Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Отличные скиллы показывает Капуто Франческо , обводя своих соперников

47' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Болонья

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Мюлдюр Мерт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Орсолини Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кирьякопулос Георгиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Г О О О О Л - Сванберг Маттиас изменил счет на табло!

39' Отличный командный гол!

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Кирьякопулос Георгиос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

35' Сванберг Маттиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Матч возобновится спорным мячом

30' Мюлдюр Мерт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Локателли Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Болонья

23' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Отличные скиллы показывает Капуто Франческо , обводя своих соперников

22' Удар от ворот произведет Сассуоло

22' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

19' Орсолини Риккардо из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Г О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло переиграл вратаря дальним ударом!

17' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

17' Отличные скиллы показывает Кирьякопулос Георгиос , обводя своих соперников

15' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отличные скиллы показывает Джуричич Филип , обводя своих соперников

14' Удар от ворот произведет Сассуоло

14' Паласио Родриго из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Болонья

12' Траоре Хамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Сориано Роберто изменил счет на табло!

8' Удар от ворот произведет Сассуоло

7' Удар от ворот произведет Болонья

6' Джуричич Филип не смог попасть в створ ударом издали

6' Отличные скиллы показывает Паласио Родриго , обводя своих соперников

5' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля