06 1.97 1.77 2.41 1.51 2.07 1.76 1.30 3.30 1.69 2.17 1.42 2.90 1.08 7.00 1.10 5.80 1.05 8.50 1.01 11.50
8.50 1.07 7.60 1.09 3.38 1.33 2.57 1.52 1.86 2.04 1.46 2.76 1.33 3.38 1.14 5.95 1.11 6.80 1.03 12.75
4.42 1.23 3.15 1.38 2.27 1.68 1.90 1.98 1.64 2.34 1.39 3.14 1.62 2.38 1.24 4.23 1.65 2.33 1.45 2.87 1.16 5.70 1.11 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.86 1.95 1.02 11.00 1.09 6.00 1.02 11.00
2.72 1.46 1.83 1.97 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.50
1.20 4.84 1.54 2.57 1.22 4.46 1.54 2.56 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.47 1.61 2.17 1.23 3.65
3.64 1.28 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Читтаделла 0:0 Брешия онлайн

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