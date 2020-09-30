А вот это уже интересно! Классный удар игрока! Карзев сейчас получил мяч на подступах к чужой штрафной, после чего пальнул в правый угол, и не прогадал! Интрига!

Действительно до предела подогрета интрига в нашем поединке. Будет интересно посмотреть за тем, как отреагирует на пропущенный гол "Зальцбург". Разозлится команда хозяев, или будет действовать осторожнее?

Дака пытался сейчас мяч в ворота соперник отправить, но с линии вынес мяч из рамки защитник "Маккаби". Израильский коллектив сопротивляется, как только может.

Всего 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Что-то мне подсказывает, что закрутка интриги в этой встрече нам обеспечена.

МОМЕНТ! Классно на ногу поймал мяч сейчас Собослаи, который мощно выстрелил в левый угол, в "шестерку", но кипер успевает среагировать и спасти свой коллектив!

31' Вертикальная передача "Зальцбурга" с левого фланга. Койта подставлял голову под летящий мяч, но не сумел направить его в ворота! Было очень опасно!

29' Снова Дака из опасной ситуации расстреливал ворота соперника, но на сей раз угодил он в защитника, и мяч в ворота не полетел. Только аут.

28' Миновал экватор первого тайма в нашем поединке. Хочется хоть какую-то интригу в этом противостоянии увидеть, но пока ничто не предвещает закрутки интриги.

27' Процент владения мячом нам сейчас показали режиссеры трансляции. По этому показателю далеко впереди футболисты "Зальцбурга". 60% против 40% - солидное преимущество.

26' МОМЕНТ! Койта! Классный прострел с левого фланга на него прошел. Подставлял наудачу ногу игрок, но направил мяч случайным образом рядом со штангой.

25' Дака с левого фланга сейчас подключался к атаке своей команды. Выполнял он прострел в центр, но никто из партнеров не поддержал. Потеря.

23' Все также мяч держится в ногах в футболистов "Зальцбурга". Буквально ничего они своему оппоненту не позволяют и действуют в свое удовольствие.

22' Еще раз показали нам гол в исполнении Даки, который сначала отпраздновал забитый мяч у углового флага сам, после чего переместился в сторону своих партнеров.

21' Здорово сейчас играет "Зальцбург", честно говоря. Как мне кажется, еще до перерыва удастся австрийцам забить свой второй гол, и в этой встрече будет все понятно.

20' ОПАСНО! Угловой удар заработали сейчас хозяева. Подача с правого фланга, и Мвепу головой пробивает в левую "девятку", но берет чуть выше цели!!!

19' Любопытно, что однажды "Зальцбургу" даже удавалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Речь идет о стадии 1/8 финала турнира, что является наивысшим достижением команды.

18' Может не переживать сейчас австрийский коллектив, который находится очень близко к тому, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Безусловно, это существенным образом повлияет на финансирование и бюджет команды, считающейся частым гостем этого раунда ЛЧ.

17' Да, а по сумме двух встреч ведет по счету "Зальцбург" - 3:1. "Маккаби" сейчас провел свою атаку по левому флангу, но она не увенчалась успехом.

15' Должна теперь игра раскрыться. Все-таки футболисты "Маккаби" уже ничего не теряют. Им также нужно забивать дважды. Только два гола теперь переведут игру в овертайм.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДАКА! 1:0!

Доиграли футболисты "Маккаби". Все-таки прошла быстрая атака у австрийцев, передача на Даку, который не имел перед собой оппонентов, и красиво пробил в угол! Счет открыт!

12' Дака сумел пробить после смещения в центр. Снова не попадает "Зальцбург" по воротам. В первом матче также много шансов имели в атаке австрийцы, но забили только два гола. Как будет сегодня?

11' Перестарался сейчас Ульмер. Сильно хотел пробить, и сделал это футболист, но сфера от его ноги улетела куда-то в сторону трибун.

10' 10 минут отыграли соперники. Пока что без опасных моментов и голов в нашей встрече.

8' Койта нанес мощный удар по воротам соперника, но прямиком в голкипера сфера прилетела. Это первый удар в створ ворот.

7' Хорошая подача в штрафную "Маккаби", но выходит кипер израильского коллектива из рамки, спокойно фиксируя сферу в своих перчатках.

6' Спокойно контролируют мяч на половине поля соперника австрийцы. Никуда не торопится "Зальцбург" пока что.

4' Сегодня, конечно же, гроза авторитетов, "Зальцбург" будет пытаться довести свое преимущество до уверенного и забить как можно больше мячей.

3' В первой встрече "Зальцбург" сумел одолеть своего соперника со счетом 2:1, и это несмотря на то, что первыми пропустили австрийцы.

2' Футболисты "Зальцбурга" вышли сегодня на поле в красном, тогда как игроки "Маккаби" - в желто-синем.