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Омония
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Олимпиакос
0' 4'
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
22
Ланг
Адам
6
Люфтнер
Михаэл
17
Лекьякс
Ян
31
Кусулос
Янис
11
Ботеак
Эрик
8
Гомеш
Витор
21
Ционис
Маринос
18
Дюриш
Михал
13
Папулис
Фотис
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
5
Бухалакис
Андреас
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
97
Ранджелович
Лазар
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
Омония
4-3-3
Олимпиакос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Тьяго III 2 0.5
2. Гомес Хорди 1 (1) 0.25
3. Люфтнер Михаэл 1 0.25
4. Асанте Эрнест 0 0
5. Ботеак Эрик 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 1 1
2. Вальбуэна Матьё 1 (1) 1
3. Бухалакис Андреас 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомеш Витор 3 0
2. Гомес Хорди 2 0
3. Лекьякс Ян 2 0
4. Сантос Тьяго III 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Губочан Томаш 1 0
7. Ботеак Эрик 1 0
8. Люфтнер Михаэл 1 0
9. Ланг Адам 1 0
10. Кусулос Янис 1 0
11. Ционис Маринос 1 0
12. Сене Кали 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Омония 0 0 25% (1) 0 0 0 75% (3)
 Олимпиакос 0 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония
Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос
Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпиакос 2:0 Омония Лига чемпионов Олимпиакос 3:0 Омония Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 8'
    Циониса на левом фланге встретили три соперника и отобрали мяч у Мариноса.
  • 7'
    Вальбуэна справа навесил на Эль-Араби, который в борьбе с защитниками "Омонии" не добрался до мяча.
  • Опасный момент
    6'
    Эль-Араби обыгрался с Вальбуэна и справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Фабиано. Вратарь хозяев отбил мяч ногами.
  • 5'
    В первом матче киприоты пропустили два безответных мяча. Сегодня перед клубом из Никосии стоит непростая задача, которую может очень усложнить любой пропущенный гол.
  • Угловой
    4'
    Вторая подача Циониса от углового флага последовала на дальнюю штангу, куда сместился Са и кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    3'
    Ционис исполнил первый угловой удар в матче. Подачу на ближнюю штангу ликвидировал М'Вила, выбивший мяч за пределы поля.
  • 2'
    "Омония" играет в красной форме, "Олимпиакос" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Джи Эс Пи"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором сыграют кипрская «Омония» и греческий «Олимпиакос». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 154
Омония 4.5% (7)
X 13% (20)
Олимпиакос 82.5% (127)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Олимпиакос
4.70
3.71
1.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.45 3.67 1.83
4.60 3.70 1.89
4.70 3.52 1.75
4.19 3.71 1.86

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.02 7.40 1.07 3.15 1.33 2.48 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.39 2.85 1.27 3.55 1.10 6.10 1.08 6.80 1.01 12.50
10.50 1.05 8.00 1.08 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.70 1.02 15.00
3.27 1.35 2.85 1.44 2.44 1.58 1.99 1.87 1.74 2.14 1.56 2.48 1.44 2.92 1.27 3.87 1.10 7.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.75 2.07 1.33 3.10 1.09 6.70
2.95 1.40 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.72 1.48 2.23 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.33 3.36 1.21 4.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.44 1.52 1.61 2.23 1.23 3.85
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Омония 0:0 Олимпиакос

Исход игры
Омония
4.5% (7)
Ничья
13% (20)
Олимпиакос
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
50.66% (77)
Меньше
49.34% (75)
Обе команды забьют
Да
61.18% (93)
Нет
38.82% (59)
Популярный счёт
1:2 Олимпиакос
39% (60)
0:1 Олимпиакос
24.7% (38)
0:2 Олимпиакос
11.7% (18)
1:1 Ничья
11% (17)
1:3 Олимпиакос
5.2% (8)
2:1 Омония
3.2% (5)
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