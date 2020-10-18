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Болонья
3:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
9' Гол
Сориано Роберто
1:1
18' Гол
Берарди Доменико
35' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
2:1
39' Гол
Сванберг Маттиас
3:1
60' Гол
Орсолини Риккардо
64'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
3
Aaron
Hickey
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
73
Локателли
Мануэль
68
Бурабия
Мехди
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
Болонья
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

9'
Сориано Роберто
(Паласио Родриго)
1:0
18'
1:1
Берарди Доменико
(Кирикеш Влад)
35'
Сванберг Маттиас
 
39'
Сванберг Маттиас
(Сориано Роберто)
2:1
60'
Орсолини Риккардо
3:1
61'
 
Распадори Джакомо
Бурабия Мехди
61'
 
Айхан Кан
Мюлдюр Мерт
61'
 
Лопес Максим
Траоре Хамед

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 3 0.75
2. Паласио Родриго 1 0.25
3. Ольсен Андреас 1 0.25
4. Сванберг Маттиас 1 0.25
5. Медель Гари 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 3 (1) 0.75
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.75
3. Дефрель Грегоре 1 0.25
4. Джуричич Филип 1 0.25
5. Бурабия Мехди 1 0.25
6. Локателли Мануэль 1 0.25
7. Феррари Джанмарко 0 0
8. Кирикеш Влад 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Дейкс Митчелл 1 1
2. Сансоне Никола 2 0
3. Сванберг Маттиас 2 0
4. Томиясу Такэхиро 1 0
5. Домингес Николас 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Кирьякопулос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Сассуоло 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе
Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Болонья Серия A
Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Товарищеские матчи Болонья 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сассуоло 1:2 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
9. Болонья 2:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
19. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 152
Болонья 34.9% (53)
X 40.1% (61)
Сассуоло 25% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Сассуоло
2.52
4.16
7.37
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 3.25 2.60
1.52 4.10 6.50
3.02 3.72 2.35
1.50 4.16 7.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.50 1.14 4.60 1.19 2.52 1.47 2.05 1.74 1.97 1.73 1.90 1.97 6.10 1.12 2.07 1.76 4.44 1.20 2.22 1.65 1.68 2.18 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10
13.75 1.03 5.10 1.17 4.55 1.21 2.60 1.51 2.12 1.74 1.73 2.23 1.40 3.00 1.29 3.68 1.11 7.10 1.09 7.50 1.04 11.75
5.22 1.18 2.48 1.57 2.22 1.70 1.97 1.92 1.74 2.16 5.57 1.16 2.82 1.46 2.40 1.61 2.71 1.49 2.18 1.73 1.89 1.99 1.59 2.45 1.44 2.89 1.35 3.33 1.10 7.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.60 1.28 2.55 1.49 1.66 2.23 1.27 3.80 2.05 1.75 1.35 3.15 1.18 4.75
3.76 1.27 2.62 1.49 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.80
3.33 1.35 2.76 1.48 2.17 1.74 1.71 2.21 1.50 2.68 1.33 3.45 1.70 2.23 1.43 2.96 1.15 5.73 1.12 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.18 1.64 1.62 2.50 1.37 2.95
5.05 1.17 4.05 1.24 2.06 1.76 1.57 2.43 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.63
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Букмекер Да Нет
2.44 1.57
Где смотреть матч Болонья 3:1 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 3:1 Сассуоло

Исход игры
Болонья
34.9% (53)
Ничья
40.1% (61)
Сассуоло
25% (38)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
77.48% (117)
Нет
22.52% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
2:1 Болонья
16.4% (25)
1:2 Сассуоло
15.8% (24)
1:0 Болонья
13.2% (20)
0:1 Сассуоло
4.6% (7)
2:0 Болонья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:3 Сассуоло
2% (3)
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