Первый тайм

8' Циониса на левом фланге встретили три соперника и отобрали мяч у Мариноса.

7' Вальбуэна справа навесил на Эль-Араби, который в борьбе с защитниками "Омонии" не добрался до мяча.

6' Эль-Араби обыгрался с Вальбуэна и справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Фабиано. Вратарь хозяев отбил мяч ногами.

5' В первом матче киприоты пропустили два безответных мяча. Сегодня перед клубом из Никосии стоит непростая задача, которую может очень усложнить любой пропущенный гол.

4' Вторая подача Циониса от углового флага последовала на дальнюю штангу, куда сместился Са и кулаком выбил мяч из штрафной площади.

3' Ционис исполнил первый угловой удар в матче. Подачу на ближнюю штангу ликвидировал М'Вила, выбивший мяч за пределы поля.

2' "Омония" играет в красной форме, "Олимпиакос" - в синей.