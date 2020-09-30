Ред Булл Зальцбург
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Ред Булл Арена
Маккаби Тель-Авив
1:0
16' ГолДака Пэтсон
1:1
30' ГолКарзев Эден
38' Желтая карточкаКамара Мохамед VII
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
21
Йейни
Ширан
18
Тиби
Эйтан
30
Кандил
Маор
47
Карзев
Эден
23
Голаса
Эйял
17
Битон
Дан
29
Альмог
Эйлон
10
Шехтер
Итей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
30 Кандил МаорПолузащитник
-
47 Карзев ЭденПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Битон ДанНападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Глезер АмитЗащитник
- Полузащитник
-
49 Берковиц НивПолузащитник
-
38 Ханзис РоненПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
Ход матча
16'
1:0
30'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окугава Масая
|1
|0.5
|2.
|Дака Пэтсон
|1
|0.5
|3.
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.5
|4.
|Койта Секу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блэкмен Ник
|3 (2)
|0.6
|2.
|Битон Дан
|2 (1)
|0.4
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0.2
|4.
|Давидзаде Офир
|1
|0.2
|5.
|Карзев Эден
|1
|0.2
|6.
|Саборит Энрик
|0
|0
|7.
|Альмог Эйлон
|0
|0
|8.
|Даниэл Перец
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кандил Маор
|3
|0
|2.
|Йейни Ширан
|2
|0
|3.
|Блэкмен Ник
|1
|0
|4.
|Рикан Авраам
|1
|0
|5.
|Глазер Дан
|1
|0
|6.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Маккаби Тель-Авив
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква
Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.03
|6.70
|1.09
|9.50
|1.05
|2.90
|1.38
|2.10
|1.74
|3.25
|1.33
|1.92
|1.88
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.80
|2.00
|1.27
|3.80
|1.28
|3.60
|1.09
|6.70
|1.09
|10.00
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|6.70
|1.07
|5.90
|1.10
|3.54
|1.28
|2.83
|1.45
|—
|—
|2.09
|1.85
|—
|—
|1.62
|2.21
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.21
|4.15
|1.14
|5.05
|1.06
|7.30
|—
|—
|—
|—
|14.68
|1.01
|13.78
|1.02
|5.01
|1.12
|4.41
|1.17
|2.75
|1.46
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.73
|2.16
|—
|—
|1.40
|2.96
|—
|—
|1.29
|3.49
|1.12
|5.02
|1.10
|5.35
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.38
|1.10
|—
|—
|3.56
|1.30
|2.82
|1.44
|2.24
|1.65
|2.04
|1.79
|1.81
|2.02
|1.57
|2.39
|1.54
|2.51
|1.44
|2.78
|—
|—
|1.17
|5.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.50
|2.60
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.07
|8.40
|4.95
|1.18
|3.60
|1.30
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.30
|3.52
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.23
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.73
|2.16
|—
|—
|1.29
|3.49
|1.18
|4.33
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|3.74
|1.28
|2.31
|1.62
|2.32
|1.61
|1.91
|1.93
|1.46
|2.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
93.8% (135)
Ничья
3.5% (5)
Маккаби Тель-Авив
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
52.82% (75)
Нет
47.18% (67)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
27.8% (40)
2:0 Ред Булл Зальцбург
25.7% (37)
3:1 Ред Булл Зальцбург
18.8% (27)
3:0 Ред Булл Зальцбург
11.8% (17)
1:0 Ред Булл Зальцбург
6.3% (9)
1:2 Маккаби Тель-Авив
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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