  1. Футбол
  2. Матчи
Ред Булл Зальцбург
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
16' Гол
Дака Пэтсон
1:1
30' Гол
Карзев Эден
38' Желтая карточка
Камара Мохамед VII
39'
1
Станкович
Цицан
5
Фалльци
Альберт
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
37
Окугава
Масая
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
14
Собослаи
Доминик
20
Дака
Пэтсон
7
Койта
Секу
19
Тененбаум
Даниэль
2
Биттон
Бен
21
Йейни
Ширан
18
Тиби
Эйтан
30
Кандил
Маор
47
Карзев
Эден
23
Голаса
Эйял
3
Балтакса
Матан
17
Битон
Дан
29
Альмог
Эйлон
10
Шехтер
Итей
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Маккаби Тель-Авив
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окугава Масая 1 0.5
2. Дака Пэтсон 1 0.5
3. Собослаи Доминик 1 (1) 0.5
4. Койта Секу 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блэкмен Ник 3 (2) 0.6
2. Битон Дан 2 (1) 0.4
3. Рикан Авраам 1 0.2
4. Давидзаде Офир 1 0.2
5. Карзев Эден 1 0.2
6. Саборит Энрик 0 0
7. Альмог Эйлон 0 0
8. Даниэл Перец 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Собослаи Доминик 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Кандил Маор 3 0
2. Йейни Ширан 2 0
3. Блэкмен Ник 1 0
4. Рикан Авраам 1 0
5. Глазер Дан 1 0
6. Герреро Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 100% (2) 0 0
 Маккаби Тель-Авив 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква
Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Классно на ногу поймал мяч сейчас Собослаи, который мощно выстрелил в левый угол, в "шестерку", но кипер успевает среагировать и спасти свой коллектив!
  • 35'
    Всего 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Что-то мне подсказывает, что закрутка интриги в этой встрече нам обеспечена.
  • 34'
    Дака пытался сейчас мяч в ворота соперник отправить, но с линии вынес мяч из рамки защитник "Маккаби". Израильский коллектив сопротивляется, как только может.
  • 33'
    Действительно до предела подогрета интрига в нашем поединке. Будет интересно посмотреть за тем, как отреагирует на пропущенный гол "Зальцбург". Разозлится команда хозяев, или будет действовать осторожнее?
  • Описание гола
    32'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРЗЕВ! 1:1!

    А вот это уже интересно! Классный удар игрока! Карзев сейчас получил мяч на подступах к чужой штрафной, после чего пальнул в правый угол, и не прогадал! Интрига!
  • Опасный момент
    31'
    Вертикальная передача "Зальцбурга" с левого фланга. Койта подставлял голову под летящий мяч, но не сумел направить его в ворота! Было очень опасно!
  • 29'
    Снова Дака из опасной ситуации расстреливал ворота соперника, но на сей раз угодил он в защитника, и мяч в ворота не полетел. Только аут.
  • 28'
    Миновал экватор первого тайма в нашем поединке. Хочется хоть какую-то интригу в этом противостоянии увидеть, но пока ничто не предвещает закрутки интриги.
  • 27'
    Процент владения мячом нам сейчас показали режиссеры трансляции. По этому показателю далеко впереди футболисты "Зальцбурга". 60% против 40% - солидное преимущество.
  • Опасный момент
    26'
    МОМЕНТ! Койта! Классный прострел с левого фланга на него прошел. Подставлял наудачу ногу игрок, но направил мяч случайным образом рядом со штангой.
  • 25'
    Дака с левого фланга сейчас подключался к атаке своей команды. Выполнял он прострел в центр, но никто из партнеров не поддержал. Потеря.
  • 23'
    Все также мяч держится в ногах в футболистов "Зальцбурга". Буквально ничего они своему оппоненту не позволяют и действуют в свое удовольствие.
  • 22'
    Еще раз показали нам гол в исполнении Даки, который сначала отпраздновал забитый мяч у углового флага сам, после чего переместился в сторону своих партнеров.
  • 21'
    Здорово сейчас играет "Зальцбург", честно говоря. Как мне кажется, еще до перерыва удастся австрийцам забить свой второй гол, и в этой встрече будет все понятно.
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Угловой удар заработали сейчас хозяева. Подача с правого фланга, и Мвепу головой пробивает в левую "девятку", но берет чуть выше цели!!!
  • 19'
    Любопытно, что однажды "Зальцбургу" даже удавалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Речь идет о стадии 1/8 финала турнира, что является наивысшим достижением команды.
  • 18'
    Может не переживать сейчас австрийский коллектив, который находится очень близко к тому, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Безусловно, это существенным образом повлияет на финансирование и бюджет команды, считающейся частым гостем этого раунда ЛЧ.
  • 17'
    Да, а по сумме двух встреч ведет по счету "Зальцбург" - 3:1. "Маккаби" сейчас провел свою атаку по левому флангу, но она не увенчалась успехом.
  • 15'
    Должна теперь игра раскрыться. Все-таки футболисты "Маккаби" уже ничего не теряют. Им также нужно забивать дважды. Только два гола теперь переведут игру в овертайм.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДАКА! 1:0!
    Доиграли футболисты "Маккаби". Все-таки прошла быстрая атака у австрийцев, передача на Даку, который не имел перед собой оппонентов, и красиво пробил в угол! Счет открыт!
  • 12'
    Дака сумел пробить после смещения в центр. Снова не попадает "Зальцбург" по воротам. В первом матче также много шансов имели в атаке австрийцы, но забили только два гола. Как будет сегодня?
  • 11'
    Перестарался сейчас Ульмер. Сильно хотел пробить, и сделал это футболист, но сфера от его ноги улетела куда-то в сторону трибун.
  • 10'
    10 минут отыграли соперники. Пока что без опасных моментов и голов в нашей встрече.
  • 8'
    Койта нанес мощный удар по воротам соперника, но прямиком в голкипера сфера прилетела. Это первый удар в створ ворот.
  • 7'
    Хорошая подача в штрафную "Маккаби", но выходит кипер израильского коллектива из рамки, спокойно фиксируя сферу в своих перчатках.
  • 6'
    Спокойно контролируют мяч на половине поля соперника австрийцы. Никуда не торопится "Зальцбург" пока что.
  • 4'
    Сегодня, конечно же, гроза авторитетов, "Зальцбург" будет пытаться довести свое преимущество до уверенного и забить как можно больше мячей.
  • 3'
    В первой встрече "Зальцбург" сумел одолеть своего соперника со счетом 2:1, и это несмотря на то, что первыми пропустили австрийцы.
  • 2'
    Футболисты "Зальцбурга" вышли сегодня на поле в красном, тогда как игроки "Маккаби" - в желто-синем.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча стартовала!
  • До матча

  • Что же касается израильского коллектива, то он, в отличие от своего соперника, играет в квалификации Лиги чемпионов с первого раунда. Последовательно «Маккаби» удалось пройти латвийскую «Ригу», литовскую «Судуву» и белорусское «Динамо» из Бреста. Уровень соперников, как мы видим, повышался в каждом раунде и австрийский клуб – самый серьезный из них. Букмекеры, несмотря на довольно равный характер первой игры, совсем не верят в успех гостей. Вряд ли коэффициент на их победу мог быть выше, даже если бы они играли с «Ливерпулем».

  • Победив на чужом поле, австрийцы сделали хорошую заявку на выход в групповой раунд турнира. «Маккаби» очень быстро удалось открыть счет и весь первый тайм владеть определенной инициативой, хотя увеличить преимущество на табло так и не удалось. А вот второй половине встречи свое «слово взяли» страшные форварды «Зальцбурга», которым удалось не только отыграть преимущество соперника, но и выйти вперед, выиграв впоследствии футбольный поединок.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:

    Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
    Ассистент: Марк Борш (Мёнхенгладбах, Германия);
    Ассистент: Штефан Лупп (Цоссен, Германия);
    Резервный: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного поединка раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света лицом к лицу сойдутся футболисты «Ред Булла» и «Маккаби». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

Прогнозы 144
Ред Булл Зальцбург 93.8% (135)
X 3.5% (5)
Маккаби Тель-Авив 2.8% (4)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Маккаби Тель-Авив
1.33
8.90
41.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.33 4.90 10.00
1.08 5.30 29.00
1.16 8.30 16.75
1.23 6.27 12.90
1.05 13.03 41.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.03 6.70 1.09 9.50 1.05 2.90 1.38 2.10 1.74 3.25 1.33 1.92 1.88 1.67 2.20 1.80 2.00 1.27 3.80 1.28 3.60 1.09 6.70 1.09 10.00 1.02 13.00
6.70 1.07 5.90 1.10 3.54 1.28 2.83 1.45 2.09 1.85 1.62 2.21 1.48 2.60 1.21 4.15 1.14 5.05 1.06 7.30
14.68 1.01 13.78 1.02 5.01 1.12 4.41 1.17 2.75 1.46 2.19 1.71 1.73 2.16 1.40 2.96 1.29 3.49 1.12 5.02 1.10 5.35 1.04 10.16 1.04 10.16
7.38 1.10 3.56 1.30 2.82 1.44 2.24 1.65 2.04 1.79 1.81 2.02 1.57 2.39 1.54 2.51 1.44 2.78 1.17 5.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 2.70 1.45 1.50 2.60 1.60 2.33 1.07 8.40
4.95 1.18 3.60 1.30 1.88 1.92 1.44 2.79 1.30 3.52
3.90 1.23 2.78 1.45 1.73 2.16 1.29 3.49 1.18 4.33 1.05 9.29 1.04 10.16
3.74 1.28 2.31 1.62 2.32 1.61 1.91 1.93 1.46 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.48 1.50 1.86 1.88 1.49 2.50
5.85 1.14 5.10 1.17 2.40 1.57 1.81 2.01 1.51 2.62 1.22 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
4.05 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Маккаби Тель-Авив онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
93.8% (135)
Ничья
3.5% (5)
Маккаби Тель-Авив
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
52.82% (75)
Нет
47.18% (67)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
27.8% (40)
2:0 Ред Булл Зальцбург
25.7% (37)
3:1 Ред Булл Зальцбург
18.8% (27)
3:0 Ред Булл Зальцбург
11.8% (17)
1:0 Ред Булл Зальцбург
6.3% (9)
1:2 Маккаби Тель-Авив
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный