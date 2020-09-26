Омония
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Стадион: Джи Эс Пи
Олимпиакос
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.5
|2.
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.25
|3.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.25
|4.
|Асанте Эрнест
|0
|0
|5.
|Ботеак Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|1
|2.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|1
|3.
|Бухалакис Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомеш Витор
|3
|0
|2.
|Гомес Хорди
|2
|0
|3.
|Лекьякс Ян
|2
|0
|4.
|Сантос Тьяго III
|2
|0
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0
|6.
|Губочан Томаш
|1
|0
|7.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|8.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0
|9.
|Ланг Адам
|1
|0
|10.
|Кусулос Янис
|1
|0
|11.
|Ционис Маринос
|1
|0
|12.
|Сене Кали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семеду Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Омония
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +10 =6 -4Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония
Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =2 -4Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос
Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.50
|1.02
|7.60
|1.07
|3.40
|1.32
|2.65
|1.52
|2.08
|1.75
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.41
|2.65
|1.28
|3.45
|1.13
|5.70
|1.10
|6.60
|1.02
|12.00
|9.80
|1.06
|8.30
|1.08
|3.45
|1.32
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.32
|3.45
|1.13
|6.05
|1.11
|6.90
|1.03
|13.25
|—
|—
|—
|—
|3.54
|1.31
|2.68
|1.49
|2.12
|1.75
|1.85
|2.01
|1.64
|2.30
|1.44
|2.85
|1.30
|3.57
|—
|—
|1.10
|7.30
|—
|—
Прогнозы на матч Омония - Олимпиакос
Исход игры
Омония
2.5% (1)
Ничья
20% (8)
Олимпиакос
77.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:2 Олимпиакос
45% (18)
0:1 Олимпиакос
25% (10)
1:1 Ничья
17.5% (7)
0:2 Олимпиакос
5% (2)
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