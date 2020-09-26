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Ред Булл Зальцбург
 
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Стадион:
Маккаби Тель-Авив

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окугава Масая 1 1
2. Собослаи Доминик 1 (1) 1
3. Койта Секу 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блэкмен Ник 3 (2) 0.75
2. Битон Дан 2 (1) 0.5
3. Рикан Авраам 1 0.25
4. Давидзаде Офир 1 0.25
5. Саборит Энрик 0 0
6. Альмог Эйлон 0 0
7. Даниэл Перец 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Собослаи Доминик 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Кандил Маор 3 0
2. Йейни Ширан 2 0
3. Блэкмен Ник 1 0
4. Рикан Авраам 1 0
5. Глазер Дан 1 0
6. Герреро Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 100% (2) 0 0
 Маккаби Тель-Авив 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург
Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква
Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 39
    Ред Булл Зальцбург 87.2% (34)
    X 2.6% (1)
    Маккаби Тель-Авив 10.3% (4)
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    1.23
    8.18
    17.28
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.17 7.70 15.50
    1.15 8.00 15.50
    1.16 8.10 16.50
    1.23 6.27 12.90
    1.17 8.18 17.28

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.30 1.10 5.40 1.13 3.00 1.36 2.48 1.55 2.10 1.74 1.87 1.93 1.50 2.48 1.36 3.00 1.18 4.50 1.14 5.10 1.05 8.50
    6.15 1.08 5.45 1.12 3.02 1.36 2.45 1.55 1.91 1.99 1.52 2.53 1.36 3.04 1.17 4.55 1.12 5.10 1.03 8.40
    14.68 1.01 13.78 1.02 5.01 1.12 4.41 1.17 2.75 1.46 2.19 1.71 1.73 2.16 1.40 2.96 1.29 3.49 1.12 5.02 1.10 5.35 1.04 10.16 1.04 10.16
    7.31 1.10 3.26 1.35 2.57 1.53 2.13 1.74 1.88 1.97 1.69 2.21 1.51 2.62 1.35 3.22 1.14 5.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.95 1.37 1.79 2.02 1.33 3.15
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.90 1.23 2.78 1.45 1.73 2.16 1.29 3.49 1.18 4.33 1.05 9.29 1.04 10.16
    3.16 1.38 2.18 1.71 1.81 2.05 1.57 2.46 1.34 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.33 1.55 1.74 2.02 1.44 2.70
    5.85 1.14 4.80 1.19 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.71
    1.93 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    87.2% (34)
    Ничья
    2.6% (1)
    Маккаби Тель-Авив
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    46.2% (18)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    15.4% (6)
    3:0 Ред Булл Зальцбург
    10.3% (4)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    7.7% (3)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    7.7% (3)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    5.1% (2)
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