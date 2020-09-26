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Омония
 
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Стадион:
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Тьяго III 2 0.5
2. Гомес Хорди 1 (1) 0.25
3. Люфтнер Михаэл 1 0.25
4. Асанте Эрнест 0 0
5. Ботеак Эрик 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 1 1
2. Вальбуэна Матьё 1 (1) 1
3. Бухалакис Андреас 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомеш Витор 3 0
2. Гомес Хорди 2 0
3. Лекьякс Ян 2 0
4. Сантос Тьяго III 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Губочан Томаш 1 0
7. Ботеак Эрик 1 0
8. Люфтнер Михаэл 1 0
9. Ланг Адам 1 0
10. Кусулос Янис 1 0
11. Ционис Маринос 1 0
12. Сене Кали 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Омония 0 0 25% (1) 0 0 0 75% (3)
 Олимпиакос 0 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония
Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос
Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпиакос 2:0 Омония Лига чемпионов Олимпиакос 3:0 Омония Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Омония - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 40
    Омония 2.5% (1)
    X 20% (8)
    Олимпиакос 77.5% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Омония
    Ничья
    Олимпиакос
    4.83
    3.60
    1.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.35 3.60 1.84
    4.70 3.35 1.91
    4.33 3.55 1.86
    4.83 3.50 1.84

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 7.60 1.07 3.40 1.32 2.65 1.52 2.08 1.75 1.82 1.99 1.41 2.65 1.28 3.45 1.13 5.70 1.10 6.60 1.02 12.00
    9.80 1.06 8.30 1.08 3.45 1.32 2.60 1.51 1.87 2.03 1.46 2.76 1.32 3.45 1.13 6.05 1.11 6.90 1.03 13.25
    3.54 1.31 2.68 1.49 2.12 1.75 1.85 2.01 1.64 2.30 1.44 2.85 1.30 3.57 1.10 7.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.86 1.94 1.40 2.80 1.12 6.00
    2.88 1.42 1.89 1.91 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
    2.95 1.42 2.42 1.58 1.89 1.96 1.55 2.51 1.40 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.47 1.64 2.17 1.27 3.70
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Омония - Олимпиакос онлайн

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    Прогнозы на матч Омония - Олимпиакос

    Исход игры
    Омония
    2.5% (1)
    Ничья
    20% (8)
    Олимпиакос
    77.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Олимпиакос
    45% (18)
    0:1 Олимпиакос
    25% (10)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    0:2 Олимпиакос
    5% (2)
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