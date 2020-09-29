Омония
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Джи Эс Пи
Олимпиакос
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
31
Кусулос
Янис
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Бруно VЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.5
|2.
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.25
|3.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.25
|4.
|Асанте Эрнест
|0
|0
|5.
|Ботеак Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|1
|2.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|1
|3.
|Бухалакис Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомеш Витор
|3
|0
|2.
|Гомес Хорди
|2
|0
|3.
|Лекьякс Ян
|2
|0
|4.
|Сантос Тьяго III
|2
|0
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0
|6.
|Губочан Томаш
|1
|0
|7.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|8.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0
|9.
|Ланг Адам
|1
|0
|10.
|Кусулос Янис
|1
|0
|11.
|Ционис Маринос
|1
|0
|12.
|Сене Кали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Омония
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония
Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос
Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.80
|1.02
|7.40
|1.07
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.27
|3.55
|1.10
|6.10
|1.08
|6.80
|1.01
|12.50
|10.50
|1.05
|8.00
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.75
|1.11
|6.80
|1.09
|7.70
|1.02
|15.00
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.35
|2.85
|1.44
|2.44
|1.58
|1.99
|1.87
|1.74
|2.14
|1.56
|2.48
|1.44
|2.92
|1.27
|3.87
|—
|—
|1.10
|7.59
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Омония 0:0 Олимпиакос
Исход игры
Омония
4.5% (7)
Ничья
13% (20)
Олимпиакос
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
50.66% (77)
Меньше
49.34% (75)
Обе команды забьют
Да
61.18% (93)
Нет
38.82% (59)
Популярный счёт
1:2 Олимпиакос
39% (60)
0:1 Олимпиакос
24.7% (38)
0:2 Олимпиакос
11.7% (18)
1:1 Ничья
11% (17)
1:3 Олимпиакос
5.2% (8)
2:1 Омония
3.2% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!