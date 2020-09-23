Олимпиакос

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У гостей же успели в Лиге чемпионов несколько скромнее. За последние 10 лет они лишь в четвертый раз участвуют в турнире, и дальше третьего квалификационного раунда команда не проходила. В нынешнем же сезоне «Омонии» уже удалось установить клубный рекорд, и теперь команда может войти в европейскую историю, как участник группового этапа турнира. Для решения этой задачи киприотам предстоит преодолеть последний барьер, после чего команда получит солидные призовые и сможет проявить себя в Европе, а также выставить напоказ своих футболистов.