Болонья
3:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Сассуоло
1:0
9' ГолСориано Роберто
1:1
18' ГолБерарди Доменико
35' Желтая карточкаСванберг Маттиас
2:1
39' ГолСванберг Маттиас
3:1
60' ГолОрсолини Риккардо
99
Барроу
Муса
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
18'
1:1
35'
39'
60'
61'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|3
|0.75
|2.
|Паласио Родриго
|1
|0.25
|3.
|Ольсен Андреас
|1
|0.25
|4.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.25
|5.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.75
|2.
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.75
|3.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.25
|4.
|Джуричич Филип
|1
|0.25
|5.
|Бурабия Мехди
|1
|0.25
|6.
|Локателли Мануэль
|1
|0.25
|7.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|8.
|Кирикеш Влад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|2.
|Сансоне Никола
|2
|0
|3.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|4.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|5.
|Домингес Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|3.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Сассуоло
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе
Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Товарищеские матчи Болонья 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Болонья
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|19.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|5.50
|1.14
|4.60
|1.19
|2.52
|1.47
|2.05
|1.74
|1.97
|1.73
|1.90
|1.97
|6.10
|1.12
|2.07
|1.76
|4.44
|1.20
|—
|—
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|13.75
|1.03
|5.10
|1.17
|4.55
|1.21
|2.60
|1.51
|—
|—
|2.12
|1.74
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.11
|7.10
|—
|—
|1.09
|7.50
|1.04
|11.75
|—
|—
|—
|—
|5.22
|1.18
|—
|—
|2.48
|1.57
|2.22
|1.70
|1.97
|1.92
|1.74
|2.16
|5.57
|1.16
|2.82
|1.46
|2.40
|1.61
|2.71
|1.49
|2.18
|1.73
|1.89
|1.99
|1.59
|2.45
|1.44
|2.89
|1.35
|3.33
|—
|—
|1.10
|7.66
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.55
|1.49
|—
|—
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.27
|3.80
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.18
|4.75
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.19
|4.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.33
|1.35
|2.76
|1.48
|2.17
|1.74
|1.71
|2.21
|1.50
|2.68
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.70
|2.23
|1.43
|2.96
|1.15
|5.73
|1.12
|7.00
|—
|—
Прогнозы на матч Болонья 3:1 Сассуоло
Исход игры
Болонья
34.9% (53)
Ничья
40.1% (61)
Сассуоло
25% (38)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
77.48% (117)
Нет
22.52% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
2:1 Болонья
16.4% (25)
1:2 Сассуоло
15.8% (24)
1:0 Болонья
13.2% (20)
0:1 Сассуоло
4.6% (7)
2:0 Болонья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:3 Сассуоло
2% (3)
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