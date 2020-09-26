Ред Булл Зальцбург
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Стадион: Ред Булл Арена
Маккаби Тель-Авив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окугава Масая
|1
|1
|2.
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|1
|3.
|Койта Секу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блэкмен Ник
|3 (2)
|0.75
|2.
|Битон Дан
|2 (1)
|0.5
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0.25
|4.
|Давидзаде Офир
|1
|0.25
|5.
|Саборит Энрик
|0
|0
|6.
|Альмог Эйлон
|0
|0
|7.
|Даниэл Перец
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кандил Маор
|3
|0
|2.
|Йейни Ширан
|2
|0
|3.
|Блэкмен Ник
|1
|0
|4.
|Рикан Авраам
|1
|0
|5.
|Глазер Дан
|1
|0
|6.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Маккаби Тель-Авив
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =4 -1Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +14 =3 -3Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква
Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|6.30
|1.10
|5.40
|1.13
|3.00
|1.36
|2.48
|1.55
|2.10
|1.74
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.36
|3.00
|1.18
|4.50
|1.14
|5.10
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.15
|1.08
|5.45
|1.12
|3.02
|1.36
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.36
|3.04
|1.17
|4.55
|1.12
|5.10
|1.03
|8.40
|—
|—
|14.68
|1.01
|13.78
|1.02
|5.01
|1.12
|4.41
|1.17
|2.75
|1.46
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.73
|2.16
|—
|—
|1.40
|2.96
|1.29
|3.49
|1.12
|5.02
|1.10
|5.35
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|7.31
|1.10
|—
|—
|3.26
|1.35
|2.57
|1.53
|2.13
|1.74
|1.88
|1.97
|1.69
|2.21
|1.51
|2.62
|1.35
|3.22
|—
|—
|1.14
|5.97
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.21
|3.15
|1.36
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.23
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.73
|2.16
|—
|—
|1.29
|3.49
|1.18
|4.33
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|3.16
|1.38
|2.18
|1.71
|1.81
|2.05
|1.57
|2.46
|1.34
|3.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
87.2% (34)
Ничья
2.6% (1)
Маккаби Тель-Авив
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
46.2% (18)
2:0 Ред Булл Зальцбург
15.4% (6)
3:0 Ред Булл Зальцбург
10.3% (4)
1:0 Ред Булл Зальцбург
7.7% (3)
1:2 Маккаби Тель-Авив
7.7% (3)
3:1 Ред Булл Зальцбург
5.1% (2)
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