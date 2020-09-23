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Олимпиакос
 
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Стадион:
Омония
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
28
Вальбуэна
Матьё
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Хассан
Ахмед
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
8
Гомеш
Витор
13
Папулис
Фотис
7
Сене
Кали
70
Сантос
Тьяго
III
Олимпиакос
4-2-3-1
Омония
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Тьяго III 2 0.67
2. Гомес Хорди 1 (1) 0.33
3. Люфтнер Михаэл 1 0.33
4. Асанте Эрнест 0 0
5. Ботеак Эрик 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 2 0
2. Гомеш Витор 2 0
3. Сантос Тьяго III 2 0
4. Дюриш Михал 1 0
5. Губочан Томаш 1 0
6. Лекьякс Ян 1 0
7. Ланг Адам 1 0
8. Кусулос Янис 1 0
9. Ционис Маринос 1 0
10. Сене Кали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 0 0
 Омония 0 0 25% (1) 0 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос
Омония Последние 20 матчей: + = -
Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса
Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос 3:0 Омония Товарищеские матчи
  • До матча

  • У гостей же успели в Лиге чемпионов несколько скромнее. За последние 10 лет они лишь в четвертый раз участвуют в турнире, и дальше третьего квалификационного раунда команда не проходила. В нынешнем же сезоне «Омонии» уже удалось установить клубный рекорд, и теперь команда может войти в европейскую историю, как участник группового этапа турнира. Для решения этой задачи киприотам предстоит преодолеть последний барьер, после чего команда получит солидные призовые и сможет проявить себя в Европе, а также выставить напоказ своих футболистов.

  • Хозяева встречи стартуют в нынешней квалификации Лиги чемпионов сразу с раунда плей-офф, что говорит об уровне и потенциале команды. Стоит отметить, что «Оли» - один из постоянных участников ЛЧ. По крайней мере, в 10-ти последних сезонах команда выступает в девятый раз. Любопытно, что за это время греки выходили в групповой этап турнира 6 раз, и однажды даже дошли до 1/8 финала. Напомним, что в прошлом сезоне греки также начинали свой путь в раунде плей-офф, и смогли выбить наш «Краснодар», обыграв «быков» в обоих поединках.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
    Ассистент: Марио Дикс (Нидерланды);
    Ассистент: Хессел Стегстра (Нидерланды);
    Резервный: Аллард Линдхут (Нидерланды).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках 1-го поединка раунда плей-офф сойдутся лицом к лицу футболисты «Олимпиакоса» и «Омонии». Встреча состоится в Пирее, на стадионе «Георгиос Караискакис». Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

Прогнозы 156
Олимпиакос 96.8% (151)
X 1.3% (2)
Омония 1.9% (3)
Все прогнозы
2.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Омония
1.44
4.75
9.10
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Олимпиакос - Омония

Исход игры
Олимпиакос
96.8% (153)
Ничья
1.3% (2)
Омония
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.66% (45)
Меньше
71.34% (112)
Обе команды забьют
Да
22.29% (35)
Нет
77.71% (122)
Популярный счёт
2:0 Олимпиакос
55.1% (87)
1:0 Олимпиакос
14.6% (23)
2:1 Олимпиакос
13.3% (21)
3:0 Олимпиакос
6.3% (10)
3:1 Олимпиакос
5.7% (9)
1:2 Омония
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.33 5.00 10.00
1.37 4.20 9.10
1.36 4.40 9.40
1.44 4.47 8.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.50 1.05 3.15 1.33 2.50 1.53 2.04 1.78 1.79 1.94 1.69 2.17 1.40 2.85 1.27 3.50 1.14 6.00 1.08 6.70 1.01 10.50
10.50 1.01 8.90 1.04 3.46 1.29 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.60 1.00 10.75
3.59 1.31 3.05 1.41 2.78 1.47 2.22 1.70 1.93 1.94 1.69 2.24 1.47 2.80 1.30 3.62 1.10 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.84 1.96 1.37 2.95 1.10 6.10
3.20 1.35 2.04 1.80 1.44 2.79 1.13 6.35 1.08 7.70
3.01 1.41 2.46 1.58 1.91 1.96 1.56 2.52 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.52 1.60 2.21 1.23 3.70
3.64 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
5.90 1.09
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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